Làm Đường, Bệnh Viện, Nông Sản, Bưu Điện...

Có phải rằng: Chi phí làm đường cao tốc 4 làn xe ở VN cao gấp 4 lần các nước?Báo Thanh Niên ghi rằng Đại biểu chất vấn có hay không chi phí làm đường cao tốc 4 làn xe của ta cao gấp 2 đến 4 lần các nước, nhưng chất lượng lại không bằng....Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa cho biết, suất đầu tư đường cao tốc ở các khu vực khác nhau có mức giá khác nhau, chưa tính đến chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. "Trong đầu tư phụ thuộc chủ yếu vào địa chất và vật liệu, đối với đường cao tốc 6 làn xe, chúng tôi nghiên cứu ở Bồ Đào Nha 12,1 triệu USD; Mỹ từ 12,8 đến 40,8 triệu USD; Trung Quốc 10,5 đến 13,6 triệu USD, mỗi nơi đều có sự chênh lệch giá nhất định. VN thì chúng tôi thì dự kiến là 9,5 triệu USD."Có thật thế chăng? Bộ Trưởng đưa ra bản nghiên cứu của nhóm lợi ích nào chăng?Trong khi đó báo Tuổi Trẻ kể chuyện Sóc Trăng: Thiếu tá Công an lấn đất công, xây nhà không phép.Gia đình một thiếu tá công an ở Sóc Trăng vừa lấn đất công, vừa xây công trình không phép, gây ngập nước cho các hộ dân xung quanh.Vị cán bộ công an đó chính là thiếu tá Trần Quang Hà, đội phó Đội CSGT, Công an huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.Bản tin VOV kể chuyện miê2n Trung: Người dân ngăn cản việc thi công đường công vụ hầm Hải Vân.Người dân địa phương cho rằng, việc làm đường đã ảnh hưởng dòng chảy, gây sạt lở, bồi lắng.Những ngày qua, người dân làng An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế nhiều lần đến công trường, ngăn cản đơn vị thi công đường công vụ phục vụ xây dựng cầu Hải Vân, thuộc Dự án mở rộng hầm đường bộ Hải Vân. Dự án này do Công ty cổ phần Đầu tư Đèo Cả làm chủ đầu tư.Áp lực nước về phía làng An Cư Đông 2, thị trấn Lăng Cô gia tăng, sau khi con đường công vụ thi công hầm Hải Vân được xây dựng.Để xây dựng cầu Hải Vân, Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác hầm đường bộ Hải Vân-Hamadeco đã xây dựng một con đường công vụ bằng đá và rọ đá chắn một phần đầm Lăng Cô. Từ phía bắc đèo Hải Vân, con đường công vụ nối ra giữa đầm dài chừng 200m, rộng từ 7 đến 10m. Người dân địa phương cho rằng, việc làm đường đã ảnh hưởng dòng chảy, gây sạt lở, bồi lắng.Báo Tiền Phong kể chuyện: Bệnh nhân vẫn ngủ gầm giường, ăn hành lang.Đầu tháng 1/2013, hình ảnh những bệnh nhi đang điều trị ung thư tại BV Ung bướu TPSG chui từ gầm giường ra chào Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm gây sốc với mọi người. Bà Tiến nói sẽ cương quyết để chấm dứt tình trạng quá tải này, nhưng hôm qua (14/6/2017), hơn 4 năm sau, nhiều bệnh nhi điều trị tại đây cũng nằm gầm giường, ăn uống ở hành lang…...Dẫn chứng từ bệnh viện này vào năm 2013 cho thấy, nơi đây có số giường thực kê 630 chiếc nhưng lượng bệnh nhân điều trị nội trú là hơn 1.800 người, chưa kể khoảng 9.500 người điều trị ngoại trú.Báo Người Lao Động kê3 chuyện: Sau thịt heo thì đến lượt nhiều nông sản của người dân vùng biên giới An Giang lại rơi vào tình trạng cung vượt quá cầu.So với giá gần 10.000 đồng/kg cùng kỳ năm ngoái thì mùa sắn năm nay giá rớt thảm hại. "Hơn 10.000 m2 sắn sau khi chăm sóc gần 5 tháng nay phải tốn thêm tiền mua thuốc trừ cỏ để phá bỏ vì cho những nơi nấu cơm từ thiện nhưng người ta không thèm nhổ".Đó là lời tâm sự của ông Thân Hoàng Huỳnh - ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ông Huỳnh cho biết mình còn hơn 20.000 m2 sắn non chưa đến mùa thu hoạch, theo tình hình này chắc lại trắng tay.Báo Lao Động kê chuyện Đồng bằng sông Cửu Long: Nông dân lại khổ vì “được mùa mất giá.”Những ngày qua, tại tỉnh Trà Vinh, người dân trồng dưa hấu đứng ngồi không yên vì giá dưa liên tục sụt giảm, khó tiêu thụ. Có thời điểm giá chỉ còn 1.500 đồng/kg nên nhiều nông dân bị thua lỗ nặng.Ông Bùi Văn Khai (ngụ ấp 15, xã Long Hữu) trồng 7,5 công dưa hấu. Ban đầu, thương lái trả 9.500 đồng/kg. Tuy nhiên tới ngày thu hoạch chỉ mua 6.500 đồng/kg nhưng chỉ lựa 5 tấn dưa loại 1. Còn lại 13 tấn loại 2 thương lái chỉ mua với giá 1.500 đồng/kg. Ông Khai cho biết: “Với giá này, người trồng dưa cầm chắc lỗ vì tiền đầu tư, nhân công từ 7 đến 8 triệu đồng/công. Nhiều nông dân đành chấp nhận bán cho thương lái vì không còn cách nào khác.”Trong khi đó, VnExpress kể chuyện: Nữ Việt kiều chiếm đoạt hơn 130 tỷ để buôn lậu hàng Gucci...Chủ tịch Công ty Milano Vina vay hơn 130 tỷ đồng để buôn lậu hàng thời trang cao cấp sau đó bỏ trốn, khiến lãnh đạo nhà băng phải lĩnh án.TAND TP SG ngày 14/6 xét xử Huỳnh Thị Trinh (45 tuổi, nguyên giám đốc Eximbank Sài Gòn) cùng 2 cấp dưới về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Các bị cáo đều được tại ngoại.Liên quan vụ án, bà Đặng Bạch Helen (Việt kiều Mỹ, Chủ tịch Công ty TNHH Milano Vina) đang bị truy nã về hành vi chiếm đoạt hơn 134 tỷ đồng của ngân hàng này.Thông tấn TTXVN kể chuyện: Bưu điện Việt Nam “nhảy” vào lĩnh vực kinh doanh hàng đặc sản......Theo đại diện VietnamPost, nguồn hàng hóa này có nguồn gốc từ 5.000 nhà cung cấp sản phẩm gồm các doanh nghiệp lớn, tổ chức, cơ sở sản xuất, hộ gia đình được cơ quan chức năng chứng nhận đạt tiêu chuẩn, quy định về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, thương hiệu như chè Thái Nguyên, miến dong Na Rì, cơm cháy Ninh Bình, chè Vằng Quảng Trị, muối ớt Tây Ninh…Có nghĩa là, mua sắm trên mạng sẽ khó có doanh nghiệp nào qua mặt Bưu điện Việt Nam được... Sẽ trở thành một Alibaba hay một Amazon mới?