Cẩm Nang Gia Đình: Điều Cần Biết Khi Nấu Ăn...

Theo công thức trên mạng và các bí quyết khác trong bếp.1) Nhiều công thức trên mạng không ghi rõ liều lượng nêm nếm mà chỉ để chung chung nước mắm, đường, muối, tiêu, tỏi..... Nên nêm cho nhẹ tay, nếu là món sống (raw) thì sau khi nêm ướp, lấy 1 tí bỏ vào microwave bấm chừng 1 phút rồi nếm thử sau đó liệu mà thêm vào. Nhạt thì dễ chữa chứ mặn thì dễ thua nên nói nêm nhẹ tay là vì thế.2) Muối, nước mắm hay nước tương mỗi hiệu có độ mặn khác nhau nên cứ 1 thứ mà dùng cho dễ định liều lượng. Muối biển sea salt vì còn ngậm nước nhiều nên thường nhạt hơn muối tinh chế. Nước mắm ngon thì độ mặn ít hơn nước mắm rẻ tiền.3) Đừng ngại bột ngọt (MSG) nếu dùng với một lượng vừa phải vì không có thì nước lèo dù có hầm cả nồi xương vẫn cứng đơ. Đừng quá tay cho cả muỗng canh vào tô. Cái gì thái quá cũng không tốt. Nêm đường nhiều quá thì cái ngọt lờ lợ sẽ làm hỏng mùi vị thức ăn. Có người bị dị ứng với bột ngọt thì đành chịu phải né cũng như dị ứng với các thực phẩm khác thôi. Có người nói tôi không dùng MSG chỉ dùng bột Accent của Mỹ. Accent của Mỹ thật ra cũng là bột ngọt mà lọ nhỏ xíu bán 7, 8 đô trong khi bột ngọt chỉ có 2, 3 đô cho 1/2 pound. Các món chip của Mỹ đều có MSG, có thể xem bao bì của potato chip sẽ thấy. Chicken broth hay beef broth (lon súp gà hay súp bò) cũng đều có MSG.Nếu MSG độc hại như lời đồn thì FDA của Mỹ đã cho vào danh sách cấm mua bán như phèn chua và hàn the rồi. Bột nêm thì cũng muối, đường, MSG và ít hương liệu mùi thịt.4) Dùng microware, các công thức nấu ăn hay hướng dẫn 1 phút hay 2 phút hay lò nướng 350 độ F mà không lưu ý mỗi microwave điện thế watts cao thấp khác nhau, có cái chỉ cần 1 phút, có cái cần 2 phút. Chỉ có cách thử và rút kinh nghiệm, phải thử mới biết. Lò nướng cũng vậy, có lò thì lửa nướng trên và dưới, có lò lửa nướng cả 4 bên. Lò Convection thì có quạt dùng hơi nóng thổi luân chuyển trong lò. Cho nên cần mua nhiệt kế để đo chính xác nhiệt độ cần thiết khi nướng trong lò. Nên mua loại dùng infrared thermometer vừa an toàn, vừa dễ dùng...5) Khi mua appliance có motor cho nhà bếp như food processor, blender, mixer... nên mua loại khoảng 1000 watts hay cao hơn. Công việc nhanh hơn, không lo nóng máy và thức ăn sẽ không bầy nhầy vì máy kéo không nổi y hệt như dùng dao cùn mà thái thịt. Tuy đắt hơn nhưng dùng chắc cỡ vài chục năm. Người viết dùng 2 food processor và blender hơn 20 năm mà vẫn ngọt xớt như ngày nào mới mua.6) Dao nên dùng dao tốt, dao tốt sẽ sắc, thái dễ dàng và dỡ vất vả cho người làm bếp. Chỉ cần 1 con dao gọi là chef knife cỡ 7' hay 9' là đủ dùng cho mọi việc. Cần thêm 1 con dao to bản để chặt, dao này phải nặng để dễ chặt. Năm 1982 người viết mua 1 chef knife dài 7' giá 100 đô hiệu Henkel mà tới giờ vẫn dùng mà lại life time guarantee. Có 1 lần dùng nó nạy đá cục bị gãy mũi nhọn, mang vào tiệm của nó, nó chẳng thèm nói 1 câu đưa cho ngay cái mới. Dao nào cũng bị cùn, mỗi tuần nên mài sơ dao, dao sắc thì thái thức ăn dễ dàng và đẹp.Brian Hoàng