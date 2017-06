Anh: Điều Tra Vì Sao Cao Ốc Chung Cư Cháy Quá Nhanh, 17 Người Chết

LONDON - Trong 1 buổi họp báo hôm Thứ Năm, ủy viên cứu hoả của thủ đô UK tuyên bố: cuộc tìm kiếm nạn nhân thiệt mạng trong trận hỏa hoạn tại cao ốc Grenfell Tower có thể kéo dài nhiều tuần – cũng theo lời ủy viên Dany Cotton, có thể cần gia cố cấu trúc của ngôi nhà trước khi làm việc này, bởi đám cháy chỉ bị dập tắt sau 24 giờ.Số tử vong cập nhật đuợc biết là 17, và Thủ Tướng Theresa May đã ra lệnh điều tra cặn kẽ - sau khi thị sát hiện trường, bà nói “Cần biết tại sao hoả hoạn lan nhanh đến thế”. Theo lời bà May, cơ quan khẩn cấp báo cáo: lửa tràn ngập cao ốc với tốc độ kinh hoàng, là quá mức tưởng tượng.Lãnh tụ đối lập Jeremy Corbyn phát biểu tương tự “Cần tìm biết sự thật”.BBC đưa tin: 1 vị thẩm phán sẽ dẫn đầu cuộc điều tra này.Phóng viên ghi nhận: toà nhà đang đuợc tu bổ từ năm 2015, bao quanh bằng màn che bằng nhựa plastic.Ngoài ra, chủ tịch ủy ban gia cư Sian Berry phát biểu: thẩm định về khả năng chống cháy là không chặt chẽ từ khi trách nhiệm đuợc chuyển qua chủ nhà thay vì cơ quan cứu hoả.Nữ hoàng Elizabeth đã lên tiếng quan tâm đến các nạn nhân sống sót và góp lời cầu nguyện cho số người đã chết.Cứu hoả giải cứu đuợc 65 người lớn và trẻ em – 1 số người còn mắc kẹt trong biển khói và lửa. Bệnh viện đang cứu chữa hơn 30 người, gồm 17 trường hợp nguy kịch.Thân nhân của những người mất tích cảm thấy giận dữ về tình trạng thiếu thông tin.Ủy viên cứu hoả Cotton loan báo sáng Thứ Năm: đã xác nhận danh tánh 1 số tử thi, và còn nữa.Ngoài ra, chỉ huy trưởng cảnh sát đô thành Stuart Cundy nhắc nhở: chưa thể đưa ra 1 con số vào lúc này – theo ông, đã có trường hợp 1 người đuợc báo cáo 46 lần tử vong với cảnh sát.Ít nhất 1 người tị nạn Syria trốn chạy bom đạn trong nước chết trong trận hoả hoạn khủng khiếp tại Grenfell Tower - Syria Solidarity Campaign đưa tin: nạn nhân Syria là sinh viên Mohammad al-Hajali 23 tuổi, đang theo học ban kỹ sư tại University of West London. Anh bỏ xứ, vượt Địa Trung Hải qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ, đến đuợc vương quốc UK năm 2013. Anh và bào huynh 25 tuổi cư ngụ tại 1 căn chúng cư ở tầng 14. Theo lời kể của người anh, Mohammad chạy không kịp, bị khói và lửa bao vây không có đuờng thoát đã dùng điện thoại vĩnh biệt người thân. Anh Hourani xác nhận Mohammad còn sống tới 5 giờ sáng.