Họp Mặt Dân Chủ 2017 Dự Kiến Sẽ Có Đột Biến Dân Chủ Ở VN

LONG BEACH (VB) -- Họp Mặt Dân Chủ hôm Thứ Bảy 17/6/2017 tại khu nhà quôc tế ở đại học CSU Long Beach, Nam California, đã đưa ra một cái nhìn đầy hy vọng về tương lai chuyển hóa dân chủ cho Việt Nam...Nhà hoạt động Đoàn Viết Hoạt nói rằng người trong nước đã nhìn thấy rõ mặt thật của chế độ CSVN, và sự hỗ trợ từ hải ngoại càng cần thiết hơn nữa khi lòng dân sẵn sàng, và dễ dàng hơn nhờ mạng Internet.Giáo sư họ Đoàn nói rằng cuộc chiến dân chủ của toàn dân cần phải là bất bạo động, mục đích nhằm không cho Trung Quốc lấy cớ đưa quân can thiệp vào Việt Nam, nhưng khi tới cao trào sẽ tất nhiên có một đột biến lớn để thay đổi chế độ -- và tất cả người hoạt động trong và ngoaì cần sẵn sàng để đẩy mạnh thời điểm đột biến đó, và phải để thời gian chuyển tiếp đó thật ngắn -- tiết kiệm thời gian và hy sinh.Nhà báo lão thành Bùi Tín, một cựu đại tá đaò tỵ từ chế độ CSVN khi sang Châu Âu, nói rằng hiện tượng Đồng Tâm bắt 38 chiến binh cảnh sát cơ động là một dấu hiệu cho thấy lòng dân đã thấy sự thật và dám liều thân: hễ CSVN đụng tới nông dân là sẽ thua.Nhà báo họ Bùi nói rằng cụ Lê Đình Kình nguyên là một trung tá bộ đôị về hưu, người chỉ huy vụ Đồng Tâm tử thủ là Bí thư đảng ủy Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan -- bà Lan đã không về huyện để gặp Chủ tịch UBND Hà Nội với lý do “Dân không đi nên tôi ở lại với Dân”… nghĩa là, lần đầu tiên trong lịch sử Đảng CSVN, Bí thư Xã đứng hẳn về phía dân minh bạch trong một cuộc phản đối, rào làng, bắt hàng chục bộ đội như thế.Cụ Bùi Tín cũng nói rằng chính nội bộ CSVN cũng thấy cần nhượng bộ, qua lời nói của Võ Văn Thưởng rằng Đảng CSVN sẵn sàng đối thoaị với những người có ý kiện dị biệt -- và đó là lần đầu, trước giờ, CSVN không bao giờ dùng chữ đối thoaị với người ngoài đảng CSVN.Khoảng 40 nhà hoạt động đã tham dự cuộc Họp Mặt Dân Chủ 2017, kỷ niệm 16 năm thành lập Họp Mặt Dân Chủ.Cao niên nhất là cựu Đaị sứ VNCH Bùi Diễm, 97 tuổi, cựu Đại sứ VNCH. Từ thủ đô Hoa Kỳ, Washington DC, tới. Vì lý do sức khỏe, cụ về sớm.Cao niên thứ nhì là cựu đại tá CHXHCNVN Bùi Tín, cũng trên 90 tuổi. Ông Bùi Tín từ Pháp tới, đã góp ý sôi nổi về vấn đề dân chủ hóa VN.Cụ Bùi Tín nói: “Tôi năm nay 93 tuổi, hân hạnh thảo luận với quý vị về cuộc chuyển hóa dân chủ và tự thấy mình trẻ lại 50 tuổi...”Trường ban Phối Hợp HMDC là Ông Lâm Đăng Châu, đến từ Đức quôc, nói lời khai mạc, chào mừng.Trong những người tham dự cũng có những người từ thật xa tới, như chị Ca Dao (từ Pháp), bà Jackie Bông (từ Washington DC)...Truyền thông tham dự có nhạc sĩ Lại Tôn Dũng, cô Bích Trâm, Huỳnh Việt Lang, Shanda Thuy Phung, Uyên Vũ, Phan Tấn Hải...Được mời góp ý có: Trần Quốc Bảo, chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương Lực Lượng Cứu Quốc; Đỗ Như Điện, giám đốc đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi; Nguyễn Bá Tùng (Phối hợp Mạng Lưới Nhân Quyền); Ông Lê Minh Nguyên, phó chủ tịch đảng Tân Đại Việt lần lượt trình bày suy nghĩ về hướng đi thời cuộc và nỗ lực của hải ngoại hỗ trợ trong nứớc.Đặc biệt là lo ngại chung về tốc độ Hán hóa tại Việt Nam.Họp Mặt Dân Chủ là diễn đàn của những người muốn góp tiếng nói của mình trong công cuộc chuyển biến Dân chủ tại Việt Nam, khởi sự từ năm 2002 với 20 thành viên và đến nay HMDC đã có cả trăm nhà hoạt động toàn cầu, không phân biệt quá khứ, đảng phái, thành phần xã hội...Mỗi năm, Họp Mặt Dân Chủ gặp nhau một lần ở nhiều thành phố khác nhau. Năm 2017, họp ở Nam California.