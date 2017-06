Pháp: Xe Chở Bom Đạn Phóng Vào Đoàn Xe Van Cảnh Sát

PARIS - 1 người đàn ông lái xe chở súng và chất nổ phóng xe vào đầu xe van của cảnh sát trên đại lộ Élysée – hình ảnh video cho thấy khói màu cam bốc lên từ chiếc xe cố tình gây tai nạn.Cảnh sát loan báo: người lái xe thiệt mạng, nguyên nhân chưa rõ. Cơ quan an ninh xác nhận biết y.Ngoài ra, không có thương vong của thuờng dân hay cảnh sát.Hồi Tháng 4, xe bus của cảnh sát Pháp bị tấn công cũng trên đại lộ Champs Élysée và ISIS nhận trách nhiệm.Bộ trưởng nội vụ Gerard Collomb nói “Mối đe dọa khủng bố tại Pháp vẫn là cao – lực luợng an ninh lại là mục tiêu tấn công”.Trong tháng qua, TT Macron tuyên bố: hành pháp muốn QH cho phép mở rộng các hoạt động khám xét và tạm giam nghi can trong khuôn khổ luật khẩn cấp ban hành tiếp sau trận tấn công tắm máu tại Paris Tháng 11-2015.Tin bổ túc cho hay: cảnh sát tìm thấy trên xe nghi can 1 súng trường AK, súng ngắn và 1 số bình hơi đốt. Cảnh sát nhận diện nghi can 31 tuổi là cư dân ngoại ô Paris từng bị theo dõi vì tư tưởng cực đoan.