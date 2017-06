Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19/6 Tại Seattle

Quang cảnh chào cờ nhân ngày Quân:Lực 19/6 do LH/CQN/QL/VNCH tổ chức tại Seattle ngày Chủ Nhật 18/6/2017. (Ảnh/Huỳnh Bình)

Ông Bùi Quốc Hùng, Điều Hợp chương trình đang diễn trình đầy đủ và mạch lạc về nguyên nhân Lịch sử Ngày Quân Lưc 19/6. (Ảnh/ Huỳnh Bình)

Đại Tá Phạm Huy Sảnh, Trưởg Ban tổ chức ngỏ lời chân thành chào mừng quý quan khách và đọc diễn văn nói về ý nghĩa ngày Quân Lực 19/6. (Ảnh/Huỳnh Bình)

Bà Ngọc Hoa, phu nhân Thiếu Tá HQ Trần Bá Hạnh, một nhà hoạt động tích cực cộng đồng đang hát giúp vui văn nghệ bản nhạc đậm tình chiến hữu:Sắc Hoa Mầu Nhớ của Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Đông. (Ảnh/Huỳnh Bình)

Seattle/WA.-Nhằm tri ân các các nam, nữ Quân Dân Cán Chính VNCH đã anh dũng hy sinh trong công cuộc chiến đấu bảo vệ miền Nam VN cũng như bày tỏ lòng biết ơn đến quý ông bà, cha mẹ và thân nhân những chiến sĩ đã Vị Quốc vong Thân.Như thông lệ hàng năm, Liên Hội Cựu Quân Nhân QL/VNCH Tiểu Bang Washington đã tổ chức ngày Quân Lực 19/6 vào lúc 1 giò 30 chiều Chủ Nhật ngày 18 tháng 6 năm 2017 với chủ đề: “Tri ân các chiến sĩ VNCH” tại Yesler Community Center số 917 E Yesler Way, Seattle, WA 98122Thành phần quan khách tham dự gồm có HQ Thiếu Tá Trần Bá Hạnh, Võ Sư VVĐ Thái Nhật Lĩnh, Sĩ Quan Quân Đội Hoa Kỳ (Aiborn), Trung Úy Nguyễn Lam Sơn, SĐ 21 BB, Đại Úy Không Quân Trần Nhựt Bền, Trung Úy Trương Kiên, Biệt Động Quân, Thi Sĩ Quốc Nam, Bộ binh: chiến hữ Vũ Đình Ích Ông Huỳnh Thanh Bình, đại diện Tuần Báo Mìền Nam và quý đồng hươngBuổi lễ chính thức khai mạc lúc 2giờ 30, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Tá Phạm Huy Sảnh, giới thiệu chiến hữu Búi Quốc Hùng, điều hợp Chương TrìnhChiến hữu Bùi Quốc Hùng ngỏ lời chào mừng và chân thành cảm tạ quý niên trưởng, chiến hữu và đồng hương đã dành nhiều thì giờ quý báu đến tham dư Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19-6 năm nay.Tấm lòng tôn vinh và yêu mến của quý vị đối với quân đội thật cao quý và là một khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức.Nhân sự kiện quan trọng này, ông Bùi Quốc Hùng xin được phép được nói đôi lời với quý quan khách. 6ng nói gần đây, trên net, có ý kiến nói rằng Ngày Quân Lực lhông đúng là ngày thành lập Quân Đội VNCH. Ngày 19-6 không phải là ngày thành lập Quân Đội VNCH. Sự thực Lịch sử ngày Quân Lực 19-6 bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 năm 1965, Bác Sĩ Phan Huy Quát, Thủ Tướng CP/VNCH đệ trình danh sách nội các cải tổ. Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu không chấp nhận Thủ Tướng Quát từ chức, trao quyền lại cho Hội Đồng QL/VNCHNgày 14/6/1965, Hội Đồng Quân Lực họp tại Saigon, có sự tham dự của Tổng Trưởng Quốc Phòng, các Tướng Tư Lệnh các Quân Đoàn, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ ĐôHội Đồng Quân Lực nhận trách nhiệm điều hành quốc gia. Thành Lập Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia và Ủy Ban Hành Pháp Trung ƯơngChủ Tịch UBLĐ/QG: Trung Tướng Nguyễn Văn ThiệuChủ Tịch UBHP/TƯ: Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ (KQ)Tổng Thư Ký: Trung Tướng Phạm Xuân ChiểuNgày 19/6/1965: Thành lập Đại Hội Đồng Quân Lực, Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương. Kể từ ngày 19-6 được gọi là Ngày Quân Lực VNCHNgày 19/6/1966 là ngày Quân Lực đầu tiên được tổ chức trọng thể tại Thủ Đô VNCHTrải qua hơn 40 thập niên lưu vong nơi quê hương tạm dung, những người lính già vẫn cảm thấy còn bổn phận và trách nhiệm phải tổ chức những buổi lễ Kỷ niệm Ngày Quân Lực 19/6 để tôn vinh và tri ân các chiến sĩ VNCH, Hoa Kỳ và các quốc gia Đồng Minh: Đại Hàn, Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan và Phi Luật Tân đã hy sinh vì lý tưởng tự do và bảo vệ VNCH trong cuộc chiến tranh VN, giữ vững lý tưởng Quốc Gia, Dân Tộc, chiến đấu cho Tự Do, Dân Chủ hầu truyền đại lại cho con, cháu tinh thần, lý tưỏng cao quý đó trong cụộc sống hàng ngày.Thật vậy, người lính già không bao giờ chết. Họ sẽ sống mãi trong lịch sử dân tộc như Tướng McAthur đã nhắc đến trong bài diễn văn giã từ quân đội đầy cảm động sau khi bị cất chức Tư Lệnh tại chiến trường năm 1950.Kế tiếp, Trưởng Ban tổ chức,Đại Tá Phạm Huy Sảnh có đôi lời chân thành chào mừng quý vị quan khách và đọc diễn văn nói về nghĩa Ngày Quân Lực 19/6.