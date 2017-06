Thủ Tướng Úc Chế Giễu Cách Nói Của TT Trump Bị Thẩm Lậu

CANBERRA - Phát biểu của Thủ Tướng Australia hàm ý chế giễu TT Trump trong 1 sự kiện dành cho truyền thông tại trụ sở QH tối Thứ Tư đã đuợc thẩm lậu – sinh hoạt này thường không đuợc tường thuật, nhưng vị chủ biên chính trị của Nine Network chọn phá lệ để công bố.Quan hệ giữa 2 nhà lãnh đạo hành pháp Australia và Hoa Kỳ mới đuợc hàn gắn gần đây – ban đầu, TT Trump không muốn nhận khoảng 1200 di dân từ trại tập trung của Australia như chính quyền Obama hưá hẹn. Quan hệ căng thẳng đã hết trong tháng qua, sau cuộc diện kiến đầu tiên tại New York mà sau đó, ông Trump mô tả là “rất đẹp”.Trong video thẩm lậu, Thủ Tướng Turnbull diễn cung cách pha trò tại Mid Winter Ball, mô tả buổi họp này là “đẹp, đẹp nhất, gây thoải mái chưa từng thấy”.Trong 1 thăm dò Tháng 3, tỉ lệ cử tri ủng hộ ông Turnbull giảm 10% và khôi phục phần nào cùng trong tháng – tỉ lệ cử tri ủng hộ ông Trump cũng đang suy sụp. Trong khảo sát gần đây của Gallup, tỉ lệ cử tri không chấp nhận TT tỉ phú địa ốc là 59%.Thủ Tướng Turnbull cũng nhạo “thắng thăm dò dư luận là dễ biết bao” bằng giọng tương tự ông Trump.Chủ biên Laurie xác nhận bản thân ông không dự buổi dạ vũ Mid Winter, nhưng audio của buổi sinh hoạt đó đuợc thẩm lậu do tình cờ và phóng lên mạng instagram.Một blogger hưởng ứng với thông điệp “Ông Trump nhiều lần nói “Thế giới cười chúng ta – ông ta có thể đúng hơn là ông biết”.Nhà báo nhắc lại: trong phiên họp toàn thể đầu tiên của nội các Trump, TT thứ 45 tuyên bố “Chính quyền này đạt nhiều thành tựu trong 143 ngày qua, hơn mọi triều đại, là chưa từng thấy…”