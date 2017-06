Bếp Gia Đình: Nấu Bún Mắm Miền Tây...

Bún mắm miền Tây ngon nổi tiếng từ xưa đến nay. Cách nấu bún mắm miền Tây tuy nhiều bước nhưng cũng khá đơn giản. Hãy cùng khám phá cách nấu bún mắm miền Tây để mang lại một món ăn thú vị cho cả gia đình bạn.Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có: (phần dành cho 4 người)- Mắm cá linh: 150gr,- Mắm cá sặc: 150gr,- Tôm tươi: 200gr,- Thịt heo quay: 200gr,- Cá lóc: 1 con,- Mực ống: 1 con to,- Sả: 4 cây,- Cà tím: 1 trái,- Ớt sừng: 1 trái,- Me vắt: 50gr,- Rau muống bào: 100gr,- Rau thơm: 1 mớ nhỏ,- Giá: 100gr,- Bông súng: 100gr,- Rau đắng: 100gr,- Kèo nèo: 100gr,- Hẹ: 100gr,- Bún tươi: 1kg,- Hạt nêm, muối, đường, tiêu xay và dầu ăn.Chuẩn bị nguyên liệu nấu bún mắm miền Tây tuy khá nhiều nhưng sẽ đem lại cho bạn 1 món ăn đậm hương vị khó quên.Nguyên liệu nấu bún mắmCách sơ chế nguyên liệu như sau:Các loại rau sống rửa sạch, đem ngâm với nước muối pha loãng khoảng 15 phút rồi vớt ra, để ráo.Hẹ làm sạch, rửa sạch, để ráo rồi đem cắt khúc bằng đốt ngón tay, để riêng.Ớt bỏ cuống, rửa sạch và băm nhỏ, để riêng.Me vắt cho vào chén, cho thêm 150 – 200ml nước vào cùng, dùng muỗng tán đều me vắt ra rồi dùng rây lọc bỏ bã, giữ lại nước cốt me, để riêng.Cà tím bỏ cuống, rửa sạch rồi đem chẻ làm đôi, xắt lát xéo và ngâm trong nước muối pha loãng để cà tím không bị thâm đen.Rau ăn bún mắmRau sống ăn kèm bún mắmSả bóc bỏ lớp vỏ già, rửa sạch và để ráo. Bạn để dành lại 2 cây để nấu nước lèo, còn 2 cây đem băm nhỏ, để riêng.Tôm cắt bỏ đầu, bỏ râu, bỏ chân, bóc vỏ và rút bỏ sợi chỉ đen trên lưng tôm. Rửa sạch tôm và để ráo.Cá lóc làm sạch, rửa sạch và đem cắt thành khoanh vừa ăn, để riêng.Mực làm sạch, cắt thành khoanh vừa ăn rồi để riêng.Thịt heo quay cắt thành miếng dày khoảng 1cm, sao cho vừa ăn và để riêng.Cách nấu bún mắm miền Tây gồm các bước như sau:Bật bếp, chờ cho chảo nóng thì cho nước cốt me vào, cho thêm 1 chút xíu muối và 1 hoặc 2 muỗng đường (tùy theo bạn thích ăn ngọt nhiều hay ít), khuấy đều tay và đun cho đến khi mắm me sánh sệt lại thì lấy xuống, để cho nguội.Tiếp nữa, bạn cho một cái nồi nhỏ lên bếp, cho thêm khoảng 300ml nước lọc vào đun sôi. Khi nước sôi thì bạn cho phần mắm sặc, mắm cá linh vào nồi, khuấy đều. Nấu cho đến khi mắm cá mềm, sệt và có mùi thơm thì tắt bếp. Dùng rây lọc bỏ xác mắm, giữ lại phần nước cốt cá để nấu nước lèo.Sau khi lọc lấy nước xong, bật lại bếp cho chảo chống dính lên bếp, phi thơm sả và ớt rồi nhấc xuống. Tiếp theo, bạn cho một cái nồi to sâu lòng lên bếp, cho phần nước cốt mắm cá vào, cho thêm khoảng 1 lít nước vào, cho hết phần sả ớt đã phi thơm vào và nêm thêm hạt nêm, đường, muối sao cho vừa miệng rồi để đun sôi nước lèo.Khi nước lèo sôi, bạn dùng rây cho tôm, mực và cá lóc lần lượt vào để chần cho chín tới rồi vớt ra, để riêng. Tiếp nữa, bạn cho cà tím xắt lát và hẹ cắt khúc vào nấu với nước lèo. Bạn canh cho đến khi nước lèo sôi lại lần nữa thì nêm nếm lại và tắt bếp.Cho bún, tôm, mực, cá lóc và thịt heo quay ra tô, khi ăn thì múc nước lèo chan thêm vào là có thể thưởng thức. Món bún mắm miền Tây ăn kèm rau sống như: giá, rau muống bào, rau đắng, … rất ngon. Tôm, mực và thịt heo quay bạn chấm cùng nước mắm me.(st)