THỦ KHOA. Hàng trên, từ trái sang: Alex Nguyễn, Trường Trung Học Bolsa; Kacee Phạm, Trường Trung Học Bolsa; Jennifer Ailes, Trường Trung Học Garden Grove; Marissa Gacia, Trường Trung Học Garden Grove; Jasmyne Contreras, Trường Trung Học Hare; Caroline Nguyễn, Trường Trung Học La Quinta. Hàng dưới, từ trái sang: Kim Hoàng Nguyễn, Trường Trung Học Los Amigos; Margaret Gallagher, Trường Trung Học Pacifica; Cynthia Vũ, Trường Trung Học Rancho Alamitos; Sarah Phùng, Trường Trung Học Santiago. Và 2 Á KHOA: Erica Jeon, Trường Trung Học Bolsa Grande; Martin Lữ, Trường Trung Học Garden Grove.

Á KHOA. Hàng trên, từ trái sang: Zoey Chu, Trường Trung Học Garden Grove; Tricia Viveros, Trường Trung Học Garden Grove; David T. Nguyễn, Trường Trung Học Garden Grove; Quỳnh Trần, Trường Trung Học La Quinta; Khôi Bùi, Trường Trung Học Los Amigos; Martin Nguyễn, Trường Trung Học Pacifica; Patrick Quách, Trường Trung Học Rancho Alamitos; Jacqueline Islas, Trường Trung Học Santiago; Edith Jimenez, Trường Trung Học Santiago; Ana Lopez, Trường Trung Học Santiago; Lisa Lê, Trường Trung Học Santiago.

Sau đây là danh sách các thủ khoa năm 2017 từ Học Khu Garden Grove.Alex Nguyễn, Trường Trung Học Bolsa.Alex sẽ theo học Đại Học UCLA và sẽ theo ngành toán học thực dụng (applied mathematics). Em được chọn vào chung kết của Học Bổng National Merit và còn được nhận Học Bổng UCLA Stamps Scholarship và Edison Scholarship. Sinh hoạt thích nhất của Alex là đánh trống diễn hành, biên tập kỷ yếu trường, và chơi nhạc hoà tấu cho trường. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm trung học là khi đội đánh trống diễn hành của em thi đua vào vòng loại và chung kết để tranh giải vô địch. Alex là cư dân của Thành Phố Westminster và con của ông bà Nguyễn Luật và Nguyễn Lê Trúc.Kacee Phạm, Trường Trung Học BolsaKacee được nhận Học Bổng National Merit Special Scholarship và Thành viên ASB (Ban Chấp Hành Hiệu Đoàn) Xuất Sắc Nhất Trong Năm. Em sẽ theo học Đại Học UC Berkley, theo nghành kỹ sư điện toán và kỹ sư điện tử. Kacee hy vọng trở thành kỹ sư soạn phương trình điện toán cho một công ty nỗi tiếng. Kacee đã sinh hoạt trong ban báo chí và ban biên tập của kỷ yếu của trường, Ban Chấp Hành Hiệu Đòan, và Hội National Honor Society. Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm trung học là thắng giải nhì trong cuộc thi hát nhái (lyp sync) năm lớp 10 bởi vì sự liên kết của mỗi người và tất cả mọi học sinh trong lớp và đã hòa hợp rất tuyệt vời với nhau. Em cư ngụ tại Thành Phố Garden Grove và là con của ông bà Phạm Yenthi và Hương Huyền.Jennifer Ailes, Trường Trung Học Garden GroveJennifer sẽ theo học ngành toán học tại trường Đại Học UC Los Angeles (UCLA). Em hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành giáo sư toán. Jennifer rất hãnh diện được chọn là một trong 26 học sinh xứng đáng nhất trong mang tước hiệu Argos của Trường Garden Grove, tham gia vào đội bóng rổ, được nhận vào 5 trường đại học UC và được chọn là học sinh thủ khoa. Sinh hoạt thích nhất của em là chơi bóng chuyền, Hội Học Sinh Hàn Quốc, và Dạ Vũ Quốc Tế. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em khi theo học trung học là thổi bong bóng tại Hội Chợ Khoa Học Sinh Vật Tiên Tiến, em đã rất thích thú khi đang học hỏi. Em là cư dân tại TP Garden Grove và con của ông bà Jack và Joy Ailes.Marissa Gacia, Trường Trung Học Garden GroveMarissa được nhận vào Trường Đại Học Harvard và theo đuổi ngành Sinh Vật Phối Hợp (Integrative Biology) và Anh Ngữ. Em muốn trở thành một giáo sư đại học ngành hải vật học (marine biology). Một vài thành tích trong trường trung học của em bao gồm được giải nhất Văn Phạm La Tinh II tại Hôi Nghị Latin SCRAM, được thực tập tại Viện Nghiên Cứu Đại Dương (Ocean Institute), được giải thưởng Tối Ưu (Summa Cum Laude) trong bài thi Tiếng Latinh Quốc Gia và được chọn là Ngôi Sao của Disneyland Resort Dreamers and Doers Shining Star. Marissa rất thích chơi đàn cello trong dàn nhạc hòa tấu và Chương Trình Hội Đọc Sách Latinh. