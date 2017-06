1/5 Bệnh Nhân Uống Thuốc Kháng Sinh Bị Phản Ứng Phụ

Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Khoa Johns Hopkins Medicine cho thấy các hiệu ứng phụ từ các thuốc kháng sinh có toa bác sĩ xảy ra trong 1/5 bệnh nhân lớn tuổi nằm bệnh viện.Nghiên cứu gồm 1,488 người lớn tuổi thừa nhận các dịch vụ y tế tổng quát tại Bệnh Viện The Johns Hopkins Hospital từ tháng 9 năm 2013 tới tháng 6 năm 2014 và đã nhận ít nhất 24 giờ điều trị kháng sinh là những người được theo dõi trong vòng 30 ngày sau khi ra khỏi bệnh viện để xác định có bất cứ phản ứng phụ nào đối với các thuốc kháng sinh hay không.“Rất thường, các bác sĩ cho toa thuốc kháng sinh ngay dù họ có mức nghi ngờ thấp đối với việc nhiễm trùng, suy nghĩ rằng ngay cả thuốc kháng sinh cũng có thể không cần thiết, chúng có thể không tổn hại,” theo Bác Sĩ Pranita Tamma, phó giáo sư về nhi đồng và giám đốc Chương Trình Pediatric Antimicrobial Stewardship Program tại Bệnh Viện The Johns Hopkins Hospital, cho biết trong một thông cáo báo chí.“Nhưng điều đó không phải là trường hợp thường xuyên. Thuốc kháng sinh có nguy cơ gây ra sự thiệt hại thực sự đối với các bệnh nhân. Mỗi lần chúng tôi nghĩ đến chuyện cho toa thuốc kháng sinh, thì chúng tôi cần ngưng lại và tự hỏi rằng bệnh nhân này có thực sự cần đến thuốc kháng sinh đó không? Nếu bệnh nhân phát triển phản ứng phụ liên quan đến kháng sinh, dù có là thật, dĩ nhiên, không may, chúng tôi có thể nhận biết rằng ít nhất kháng sinh là thật sự cần thiết.”Nghiên cứu này, được đăng trong tạp chí y khoa JAMA Internal Medicine vào ngày 12 tháng 6, cho thấy 20% bệnh nhân là những người uống thuốc kháng sinh có một hay nhiều phản ứng phụ và rằng cứ thêm mỗi 10 ngày thuốc kháng sinh thì gia tăng nguy cơ phản ứng phụ 3%.