Pháp: Bắt 4 Thân Nhân Của Nghi Can Tông Đoàn Xe Hiến Binh

PARIS - Cảnh sát thủ đô Pháp đã bắt 4 thân nhân của người lái xe tấn công đoàn xe của hiến binh và thu giữ 1 số vũ khí – nhà chức trách đang tìm hiểu bằng cách nào nghi can đã có thể lấy giấy phép mang súng.Vợ, cha vợ và anh chị em vợ của nghi can (tổng cộng 4 người) đã bị bắt để điều tra.Bộ nội vụ cho hay nghi can Adam D. 31 tuổi lái 1 chiếc xe Megane màu trắng do Renault sản xuất đâm vào đoàn xe hiến binh trên đại lộ Champs Élysée trước lúc 4 giờ chiều Thứ Hai là hành động dự mưu.Y có tên trong danh sách theo dõi các phần tử cực đoan – y đuợc cấp giấy phép mang súng không lâu trước ngày bị cơ quan an ninh lưu ý.Công tố viên đặc trách chống khủng bố đã bắt đầu điều tra.Chính phủ Pháp ban hành lệnh khẩn cấp toàn quốc từ vụ bạo động tắm máu cuối năm 2015.Bộ trưởng nội vụ sẽ yêu cầu gia hạn luật khẩn cấp khi nội các họp ngày Thứ Tư tuần này.