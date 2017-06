Các Lãnh Tụ TQ Đánh Nhau, Tố Nhau, Kể Ra Bí Ẩn Chế Độ

NEW YORK/BEIJING -- Một cuộc chiến mới, cho thấy nội bộ giới thượng lưu Trung Quốc đang gây chiến với nhau. Và càng lúc càng gay gắt.Bản tin RFI kể về Quách Văn Quý, nhà tỉ phú gây chiến với Bắc Kinh.Từ trên tòa nhà chọc trời ở Manhattan, một nhà tỉ phú Trung Quốc khởi động một trận chiến không khoan nhượng với chế độ Bắc Kinh. Ông đe dọa sẽ tiết lộ những chuyện động trời, gây bối rối cho giới lãnh đạo.RFI ghi rằng Ông Quách Văn Quý (Guo Wengui), 50 tuổi, hiện chưa đưa ra nhiều cáo buộc đối với các nhà lãnh đạo cao cấp nhất Trung Quốc. Nhưng chính quyền Bắc Kinh không coi thường lời đe dọa của ông Quách, là sẽ lột trần tất cả vào mùa thu tới. Một đòn nẩy lửa như vậy có nguy cơ phá vỡ sự hài hòa trong Đại hội Đảng Cộng Sản, mà trong dịp này ông Tập Cận Bình sẽ được giao đứng đầu đất nước đông dân nhất thế giới thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa.Nhà Trung Quốc học Liang Jiang nhận định: «Đó sẽ là quả bom chính trị lớn nhất trong năm 2017».Từ ba tháng qua, tỉ phú Quách Văn Quý, làm giàu trong ngành địa ốc và trốn khỏi Trung Quốc cuối năm 2014, từ trong căn hộ tuyệt đẹp của ông ở New York, đã tràn ngập mạng xã hội với những lời đả kích các vị tai to mặt lớn của Bắc Kinh. Người ta trông thấy ảnh ông trên thảm tập chạy bộ, bên cạnh chú chó hoặc trước biệt thự của Donald Trump ở Mar-a-Lago ở Florida, nơi tổng thống Mỹ đã tiếp ông Tập Cận Bình hồi tháng Tư.Nhà chính trị học Trey McArver, thuộc trung tâm nghiên cứu Trivium đặt tại Bắc Kinh nhấn mạnh: «Điều thú vị là sự quan tâm từ phía đảng cũng như người dân Trung Quốc, không phải vì những gì ông ấy đã làm mà về khả năng ông ta sẽ làm».Bằng chứng cho thấy sự nóng ruột của Bắc Kinh: ba cựu lãnh đạo của một công ty trước đây do Quách Văn Quý kiểm soát đã bị đưa ra tòa vào tuần trước vì tội gian lận. Không ai ngạc nhiên khi các bị cáo phải tố cáo nhà tỉ phú đã tổ chức ra các vụ gian lận này.Bây giờ thì ông Quách Văn Quý còn bị kiện tụng ngay tại Hoa Kỳ. Chín trong số các chủ nợ của ông kiện ra tòa đòi 50 triệu đô la.Vụ Quách Văn Quý đã nổ ra vào tháng Tư, khi nhà tỉ phú đang trả lời phỏng vấn trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bỗng bị cắt ngang. Sau đó ông tố cáo đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã gây áp lực lên đài phát thanh này.Vài ngày trước đó, chính quyền Bắc Kinh cho biết đã nhờ đến Interpol về trường hợp Quách Văn Quý. Tuy nhiên không có việc Mỹ sẽ trục xuất ông về Trung Quốc theo lệnh truy nã này.RFI ghi rằng báo chí Hoa lục cáo buộc ông Quách Văn Quý đã chi hối lộ 60 triệu nhân dân tệ (8 triệu euro) cho Mã Kiến (Ma Jian), cựu giám đốc phản gián đầy quyền lực của Trung Quốc, bị kết tội tham nhũng vào đầu năm 2015. Như vẫn thường diễn ra ở Trung Quốc, bị cáo đã công khai thú nhận có nhận tiền của nhà tỉ phú địa ốc.Trong số các mục tiêu rất cao mà ông Quách Văn Quý nhắm đến có Vương Kỳ Sơn (Wang Qishan), nhân vật số 6 trong đảng Cộng Sản và đặc biệt là người đứng đầu chiến dịch chống tham nhũng mà Tập Cận Bình đã tung ra khi mới lên cầm quyền năm 2012. Ông Quách tố cáo gia đình Vương Kỳ Sơn, mà có dư luận cho là sắp tới sẽ trở thành thủ tướng Trung Quốc, che giấu các vụ giao dịch ở nước ngoài.Cụ thể, ông khẳng định thân nhân ông Vương sở hữu một phần tập đoàn HNA, hoạt động trong ngành hàng không và du lịch. HNA, trong những năm gần đây liên tục đầu tư quy mô ra nước ngoài, thứ Bảy tuần trước đã cải chính.Theo nhà Trung Quốc học David Kelly, giám đốc nghiên cứu của China Policy đặt tại Bắc Kinh, những tố cáo của ông Quách Văn Quý là vấn đề hóc búa cho các lãnh đạo Trung Quốc. Ông nhận xét: «Họ không thể đáp trả mà không để lộ ra mặt trái của chính trường, và các quan hệ với các thế lực kinh tế. Rất khó dự đoán được diễn tiến. Trong khi chờ đợi, người ta không còn nhẹ tay nữa và đây sẽ là một trận chiến sống còn».