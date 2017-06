Đậu Xe/Ngày Đắt Nhất Thế Giới: Sydney, London, New York

NEW YORK -- Nơi đậu xe đắt nhất tại thành phố Hong Kong là sở hữu của Kwan Wai-Ming, giám đốc điều hành Huarong Investment Stock Corporation.Kwan trả $664,000 đôla để làm chủ nơi đậu xe đó.Giá kỷ lục năm trước đó là một người khác, trả $615,000 đôla hồi năm 2016 cho một chỗ đậu xe hẹp hơn.Lennon Choy, một giáo sư đaị học University of Hong Kong, nói các giá đó là tương đương giá mua một căn chung cư Hồng Kông.Giá đậu xe ngắn hạn đắt nhất thế giới là ở 2 địa điểm tại New York City, Hoa Kỳ: 62 đôla cho mỗi 2 giờ đồng hồ.Tính giá đậu xe 2 giờ trung bình ở New York là 32.97 đôla, trong khi tại Sydney trung bình là 28.45 đôla.Có ít nhất nửa tá địa điểm ở Sydney tính giá 51 đôla cho 2 giờ đồng hồ đậu xe.Các thành phố đậu tốn kém trong nhóm 10 nơi đắt nhất ở ngoài Mỹ và Úc châu là London, Anh quôc (16.26 đôla mỗi 2 giờ đậu xe), Tokyo, Nhật Bản (15.16 đôla).Đậu xe tính giá một ngày, 5 nơi đắt nhất thế giới là:-- Sydney dẫn đầu với giá 46.73 đôla/ngày,-- London thứ nhì với 45.01 đôla/ngày,-- New York ($41.58),-- Brisbane ($36.38) và-- Paris ($35.19).Khi tính giá đậu xe mỗi tháng, đắt nhất thế giới theo thứ tự là:-- New York, $606.37.-- London $603.89,-- Zurich ($540),-- Amsterdam ($424.73)-- Sydney ($390).