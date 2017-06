10 Triệu Dân Mỹ Bị Tâm Thần Nặng Nề, 15.7 Triệu Nghiện Rượu, 7.7 Triệu Nghiện Ma Túy

Gần 10 triệu người Mỹ lớn tuổi mắc bệnh tâm thần nặng, và một con số tương tự tự tử trong một năm qua, theo một phúc trình mới của chính phủ về các bệnh do hành vi trên toàn quốc cho biết.Phúc trình cũng nói rằng 15.7 triệu người Mỹ nghiện rượu và 7.7 triệu người Mỹ khác nghiện ma túy.Dịch nghiện thuốc an thần đang gia tăng trên toàn quốc cũng được đề cập đến trong phúc trình. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng 12.5 triệu người Mỹ được phỏng đoán đã sử dụng không đúng các loại thuốc giảm đau có toa như oxycodone (OxyContin, Percocet) hay hydrocodone (Vicoprofen).Dù số lượng người Mỹ mắc bệnh tâm thần đang gia tăng, khoảng 1/3 những người đó cần giúp đỡ mà không thể có được, theo nhà nghiên cứu Bác Sĩ Beth Han cho biết. Bà làm việc tại Trung Tâm Thống Kê và Phẩm Chất Sức Khỏa Thuộc Hành Vi tại Cơ Quan U.S. Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA).“Những bệnh này thực sự gia tăng,” theo Han cho biết. Lý do mà người ta không thể tiếp cận được sự giúp đỡ mà họ cần thì khác nhau. Chúng bao gồm việc không có bảo hiểm sức khỏe và không biết nơi nào để đi tới nhờ giúp đỡ, theo bà Han cho biết.Bà Han tin rằng sự kỳ thị tiếp tục góp phần trong lý do tại sao người bị tâm thần không đi tìm sự giúp đỡ. “Họ sợ rằng người khác có thể biết.”Trong số vị thành niên, sử dụng ma túy đã giảm nhẹ, từ gần 8% trong năm 2011 xuống còn 7% trong năm 2015, dù nhiều tiểu bang hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa, ngày càng có nhiều người tiếp tục chấp nhận ma túy như cách an toàn và không để ý đến sự tổn hại tiềm ẩn của nó, theo các nhà nghiên cứu cho biết.