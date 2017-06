7-Eleven Vào Thị Trường VN

SAIGON -- Nhiều đại doanh nghiệp quốc tế đang ào ạt vào thị trường Việt Nam. Mới nhất, có hệ thống tiệm tạp hóa 7-Eleven.Bản tin VnExpress kể về 4 điểm khiến 7-Eleven được giới trẻ Sài Gòn háo hức chờ đón.Ngày 15/6, cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đầu tiên chính thức mở cửa tại TP SG. Thương hiệu đến từ Nhật Bản này trước đó đã có mặt ở Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Indonesia. Tổng cộng, có hơn 61.500 cửa hàng tiện lợi tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Business Insider, cứ 2 tiếng lại có một cửa hàng 7-Eleven mới được mở ra trên thế giới.Cũng như những cửa hàng tiện lợi khác, mục đích của nó nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống nhanh - gọn - lẹ cho người dân. 7-Eleven được mở ra nhằm phục vụ nhiều đối tượng, đặc biệt là giới trẻ. Từ khi thông tin được chia sẻ, 7-Eleven được bạn trẻ Sài Gòn chờ đón.Bản tin kể 4 lý do để cửa hàng này đang thu hút sự chú ý:-- Tọa lạc vị trí trung tâm.-- Sản phẩm đa dạng, nhiều món "độc lạ".-- Nhân viên đông đảo, thân thiện.-- Các dịch vụ tiện ích khác đi kèm.Trong khi dđ1, bản tin VOV ghi nhận rằng Việt Nam là quốc gia thứ 6 tại Đông Nam Á mà 7-Eleven triển khai hoạt động sau Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore và Indonesia. Điểm nhấn các sản phẩm ở đây là các loại thực phẩm chế biến sẵn mà đầu tiên là cơm hộp có tham khảo văn hóa ẩm thực của Việt Nam để phù hợp với khẩu vị.Theo kế hoạch 3 năm tới, 100 cửa hàng 7-Eleven sẽ được mở tại Việt Nam và 10 năm tới con số sẽ lên tới 1000.Theo Chủ tịch tập đoàn 7-Eleven, ông Isaka Ryuichi, Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển. Do vậy, tập đoàn muốn xây dựng chuỗi cửa hàng để tận dụng nhu cầu của người dân các địa phương một cách triệt để nhất.VOV ghi rằng tuy có nhiều chủng loại hàng chủ yếu từ Mỹ và Nhật, nhưng có tới 80 các loại thực phẩm sẽ được chế biến từ nguyên liệu có sẵn ở Việt Nam. Ví dụ sẽ có cơm hộp mang tên Mỹ Tho, hoặc cơm nắm là món đặc trưng sẵn có ở Nhật sẽ có tên “Xôi nắm”. Ngay tại cửa hàng cũng sẽ có nơi chế biến món ăn. Buổi sáng sẽ chế biến bánh mì, buổi trưa bán chủ yếu cơm hộp…Báo Nhịp Cầu Đầu Tư cho biết Công ty Cổ phần Seven System Việt Nam (SSV) là đơn vị được nhượng quyền độc quyền 7-Eleven tại Việt Nam (master franchisee). Báo này đã phỏng vấn ông ông Vũ Thanh Tú, Tổng Giám đốc SSV cho biết công ty do người Việt sở hữu 100%. "SSV đã phải đáp ứng được quy trình toàn cầu của 7-Eleven Inc. và Seven-Eleven Japan trước khi nhận được sự chấp thuận phát triển hệ thống 7-Eleven", ông Tú nói.Theo ông Tú: "Tiềm năng của thị trường Việt Nam rất lớn. Dân số Việt Nam rất trẻ và sẵn sàng thử cái mới. Tôi nghĩ đó là một lợi thế lớn cho 7-Eleven và chúng tôi cũng rất sẵn lòng tung ra những sản phẩm mới và sáng tạo".Trả lời phỏng vấn của Nhịp Cầu Đầu Tư, ông Bùi Hải An, người đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành của Silicon Straits Saigon - nhà cung cấp giải pháp công nghệ cho 7-Eleven Việt Nam, cho biết rằng 7-Eleven cũng đang có nhiều phần mềm ứng dụng đằng sau để hỗ trợ hoạt động của các cửa hàng. Bên cạnh đó, 7-Eleven sẽ tiến tới tích hợp khả năng thanh toán vào ứng dụng này, ông An cho biết.Bản tin NCĐT ghi thêm lời ông Tú: "7-Eleven được sinh ra ở Mỹ nhưng người Nhật mới là người làm cho nó hoàn hảo. Họ đã xây dựng một hệ thống được vận hành và điều phối tốt. Chính người Nhật đã nghĩ ra hệ thống làm việc chung với các đối tác."