Ông ngẹn ngào gần như xúc động,hùng hồn diễn trình: Quân Lực VNCH đã chiến đấu rất anh dũng và hy sinh biết bao xương máu để tô thắm lá cờ vàng ba sọc đỏ để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Nam VN mang lại một đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân miền Nam trong hơn 2 thập niên..Những chiến tích oai hùng ghi đậm nét và sáng ngời trong Quân Sử Thế giới như: Tam Biên cố thủ, Trị Thiên vùng dậy, An Lộc Kiêu Hùng và hàng hà những địa danh của những trận đánh oai hùng bất tử: Pleime, Quảng Tri, Dakto, Charlie, An Lộc. v..v.Trong cuộc chiến Quốc Cộng kéo dài gần 1/4 thế kỷ (1954-1975), chúng ta là những người may mắn còn sống sót, nhưng chúng ta vẫn luôn mang trên lưng một món nợ to lớn đối với những chiến sĩ vô danh và hữu danh đã nằm xuống trên mọi chiến trường, nơi núi rừng trùng điệp, trên biển cả hay tan biến trên vùng trời, cho chúng ta được sống, sống trong danh dự, có ý nghĩa, điển hình như: Tướng Đỗ Cao Trí, Nguyễn Viết Thanh, Phạm Văn Phú, Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Trương Văn Ân, Nguỵ Văn Thà,,,và Trung Tá Nguyễn Văn Long, cùng nhiều SQ, HSQ, Binh Sĩ, CSQG, Địa Phương Quân, Nghĩa Quân, Xây Dựng Nông Thôn, Nhân Dân Tự Vệ đã chọn cái chết rất hiên ngang: Thà chết vinh còn hơn sống nhụcThế giới từng tôn vinh QL/VNCH là một tổ chức có tinh thân kỷ luật vô địch vì hơn 4 thập niên qua, kể từ ngày ho tạm giã từ vũ khí, nhưng mọi người vẫn hằng tâm niệm: tổ quốc danh sự và trách nhiệm, họ vẫn tiếp tục chiến đấu cho tư do, sắt son với màu cờ vàng và lý tưỏng tự do mặc dù hàng ngày họ phải đương đầu với những hệ luỵ trong cuộc sống tỵ nạn nơi xứ ngườiMột quân sử gia thế giới đã nói: Chỉ có kẻ thua trận mới để cho phe đối nghịch viết lịch sử của mình. Chúng ta không thua trận. Dẫn chứng như hôm nay, chúng ta vẫn tập họp cùng nhau hun đúc tinh thần chiến đấu cho tư do, tôn vinh sự dũng cảm của các Quân, Cán, Chánh VNCH và vận động thế giới tiếp tay hỗ trợ để đạt mục tiêu chung, quan trọng hơn cảchính là ngon đưốc Chính Nghia cho thế hệ kế thừa noi theo đồng thời thế hệ trẻ phải nhận lãnh trọng trách làm lên lịch sử mà thế hệ cha ông đấu tranh còn đang dang dở chưa hoàn thành ý nguyện.nếu không may họ phải buông tay nhắm mắt lìa đời theo mệnh số..Người Việt Tự Do chúng ta phải chấp nhận một cuộc chiến trường kỳ với kẻ thù CS, chúng ta kiên quyết không bỏ cuộc cho dến khi đạt được thành công, mang lại tự do và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân tộc.Kết thúc diễn văn,Trưởng ban tổ chức Đại Tá Phạm Huy Sảnh không quên cầu xin Thượng Đế hãy ban cho người dân Việt thêm lòng can đảm và sự đoàn kết để cùng giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau tranh đấu cho tư do.Cúi xin Hồn Thiêng Sông Núi và Anh Linh các Anh Hùng, Liệt Nữ hãy phù trợ cho nhân dân Việt Nam đạt được lý tưởng đang mong đợi từ lâu..Sau đó lần lược quý vị quan khách lên phát biểu cảm tưởng không ngoài mục đích tôn vinh và tri ân QL/VNCH đã vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh để bảo vệ chính nghĩa Tư Do.Một chương trình văn nghệ tự biên tự diễn phụ diễn giúp vui với sự phối hợp của Ban nhạc quen thuộc nổi tiếng Mi chael Chánh khiến không khí buổi lễ tăng thêm phần vui tươi và nhiều ý nghĩa.Đặc biệt phu nhân của Thiếu Tá Hải Quân Trần Bá Hạnh, Bà Ngọc Hoa đã trình diễn thật xuất sắc qua các bản nhạc đậm tình chiến hữu như: Sắc Hoa Màu Nhớ của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và Tóc Mây của Nhạc Sĩ Phạm Thế Mỹ.Được biết Bà Ngọc Hoa là một nhà hoạt động rất nhiệt tình,có lòng với dân tộc, thường xuyên tham gia và tích cực hỗ trợ giúp đỡ cho các buổi sinh hoạt Công Đồng tại TB/Washington.Buổi Lễ chấm dứt lúc 4 giờ 30 chiều cùng ngày, mọi người hân hoan ra về nhưng trong tâm khảm như vẫn còn phảng phất như ôn lại những ngày vàng son của thời vang bóng.