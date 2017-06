Tiệc Chay Giúp Xây Đường cho Dân Nghèo Đông Hiệp

Trong tiệc chay từ thiện.

WESTMINSTER (VB) -- Nhóm Từ Thiện Tấm Lòng Chia Sẻ đã tổ chức Buổi tiệc chay gây quỹ để làm con đường chính của thôn Đông Hiệp tại tỉnh Bình Thuận lúc 2pm, Chủ Nhật 18/6 tại Hội Trường Việt Báo, Westminster.Hai MC chính của buổi lễ là nhạc sĩ Luân Thường và ca sĩ Ái Linh đã khéo léo điều hợp buổi tiệc gây quỹ.Thầy Huệ Lộc -- người nổi tiếng về phương pháp diện chẩn chữa bệnh và tài xem phong thủy -- đã được mời lên trình bày về lý do giúp Nhóm Từ Thiện Tấm Lòng Chia Sẻ gây quỹ.Thầy Huệ Lộc nói rằng năm 2015, Thầy về cùng nhóm đã tới Bình Tân, tỉnh Bình Thuận để xem dự án từ thiện đã làm và sẽ cần làm. Thầy Huệ Lộc mời gọi tất cả những người quan tâm từ thiện nên giúp dự án này.Sư Cô Hoa Liên nói rằng trong quá khứ đã làm xong một con đường đổ bê-tông, nhưng bây giờ, tiệc chay gây quỹ lần naỳ là để giúp làm con đường chính của thôn Đông Hiệp, Xã Tân Hà, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận -- nơi nguyên là vùng sâu, vùng xa và là khu kính tế mới của dân Quảng Trị vào rừng làm nương rẫy.Dự kiến con đường Nhóm Từ Thiện muốn xây dựng sẽ đi ngang qua một nhà thờ, một ngôi chùa, 1 trường trung học, 1 trường tiểu học.Hiện thời chỉ có đường đất, học trò đi học về là bụi đầy người, trong khi mưa tới là lầy lội, nguy hiểm.Trong buổi tiệc gây quỹ có phần văn nghệ, phần hát bội, hồ quảng...Được biết, Sư Cô Hoa Liên và nhóm đồng hương thiện nguyện nhiều năm trước giờ hoạt động từ thiện trong vùng Little Saigon hàng tuần, bên cạnh hỗ trợ từ thiện tại các vùng sâu, vùng xa ở Việt Nam.Chương trình hàng tuần là bữa cơm từ thiện “Tấm Lòng Chia Xẻ” trong những năm qua vào Thứ Bảy tuần Thứ Hai mỗi tháng, để phát cơm, phát áo quần và một số đồ dùng cho những người vô gia cư, những người thiếu may mắn trên đường Bolsa.Sư Cô Hoa Liên lúc nào cũng gắn liền với những người gặp hoàn cảnh khó khăn, khi chưa sang Hoa Kỳ Sư Cô đã từng lập tịnh thất Liên Hoa, ở khu kinh tế mới thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Phan Thiết để cho những đồng bào Khu kinh tế mới có nơi nương tựa vế mặt tinh thần.Nhờ vào lòng từ bi của Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, pháp chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, trong chuyến đi tuyển chọn tu sĩ du học, may mắn Sư Cô là một trong những tu sĩ được Ngài chọn. Sư cô qua Mỹ tu học vào năm 2009, qua Mỹ theo diện phục vụ tôn giáo cộng đồng. Từ chỗ đó, sư cô thấy mình có được phước báu nên đã quyết tâm tu học, và nhất là thực hành theo lời Phật dạy, mà việc từ thiện là một hạnh bố thí hàng đầu của người con Phật. Ngoài việc công tác Pgật sự Sư Cô chú trọng vào công việc từ thiện, chính vì lẽ đó mà dù trải qua bao khó khăn Sư Cô cũng phải duy trì việc làm theo tâm nguyện của mình để đền đáp công ơn của các Bậc Sư Tổ.Ngoài bữa cơm từ thiện giúp người vô gia cư hàng tuần, Sư Cô còn vận động bà con đồng hương đóng góp để đem về Việt Nam xây nhà Tình Thương cho những người nghèo ở những vùng hẽo lánh đang sống trong những túp nhà lá, giúp họ sửa sang những con đường hư trong xóm nghèo ở Bình Thuận, Hàm Tân, vùng kinh tế mới, nuôi học sinh mồ côi cha mẹ, không đi học được, Sư Cô đóng tiền cho đi học, giúp những người già neo đơn thiếu thốn...Qúy đồng hương muốn tham gia công tác từ thiện xin liên lạc Sư Cô Hoa Liên (714) 653-0434, và nhóm từ thiện (713) 298-2971, (714) 727-8009, (714) 727-8018.