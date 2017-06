Đề Thi, Rác, Côn Đồ, Cần Sa, Xe Buýt...

Thi sẽ khó hơn, vì gian lận khó hơn? Hay thi sẽ khó hơn, vì đề thi dài hơn?Bản tin VnExpress kể: Sở Giáo dục thuê khách sạn, máy siêu tốc in đề thi THPT quốc gia...Khách sạn được thuê in sao đề thi biệt lập với xung quanh bằng vách ngăn, nhiều công an bảo vệ, đảm bảo nội bất xuất, ngoại bất nhập.Năm 2017, công tác in sao đề thi THPT quốc gia được đặc biệt coi trọng, cũng như đầu tư nhiều công sức, tiền của hơn so với 3 năm trước. Trừ môn Văn, tất cả môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ đều thi trắc nghiệm. Số trang giấy A4 in đề vì thế tăng gấp nhiều lần.Đơn cử đề Toán THPT quốc gia 2016 chỉ có một trang, nhưng năm nay sẽ là 6 trang, giống thiết kế đề tham khảo Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Tương tự đề Sử, Địa trước chỉ một trang thì nay tăng lên 4 trang.Trong khi đó, báo Tuổi Trẻ kể chuyện Hà Nội hung hăng: Nhắc đổ rác đúng nơi, công nhân vệ sinh bị đánh bất tỉnh...Sự việc xảy ra vào khoảng 19h20 ngày 15-6, một người đàn ông và một phụ nữ đã tấn công nữ công nhân vệ sinh môi trường khi bị nhắc đổ rác đúng nơi quy định.Nạn nhân là chị Trần Thị Thanh (32 tuổi), công nhân Công ty Môi trường Đô thị - chi nhánh Hoàn Kiếm (Urenco 2). Sự việc xảy ra tại khu vực trước cửa nhà số 7, đường Nguyễn Hữu Huân (Hoàn Kiếm, Hà Nội)......Hai người hành hung chị được xác định là một cặp vợ chồng có tiệm kinh doanh tại ngã ba Hàng Mắm và hiện đã bỏ trốn.Lâm Đồng cũng bạo lực như Hà Nội... Báo Dân Trí kể chuyện “Lâm Đồng: Hơn 100 côn đồ mang hung khí, "tập kết" trên 6 ô tô đi tìm đánh người.”Hơn 100 thanh niên đi trên 6 ô tô, mang nhiều mã tấu, dao, kiếm… đi tìm chủ của một quán karaoke ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) để hành hung.Sáng 16/6, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đã xác định được BKS của 6 chiếc xe ô tô chở theo đám đông côn đồ đi đánh người trả thù. Đơn vị đang khẩn trương phối hợp với Công an huyện Lâm Hà và Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiến hành xác minh, điều tra và làm rõ vụ việc.Đồng thời, UBND huyện Di Linh cũng đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ điều tra vụ việc nghiêm trọng này.Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, sáng ngày 13/6, khoảng 120 người đi trên 6 xe ô tô, mang theo hung khí (mã tấu, dao, gậy…) đến quán karaoke, nhà nghỉ H.X. (do anh Nguyễn Văn Hoàn, 43 tuổi, xã Tân Lâm, Di Linh làm chủ).Trong khi đó, báo Tiền Phong kể chuyện bạo lực Sài Gòn: “Tài xế GrabBike hỗn chiến ở bến xe, cảnh sát nổ súng trấn áp.”Nhóm tài xế GrabBike ẩu đả với bảo vệ trước khu vực bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TP.SG), buộc cảnh sát phải nổ súng trấn áp.Vụ việc xảy ra đêm ngày 15/6 tại bến xe Miền Tây, đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân.Ông Võ Văn Phúc, Trưởng phòng bảo vệ Công ty cổ phần bến xe Miền Tây, thông tin thời điểm trên có khoảng 10 thanh niên mặc đồ GrabBike đòi vào bến xe Miền Tây để tìm một người có dáng người lùn để giải quyết mâu thuẫn.Các bảo vệ không cho vào thì nhóm người trên bỏ đi, không lâu sau nhóm này quay lại với số lượng đông hơn, trên tay cầm theo gậy gộc. Các bảo vệ bến xe tiếp tục chặn lại thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả.Bản tin VOV kể: Gần 12kg cần sa đi đường hàng không từ Mỹ về Việt Nam...Lực lượng Hải quan cho biết, các đối tượng sử dụng thủ đoạn mới đó là giấu heroin trong các bịch trái cây khô đã được hút chân không.Ngày 15/6, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất - Cục Hải quan TP.SG cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ 2 vụ nhập lậu cần sa từ Mỹ về với số lượng gần 12kg.Theo đó, các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn mới, hết sức tinh vi bằng cách giấu cần sa bên trong các bịch trái cây khô đã được hút chân không, để lẫn trong các thùng hàng quần áo, đồ hộp, bánh kẹo... rồi gửi về Việt Nam dưới dạng quà biếu, tặng.Bản tin Infonet kể chuyện Sài Gòn: “Mỗi ngày có gần 1 triệu lượt người đi xe buýt; quy hoạch taxi đã bị vỡ.”Với 22.331 xe hợp đồng từ 9 chỗ ngồi trở xuống và 10.955 xe taxi, TPSG hiện có 33.286 xe chở khách dưới 9 chỗ, đó là chưa kể số xe chạy theo dạng Uber hoặc Grab.Số liệu thống kê cho thấy, trong 5 tháng đầu năm số lượt người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố ước đạt 272,6 triệu, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2016 (kế hoạch năm 2017 là 600 triệu lượt).Cụ thể, khối lượng vận chuyển bằng xe buýt đạt 163,3 triệu lượt, chiếm 59,9%, tăng 14,4% và đạt 47,2 % so với kế hoạch năm 2017 là 346 triệu lượt. Tính trung bình mỗi ngày xe buýt vận chuyển được gần 907.000 lượt hành khách.Bạo lực, bạo lực, bạo lực... theo báo Hà Nội Mới: Kẻ bịt mặt chém bà chủ tiệm vàng giữa ban ngày, cướp 10 lượng...Thanh niên bịt mặt xông vào tiệm vàng ở Long An chém bà chủ 60 tuổi, đập vỡ tủ kính, hốt nữ trang rồi lên xe đồng phạm tẩu thoát.Chiều 15-6, bà Lê Thị Vân (60 tuổi) đang trông coi tiệm vàng trên Quốc lộ 1A (phường Tân Khánh, TP Tân An, Long An) thì có hai thanh niên mặc áo dài tay, bịt mặt dừng xe trước tiệm. Tên ngồi sau bất ngờ xông vào cầm mã tấu chém bà Vân. Bà chủ tiệm vàng dùng tay đỡ và chạy ra sau nhà, tri hô.Kẻ cướp dùng hung khí đập vỡ tủ trưng bày, gom nữ trang bỏ vào túi áo khoác, rồi nhảy lên xe đồng phạm tẩu thoát về hướng TP Sài Gòn.Có cách nào xã hội giảm bạo lực chăng?