Nike Cắt 1,400 Người Để Tái Phối Trí; Bank of America Cắt Nhân Viên Ở Bản Doanh

WASHINGTON -- Cắt giảm nhân sự ào ạt... không chỉ trong ngành ngân hàng, mà cả trong các xưởng giày.Công ty Nike Inc. cho biết đang cắt giảm 2% nhân viên, trong khi tái phối trí toàn cầu, một phần trong nỗ lực cạnh tranh với các hãng trang phục thể thao Adidas AG và Under Armour Inc.Nike hiện có hơn 70,000 nhân viên, tính vào cuối tài khóa 2016, cho biết đợt này sẽ cắt giảm 1,400 công nhân.Cắt giảm tới sau khi có báo cáo thương vụ thất vọng trong tam cá nguyệt gần nhất, một dấu hiệu cho thấy các hãng đối thủ đang lấn bước.Nike cho biết các đơn đặt hàng tương lai bị giảm 1% -- và đó là mức giảm đầu tiên kê từ 2009.Nike cho biết chiến lược mơ1ới sẽ tập trung các thị trường năng động, gồm 12 thành phố quan trọng và 10 quôc gia: New York, London, Shanghai, Beijing, Los Angeles, Tokyo, Paris, Berlin, Mexico City, Barcelona, Seoul và Milan.Nhóm thành phố trên dự kiến sẽ thúc đẩy 80% sức tăng của Nike tính cho hết năm 2020.Trong khi đó, ngân hàng Bank of America bắt đầu sa thải nhân viên, một phần trong kế hoạch giảm chi.Phần nhiều cắt giảm nhân viên hôm Thứ Tư là ở bản doanh ở thị trấn Charlotte, N.C.Bank of America cũng sẽ cắt giảm chi phí bằng cách đóng các trung tâm dữ kiện và đưa kho thông tin tới các hệ thống rẻ tiền hơn và được điều hành bởi các công ty kỹ thuật.Các bản tin không nói rõ Bank of America cắt giảm bao nhie6êu người, nhưng bản doanh Charlotte, N.C. hiện có 15,000 nhân viên, và nếu cắt toàn bộ nhân viên tại kho dữ kiện, sẽ là một con số lớn.