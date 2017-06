Trump Tự Nhận: Bị Điều Tra, Luật Sư Của Trump: Chưa Điều Tra

WASHINGTON - Nươc Mỹ đang tiến đến gần ác mộng dài với các phản ứng bùng nổ của TT tỉ phú địa ốc trước dấu hiệu cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robetrt Mueller đang nhắm tới trung tâm quyền lực tại Bạch Ốc - theo nhận xét của CNN, áp lực càng tăng, TT Trump càng tỏ ra bất chấp, tiếp tục gọi cuộc điều tra về “hồ sơ Nga” là “tuồng tìm bắt phù thủy” trên chính trường, tự gây thêm thương tích.Ông Trump tỏ ý muốn trắc nghiệm quyền hạn của TT chống lại các định chế chính trị và pháp lý mà ông tin là đang chống lại ông – ông Trump bất đồng cả với tổ luật sư của mình. 1 viên chức Bạch Ốc tiết lộ: đây là 1 cuộc đấu sức chính trị và ông Trump sẵn sàng đánh lại.Hôm chủ nhật, twitter của ông là vài dòng ghi đại ý: lịch trình hành động Make America Great Again tiến triển tốt đẹp bất chấp các mưu toan gây phân tâm từ “tuồng tìm bắt phù thủy”. Nhiều việc làm mới – tinh thần hăng say trong kinh doanh lên cao.Hôm Thứ Sáu, ông Trump công nhận ông là đối tượng điều tra bởi công tố viên đặc biệt do viên chức đề nghị cách chức giám đốc Comey bổ nhiệm.Cựu công tố Richard Ben-Veniste dự phần tiến trình luận tội Watergate, nay là phân tích gia của CNN, nhận xét: ông Trump có thể đang thăm dò khả năng cách chức công tố viên đặc biệt Mueller. Hành động này sẽ đưa tới hậu quả chính trị nghiêm trọng – hậu quả nhẹ nhất là gây trì hoãn chương trình lập pháp của chính quyền Trump. Hậu quả tệ hại nhất là cuộc tranh luận thứ 3 trong 45 năm về truất phế TT dân bầu.Theo nhận xét của nghị sĩ Marco Rubio cùng đảng CH, phản ứng giận dữ của ông Trump không là điều bí ẩn, bởi ông tin chắc không làm gì sai, muốn mọi người công nhận, và ông tự bày tỏ theo cách như thế.Trong các hội luận ngày chủ nhật, luật sư của ông bộc lộ mâu thuẫn với twitter từ Bạch Ốc hôm Thứ Sáu, trong đó TT Trump nhận là mục tiêu điều tra. Luật sư Jay Sekulow, là cố vấn pháp lý của TT, nói trong chương trình “State of the Union” của CNN: TT không là đề tài hay đối tượng điều tra.Twitter hôm Thứ Sáu là phản ứng của TT về 5 nguồn tin ẩn danh đăng báo Washington Post theo đó công tố viên đặc biệt mở rộng điều tra để gồm TT. Ông Sekulow diễn giải: twitter gồm không hơn 140 mẫu tự là giới hạn, như mọi chúng ta biết.Trong 1 phát biểu sau đó với CNN cùng ngày chủ nhật, luật sư Sekulow gây thêm hoang mang khi nói ông Trump bị điều tra, và sau lại phủ nhận cùng trong buổi phỏng vấn trong chương trình “Fox News Sunday”.Theo nguồn từ các cơ quan công lực, công tố viên đặc biệt Mueller đang thu thập thông tin liên quan – các nhà điều tra trong đoàn Mueller muốn tra vấn giám đốc DNI Dan Coats và giám đốc NSA Mike Rogers. Gần đây, các nhà điều tra tìm kiếm thông tin tự cựu phó giám đốc NSA Richard Ledgett - ông này viết biên bản ghi lại 1 cuộc tương tác trong đó TT Trump yêu cầu ông Rogers giúp vận động FBI ngưng điều tra “hồ sơ Nga”. Tố cáo TT ngăn trở công lý qua việc cách chức giám đốc Comey là không đủ quy tội nhưng gây ảnh hưởng chính trị bất lợi.