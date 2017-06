Tay Súng Bắn Hạ 3 Nhân Viên UPS Là Người Gốc Việt Họ Lâm

SAN FRANCISCO - Công nhân của dịch vụ giao nhận bưu phẩm UPS bắn 1 số đồng nghiệp trước khi quay súng tự sát.Tin phóng lên mạng của cảnh sát lúc 10 giờ 32 phút sáng Thứ Tư ghi: cơ quan công lực làm chủ tình thế trong lúc tìm kiếm nạn nhân và nhân chứng.Hung thủ đấu súng với cảnh sát, trúng đạn và đã tắt thở trong bệnh viện trong vụ không liên quan với vụ nổ súng tại sân bóng chày gần thủ đô Washington.Phát ngôn viên UPS loan báo: sát thủ là công nhân lái xe giao nhận hàng, nạn nhân cũng là những người lái xe của UPS.Nhân chứng là 1 chủ cơ sở sửa xe gần hãng UPS xác nhận 5 đến 8 tiếng súng nổ liền nhau.Cảnh sát nói: vũ khí của hung thủ là súng ngắn bán tự động - động lực giết người là chưa rõ.Phân tích gia của CNN nhận xét: ít nhất 1 vụ nổ súng bắn nhiều người phát sinh hàng tháng, ngay cả theo định nghĩa chặt chẽ nhất về “mass shooting”.Nổ súng bắn người quy mô gồm 3 yếu tố chính (1) là bắn 4 người hay nhiều hơn (2) là bắn không phân biệt mục tiêu, và (3) là nổ súng tại nơi công cộng.Nhà phân tích Nancy Coleman cho hay: 8 vụ nổ súng như thế đuợc ghi nhận giữa ngày đầu Tháng 1 và ngày 14-6.Tối Thứ Tư, viên chức giảo nghiệm của y khoa tại San Francisco cho biết các nạn nhân bị bắn chết vào buổi sáng tại Potrero Hill gồm, Benson Louie, 50 tuổi; Wayne Chan, 56 tuổi; and Michael Lefiti, 46 tuổi, theo AP cho biết.Cảnh sát xác nhận tay súng là Jimmy Lam, 38 tuổi, cư dân San Fancisco, đã tự sát bằng phát đạn bắn vào đầu khi cảnh sát tiến tới gần.Ông Lam làm việc cho UPS được 18 năm.Ông Lam và những người khác mặc đồng phục và có mặt trong cuộc họp hàng ngày trước khi đi giao hàng khi vụ nổ súng xảy ra, theo phát ngôn viên của công ty UPS cho biết.Ông Lam là cư dân của thành phố San Francisco, đã có lần nạp đơn than phiền về việc làm việc quá giờ, theo Joseph Cilia, một viên chức của Công đoàn Teamsters Union nói với AP.Hồ sơ cho thấy Lam đã phạm tội liên quan tới say rượu lái xe vào năm 2010 và 2013.