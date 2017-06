Chụp Ảnh, Ivanka Trump, Đánh Bất Tỉnh, Thi Gian…

Hàng sản xuất từ Việt Nam đang bán trong tiệm của cô Ivanka Trump, con gái của Tổng Thống Mỹ Donald Trump…Bản tin VietnamNet viết, trích:“Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp như May Nhà Bè, Việt Tiến… mà không cổ phần hóa sớm thì không có bước phát triển như vừa qua.“Vừa rồi Thủ tướng đi Mỹ, vào cửa hàng của Ivanka Trump, con gái Tổng thống, rất mừng khi thấy quần áo made in Vietnam”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng dẫn chứng và cho rằng hàng dệt may Việt Nam đã chinh phục những thị trường rất khó tính, quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…Tuy nhiên ông cũng lưu ý với các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, ASEAN… không đổi mới nhanh thì không đáp ứng yêu cầu.”(hết trích)Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ ghi lời của một luật sư: Buộc chụp ảnh khi đăng ký thuê bao di động là trái luật…Hình ảnh là thông tin mang tính riêng tư, bí mật cá nhân được hiến pháp và pháp luật bảo vệ trong khi việc đăng ký thuê bao chỉ là hợp đồng dịch vụ. Việc ký kết hợp đồng là tự nguyện, bình đẳng…Bản tin VOV kể chuyện “Dùng súng, ma túy ép 5 thiếu nữ Hà Nội 'bán mình' ở quán karaoke”…Với súng, ma túy, nhóm giang hồ Hải Phòng khiến 5 cô gái không dám bỏ trốn mà làm việc kiếm tiền cho chúng.Ngày 19/6, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa khởi tố bị can, tạm giam Trần Thành Công (23 tuổi) cùng 3 đồng phạm để điều tra hành vi lừa, ép các bé gái chưa thành niên làm tiếp viên quán karaoke; tàng trữ, mua bán sử dụng trái phép chất ma túy; tàng trữ và sử dụng trái phép súng quân dụng.Theo cơ quan điều tra, Công cầm đầu nhóm thanh niên chuyên làm quen, tán tỉnh các cô gái mới lớn, rủ đi chơi rồi lừa đưa về Hải Phòng. Khi sập bẫy, nạn nhân bị chúng ép làm việc tại các quán karaoke nếu không sẽ bị đánh đập.Báo Thanh Niên kể chuyện: Một nữ sinh lớp 9 bị đánh hội đồng đến bất tỉnh…Ngày 19.6, chị T.H.H (trú KP.2, P.Đông Lễ, TP.Đông Hà, Quảng Trị) phản ánh với Thanh Niên về việc em gái chị là T.N.N.Q (15 tuổi, vừa học xong THCS, trú cùng địa chỉ) đã bị hành hung dã man vào ngày 17.6.Theo chị H., vào thời điểm trên, do gia đình chị không có ai ở nhà, một nhóm thanh niên gồm 11 người (2 nam, 9 nữ) đã xông vào nhà hành hung Q. Sau đó nhóm này chở Q. đến một quãng đường vắng rồi tiếp tục đánh hội đồng cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Vụ việc được quay clip.Báo Người Lao Động kể chuyện: Bắt khẩn cấp người cha hành hung, bắt bác sĩ quỳ xin lỗi…Trần Tuấn Anh - đối tượng đã đến Bệnh viện Thể thao Việt Nam (Hà Nội) hành hung và bắt bác sĩ quỳ xuống xin lỗi bởi cho rằng chẩn đoán sai bệnh tình của con nhỏ 5 tuổi - đã bị bắt khẩn cấp ngày 19-6.Ngày 19-6, Cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ đối với Trần Tuấn Anh (25 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cơ quan công an cũng đang truy bắt đồng phạm với Trần Tuấn Anh là Tô Văn Quý (cư trú tại Thái Bình) hiện đang bỏ trốn.Báo Lao Động kể chuyện: Sắp tới kỳ thi THPT quốc gia 2017, tình hình kinh doanh các loại thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu loại nhỏ, “giả dạng” khi sử dụng đang ngày càng trở nên phức tạp. Những người tìm tới loại thiết bị này chủ yếu có mục đích gian lận trong các kỳ thi. Trước tình trạng này, Công an TP.Hà Nội đã ra quân đấu tranh, xử lý vấn nạn trên.Ngày 19.6, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội cho biết, vừa phát hiện và lập biên bản vụ việc 5 cá nhân có hành vi kinh doanh thiết bị tai nghe, thu phát tín hiệu kích thước nhỏ để phục vụ mục đích gian lận thi cử trên địa bàn thủ đô.Báo Hà Nội Mới kể chuyện: Sập cần cẩu đang thi công cầu Ba Vì - Việt Trì, 2 người tử vong…Ngày 19-6, Công an xã Phú Cường (huyện Ba Vì, TP Hà Nội) cho biết đã xảy ra sự cố sập cần cẩu tại dự án xây dựng cầu Ba Vì - Việt Trì (đoạn thuộc địa bàn xã Phú Cường) khiến 2 công nhân tử vong.Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 19-6, nhóm công nhân thi công tại công trình đang dùng cần cẩu đưa dầm bê tông để lắp đặt, bất ngờ dây cáp của cần cẩu bị đứt khiến dầm bê tông dài hơn 40m, nặng khoảng 200 tấn cùng một số vật liệu khi nâng dầm đã rơi trúng vào một công nhân khiến nạn nhân tử vong. Một công nhân ngồi trong ca-bin lái cần cẩu cũng bị một bộ phận của cần cẩu đè trúng, tử vong tại chỗ.Báo Giao Thông kể chuyện Hà Đông: Lấn chiếm hành lang đường sắt, khu đô thị Phú Lương “âm mưu” gì?Gần 1,5km tường rào dự án nằm trong phạm vi công trình bảo vệ đường sắt ở Hà Đông, đe dọa mất an toàn.Báo Giao Thông viết:“Dẫn chúng tôi ra hiện trường đường sắt từ km 28+800 đến km 30+250 tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển (Q.Hà Đông, Hà Nội), ông Dương Văn Thư, Phó ban An ninh - ATGT Tổng công ty Đường sắt VN chỉ dãy tường rào đang xây dở dang nói: “Tường rào này là của khu đô thị mới Phú Lương do chủ đầu tư dự án là Công ty CP Đầu tư xây dựng Trung Việt xây dựng. Đáng nói, tường rào này lại nằm trong phạm vi công trình bảo vệ đường sắt”…”Hóa ra, Ivanka Trump cũng nhập cảng hàng của Việt Nam. Cho nên, Donald Trump siết bàn tay sắt với Cuba, nhưng lại dịu dàng với Hà Nội, có phải chăng…