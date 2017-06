Bán Qua Mạng Mở Rộng Với Vụ Amazon Mua Whole Foods

NEW YORK - Công ty dịch vụ Amazon đã mua sáp nhập hãng bán lẻ thực phẩm Whole Foods, là 1 diễn biến báo hiệu biến đổi phương cách mua thực phẩm của người tiêu thụ, bắt đầu xâm lấn lãnh vực bán lẻ của kho hàng xây dựng bằng gạch-vữa.Chủ nhân Jeff Bezos quyết định mua Whole Foods với giá 13.7 tỉ MK hôm Thứ Sáu gây chấn động nền kinh tế Hoa Kỳ. Amazon mua Whole Foods là hệ thống bán lẻ luơng thực hữu cơ lớn nhất nước, là 1 bươc chiếm lĩnh thị trường thực phẩm trị giá 800 tỉ MK – cổ phiếu của Walmart, Target, Kroger giảm giá lập tức.Amazon bắt đầu nhòm ngó thị trường thực phẩm từ 10 năm.Whole Foods không đuợc người Âu biết tiếng nhưng có 456 cửa hàng tại 43 tiểu bang Hoa Kỳ, và là thuơng hiệu của thực phẩm phẩm chất cao.Trong 1 cuộc phỏng vấn, nhà phân tích Eric Sheridan nhận xét: trọng tâm của Amazon không là toàn thể người tiêu thụ Hoa Kỳ, mà là thành phần có lợi tức trên 95,000 – chi tiêu về thực phẩm chiếm trung bình 7% lợi tức gia đình, là 1 thị trường luôn ổn định để đầu tư.Tại châu Âu, tuần qua AmazonExpress bắt đầu dịch vụ bán thực phẩm qua mạng, nhận giao hàng tại Berlin và Postdam.