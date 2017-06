Chiếc Mazda6 Bốn Chỗ Cỡ Trung Mừng Kỷ Niệm 15 Năm Vẫn Từ Chối Đi Theo Lối Mòn

Chiếc Mazda6.

Mazda6 đã định nghĩa lại phân khúc xe 4 bánh cỡ trung với lực truyền động tuyệt vời, thiết kế đẹp mắt nổi bật so với các mẫu xe cạnh tranh thông thường, và với sự khéo léo một bước trên cả mong đợi. Mazda6 được định vị là chiếc xe gia đình dành cho những tay lái sành sỏi, những người cần sự thực dụng do một chiếc xe cỡ trung mang lại nhưng vẫn không muốn từ bỏ trải nghiệm lái một chiếc xe hấp dẫn và thú vị.Là thế hệ thứ 3 đánh dấu kỷ niệm 15 năm ra mắt thị trường quốc tế, Mazda6 vẫn được coi là chuẩn mực cho phân khúc này và cho cả thương hiệu Mazda.Từ năm 2002, Mazda6 đã tạo được sự khác biệt giữa muôn vàn những chiếc xe phổ thông và khẳng định vị thế nổi bật của mình với tư cách là chiếc xe luôn giành được tin tưởng từ những người đang cân nhắc một lựa chọn tốt và phù hợp hơn.Ngay sau khi được bán tại Hoa Kỳ, tạp chí Car and Driver đã xếp Mazda6 vào danh sách “Tốp 10 xe hơi tốt nhất” (10Best) năm 2003 và nói rằng "... chiếc Mazda6 mang phong cách thể thao mạnh mẽ và tính cách sẽ đưa khẩu hiệu “zoom-zoom” của Mazda trở thành xu thế chủ đạo."Kể từ đó, Mazda6 đã không ít lần được vinh danh “Tốp 10 xe hơi tốt nhất” trong số hàng chục giải thưởng, chiến thắng trong các cuộc so sánh, và nhận được những lời khen ngợi về tính an toàn vượt trội, và gần đây nhất là được Viện Bảo đảm An toàn Đường Cao tốc Hoa Kỳ (IIHS) trao giải Xe an toàn và được Cơ quan An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia (NHTSA) xếp hạng năm sao.Dù vậy, các kỹ sư và chuyên viên thiết kế của Mazda6 chưa bao giờ cảm thấy tự mãn với những gì mình đã đạt được.Trong những năm gần đây, Mazda đã thực hiện hàng chục thay đổi để nâng cao thương hiệu của mình và không còn chờ đến chu kỳ làm mới giữa vòng đời sản phẩm để tạo ra những cải thiện đáng kể. Trong năm 2015, Mazda6 đã nhận được những cải tiến tinh tế ngay trên mẫu xe thế hệ thứ ba rất được công chúng đón nhận sau khi vận dụng thiết kế KODO – “Linh hồn chuyển động” và công nghệ SKYACTIV nhẹ êm và hiệu quả vào thế hệ thứ ba của mình. Trong năm 2016, toàn bộ nội thất đã được thiết kế lại, bổ sung thiết kế hiện đại tinh tế với giao diện CONNECTTMinfotainment mới nhất của MAZDA và công nghệ hiển thị màn hình trực diện Active Driving Display dành riêng cho phân khúc này. Nội thất mới đã giành được giải thưởng “Tốp 10 Nội Thất Tuyệt Vời Nhất”.Kể từ 2016, các mẫu xe được trang bị đèn pha LED tự động cân bằng cũng sẽ có lưới tản nhiệt, đèn pha và đèn hậu được thiết kế lại.Với mẫu xe 2017, Mazda6 đã bổ sung thêm nhiều tính năng cao cấp được giới thiệu trong chiếc Mazda CX-9 hoàn toàn mới, bao gồm tăng cường cách âm với vòng đệm cửa dày hơn và mặt kính trước được làm từ nhiều lớp mỏng và các đồ dùng sang trọng khác như ghế ngồi bọc da Nappa và cổng sạc USB ở ghế sau. Mazda6 cũng là chiếc xe đầu tiên ở Hoa Kỳ được trang bị G-Vectoring Control, là công nghệ độc quyền của Mazda sử dụng hệ thống lái và van bướm giúp trải nghiệm bẻ lái trở nên mượt mà, để bạn tự tin hơn sau tay lái và xử lý chắc tay hơn.Suốt thập kỷ rưỡi qua, bất kể là thế hệ xe nào, Mazda6 vẫn giữ đúng sứ mệnh của mình, đáp ứng nhu cầu của các gia đình muốn có một chiếc xe cỡ trung nhưng không phải là lựa chọn thỏa hiệp. Giờ đây, như lần ra mắt năm 2002, Mazda6 vẫn tiếp tục vượt ngoài mong đợi.