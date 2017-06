Montgomery County (Ohio) Đứng Đầu Về Tử Vong Ma Túy

DAYTON, Ohio - Các viên chức của Montgomery county (Ohio) quy trách khủng hoảng opioid biến nơi này thành thủ phủ của xử dụng ma túy quá liều tại Hoa Kỳ – cảnh sát trưởng Phil Plummer tuyên bố với NBC News: dự kiến tử vong do ma túy quá liều luợng gây ra năm nay là 800, và Montgomery đứng dầu bảng tính theo đầu người.Ma túy quá liều là nguyên nhân chính gây tử vong với hạng tuổi dưới 50, nhiều hơn tai nạn xe hơi, bạo động súng hay HIV/AIDs.Trong vài năm gần đây, ma túy tổng hợp gọi là opioid fentanyl do các băng đảng Mexico xâm nhập tràn ngập các thành phố.Số liệu của pháp y Montgomery ghi: 365 người chết trong 5 tháng qua so với 371 tử vong trong toàn năm 2016. Mỗi ngày, cảnh sát sở tại nhận điện thoại kêu cứu về nạn nhân dùng ma túy quá liều.