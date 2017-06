Âu Châu: Số Người Tình Nghi Jihadist Bị Bắt Tăng Gấp Đôi; Năm 2016: Tổng Cộng 142 Vụ Khủng Bố Được Thực Hiện

PARIS - Cơ quan Europol cho hay: số người bị bắt tại châu Âu vì các hoạt động tình nghi là jihad tăng gần gấp đôi trong 2 năm qua.Phúc trình hàng năm về tình hình và khuynh hướng khủng bố của Europol ghi: tổng cộng 142 vụ khủng bố đã đuợc thực hiện, thất bại hay bị phá hỏng trong năm 2016 (gồm 50% tại vương quốc Anh) - số tình nghi bị bắt năm 2016 là 718, so với 395 trong năm 2014.Số vụ tấn công trong năm qua là 17, năm 2014 là 13, gồm 6 vụ có liên quan với tổ chức ISIS.Europol nhận xét: vai trò của phụ nữ và trẻ em gia tăng. 25% số tình nghị bị bắt là phụ nữ, tăng từ 18% trong năm trước.Trong tổng số 1002 vụ bắt giữ có liên quan với hoạt động khủng bố, 456 vụ đuợc ghi nhận tại Pháp, là cao nhất châu Âu – khoảng 30% nghi can là giới trẻ dưới 25 tuổi.Cơ quan cảnh sát Âu Châu quan tâm tới việc sử dụng “chất nổ không người lái” tại Iraq, bởi khủng bố nội địa có thể thực hành tương tự. Nhiều người Âu đi Trung Đông tham chiến trong hàng ngũ jihadist – phân biệt thành phần jihadist trở về với ý định tổ chức mạng ngầm là khó, theo luợng giá của giám đốc Europol Rob Wainwright. Theo ông Wainwright, đó là mối đe dọa nghiêm trọng mà ông sợ là khó tiêu trừ.Phúc trình thường niên của Europol cũng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc tế – giám đốc an toàn EU Julian King nhắc nhở: khủng bố không thừa nhận hay tôn trọng biên giới quốc gia, các nước phải chia sẻ thông tin và chuyên môn vì lợi ích chung.