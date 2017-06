Phi Cơ Mỹ Bắn Hạ Máy Bay Robot Chế độ Syria, Nga Dọa Trả Đũa

WASHINGTON - 2 viên chức tiết lộ với CNN: chiến đấu cơ F-15E bắn hạ 1 phi cơ không người lái (UAV) của không quân Syria gần At Tanf (Syria) hôm Thứ Hai, là vụ bắn rơi thứ 3 trong tháng này.Liên minh đánh ISIS do Hoa Kỳ dẫn đầu đã xác nhận tin này và cho biết UAV tỏ ý định thù địch, định tấn công tiền đồn của vùng an toàn đặt trung tâm huấn luyện quân nổi dậy chống khủng bố tại Syria đuợc Hoa Kỳ hậu thuẫn.Chiếc UAV hiệu Shahed 129 đuợc tin là trang bị phi đạn và trong tầm bắn đơn vị huấn luyện Hoa Kỳ.1 chiếc UAV tương tự bị bắn hạ hồi thượng tuần Tháng 6 và gần đây 1 chiến đấu cơ Su-22 bị chiến đấu cơ F-18 bắn rơi.Liên minh khẳng định quyền hành động để tự vệ.Chính quyền Nga hôm Thứ Hai tuyên bố rằng đây là lần thứ 2 trong năm nay họ đình hoãn thỏa thuận hợp tác quân sự với Hoa Kỳ tại Syria -- thỏa thuận đã được đặt ra để ngăn chận những tai nạn ngoài ý muốn trên không phận của nhiều quốc gia láng giềng. Nhưng Nga đã cảnh báo rằng bất cứu một phi cơ Tây Phương nào bao vào Sông Euphrates gồm phi cơ của liên minh Mỹ cũng bị xem là mục tiêu.