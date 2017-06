Úc: GS Gốc Việt Nghiên Cứu Xương, Được Học Vị Cao Nhất

GS Nguyễn Văn Tuấn.

NEW SOUTH WALES, Úc Châu -- Báo The Guardian hôm Chủ Nhật 18/6/2017 đã viết về một người Việt, từ một thuyền nhân vào Úc trắng tay năm 1982, tới cơ duyên làm người rửa chén trong bệnh viện St Vincents.Và 36 năm sau, trở thành Professor Nguyen.Mới hôm Thứ Bảy, Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn được trao bằng Tiến sĩ Khoa học từ đaị học University of New South Wales vì có 1/4 thế kỷ nghiên cứu về các bệnh dòn xương và nứt xương (osteoporosis and bone fractures) tại viện nghiên cứu Garvan Institute.GS Tuan Nguyen nói với Guardian Australia rằng cơ duyên làm việc ở nhà bếp bệnh viện St Vincents hóa ra lại giúp theo đuổi việc học thuận lợi.GS Tuan Nguyen bây giờ là người khảo sát chính trong cuộc nghiên cứu về bệnh dòn xương ở viện Garvan Institute, cuộc nghiênc ứu lâu nhất trên thế giới và đã cải tiến đươc việc tiên đoán, chẩn đoán và chữa trị các bệnh nứt, gãy xương, và khảo sát các yếu tố di truyền có thê dẫn tới các bệnh naỳ.Nguyen lên ghe vượt biển năm 1981, lúc đó bản thân là kỹ sư, vì chế độ cộng sản đàn áp, hạn chế tự do.Vài tháng trước đó, anh của GS Nguyen lên ghe cùng 20 người khác -- và tất cả đều bặt tin vĩnh viễn, được suy đoán là đã chết ngoaì khơi.Nguyen nói: "Do vậy, anh tôi, chị tôi, và tôi biết là chuyến đi nguy hiểm. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn, chúng tôi không thể sống ở VN.”Chiếc ghe ông đi dạt vào Thái Lan, và ông trả lời người phỏng vấn định cư về ý muôn định cư ở Úc vì muốn xem kangaroo.Nguyen là một trong các thuyền nhân Việt Nam trong chương trình tỵ nạn do LHQ thực hiện với Hoa Kỳ đề ra, đã định cư hơn 600,000 người tỵ nạn tại 40 quốc gia trong hơn 17 năm.Tới Úc, tiếng Anh còn rất kém, trong túi chỉ có 30 Úc kim tiền hỗ trợ tỵ nạn.Nguyen ghé tiệm sách Dymocks ở Sydney và hỏi một cuôn tự điển Oxford English Dictionary, nhưng không phat âm đúng tựa đề.Thế là, lấy bút viết ra giấy để tìm tự điển này, nhằm học tiếng Anh.Từ đó, Nguyen học liên tục trong khi nhiều năm làm 2 việc “làm việc ngaỳ và đêm” -- rồi trở lại đaị học, lấy bằng Thạc sĩ Thống kê ở Macquarie University, rồi lấy bằng Tiến sĩ Y khoa ở UNSW.Và sau 27 năm làm cuộc nghiên cứu về bệnh xương, Nguyen được thêm văn bằng Tiến sĩ mới từ UNSW -- đây là học vị cao nhất của đaị học này -- công nhận những đóng góp của ông cho nhân loại về việc tìm hiểu và chữa trị các bệnh dòn xương.Nguyen vẫn chưa có thể về VN trong gần 18 năm, nhưng bây giờ là khách thường xuyên và là người đóng góp cho nghiên cứu y khoa tại VN. Nguyen thiết lập phòng thí nghiệm tại Ton Duc Thang University và là một sáng lập viên của hội Vietnamese Osteoporosis Society (Hội VN nghiên Cứu về Các Bệnh Dòn Xương).Nguyen nói rằng Úc là quê hương thứ 2 của ông, và là quê mẹ của các con ông, “Không có Úc châu, tôi không có sự nghiệp. Tại VN, tôi có thể là kẻ chăn bò -- vì có quá khứ VNCH -- nếu tôi ở lại.”Kỹ sư Phạm Phan Long giải thích với Việt Báo về trường hợp Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn:“GS Tuấn tốt nghiệp đã lâu rồi (tính ra là hơn 2 năm), nhưng vì đi hoài nên không dự được buổi lễ, và mãi đến tuần qua mới làm được. Đó là một "higher doctorate", tức là loại doctorate cao nhất, cấp cho những người đã tốt nghiệp PhD sau 10 năm và có track record họ gọi là “một công trình quan trọng trong một lĩnh vực nghiên cứu...”Cho đến này Trường UNSW chỉ cấp DSc cho 35 người (GS Tuấn là người thứ 33, và thứ 6 trong khoa y)...”