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là đưọc chơi đàn cello với dàn hòa tấu tại Segerstrom Hall, nơi mà em đã từng xem nhạc hội với trại hè khi còn là cố vấn cho trại hè arts-X-press. Em là cư dân của TP Garden Grove và bố mẹ của em là ông bà Sherral và Jaime Garcia.Jasmyne Contreras, Trường Trung Học HareJasmyne sẽ theo học trường Đại Học Cộng Đồng Santa Ana College và theo ngành khoa học. Em là học sinh xuất sắc trong tháng và được chọn vào bảng danh dự của hiệu trưởng. Em thích theo đuổi ngành nhi khoa trẻ em. Trong số những sinh hoạt thích nhất của em là tham gia vào Ban Chấp Hành Hiệu Đòan (Associated Student Body), Chương Trình Tối Thứ Sáu (Friday Night Live) và Tối Thứ Năm (Thrilling Thursday). Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những ngăm trung học là tham gia vào Ban Chấp Hành Hiệu Đòan và Friday Night Live, cũng như những sinh hoạt của ASB vào tháng tư năm 2017. Em là cư dân của TP Santa Ana, và mẹ của em là Jennfer và bà ngoại là Yolanda Ornelas.Caroline Nguyễn, Trường Trung Học La QuintaCaroline sẽ theo học Đại Học UC Irvine và ngành Khoa Học Sinh Vật. Em rất hãnh diện khi một câu chuyện của em được đăng trong phần 10 chuyện lãng mạng nhất trong Episode mà đã gia tăng sự chú ý đến em trên các mạng xã hội. Em còn rất hãnh diện được nhận Học Bổng UC Rengent tại ba trường đại học UC khác mặc dầu em sẽ không theo học các trường đó, nhưng em vẫn rất hãnh diện. Caroline thích tình nguyện tại bệnh viện, theo đuổi khả năng sáng tạo của em qua việc viết và xuất bản truyện ngắn, làm phim ngắn, dạy kèm cho các học sinh bạn và giúp đỡ thầy cô trong Hội California Scholarship Federation. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em trong những năm trung học là tạo nên niềm vui không nói ra lời khi bố mẹ nhận được tin là em đã được nhận vào trường Đại Học UCLA. Em là một cư dân tại TP Westminster và bố mẹ của em là ông bà Paul Nguyễn và Huyền Nguyễn.Kim Hoàng Nguyễn, Trường Trung Học Los AmigosKim đã học xong 10 lớp học trình độ đại học (Advanced Placement) và được nhận giải Học Giả Advanced Placement và Giải Thưởng Xuất Sắc. Em sẽ theo học Đại Học UC Los Angeles (UCLA) và theo đuổi ngành Sinh Hoá Học. Em hy vọng trở thành một bác sĩ về quan tuyến hay gây mê. Em rất hãnh diện đã vượt qua được những khó khăn về hội nhập sau khi dọn về đây từ Hawaii từ năm đầu tiên trung học và bây giờ được nhận vào tất cả 6 trường đại học UC mà em đã xin vào. Em thao gia vào đội quần vợt và ban nhạc hòa tấu của truờng trong vòng hai năm và rất thích lớp toán cũng như tham gia các buổi dạ vũ của trường. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là tham gia theo học 5 lớp AP, điền đơn xin vào đại học, đi làm và viết bài diễn văn thủ khoa và hoàn tất các bài thi AP một cách tin tưởng. Em là cư dân của TP Santa Ana. Bố mẹ của Kim là ông bà Nguyễn Triết và Phạm Linh.Margaret Gallagher, Trường Trung Học PacificaMargaret sẽ theo học Đại Học Loyola Marymount và theo đuổi ngành Anh Ngữ và muốn trở thành một giáo sư đại học. Em rất thích thể thao và vẫn giữ được điểm trung bình 4.0 khi chơi cho đội bóng rổ và được nhận giải thưởng TOPPS Academic Achievement trong môn Tâm Lý Học, thắng giải AP National Scholar Award, đạt điểm 4 hay cao hơn trong 8 bài thi AP trình độ đại học và được nhận Giải Học Sinh Xuất Sắc trong các môn Khoa Học Xã Hội. Sinh hoạt thích nhất của em bao gồm chơi cho đội bóng rổ, tham gia vào cuộc biểu diễn hằng năm Chemistry Demolition Show và tham gia vào sinh hoạt của trường. Trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là tham dư buổi dạ vũ mùa đông, chương trình AP Chem Demo, biểu diễn dạ vũ của trường Pacifica và vui chơi với các bạn và thầy cô giáo trong suốt 4 năm. Em là cư dân của TP Garden Grove và là con của ông bà Thomas Gallagher và Trần Hương Lan.Cynthia Vũ, Trường Trung Học Rancho AlamitosCynthia là Học Giả Questbridge Scholar, Học Giả Advanced Placement Scholar với Giải Thưởng Danh Dự và Xuất Sắc, Hội Trưởng Hội Hồng Thập Tự và Giải Thưởng Ban Anh Văn năm lớp 9 và Giải Thưởng Ban Khoa Học Xã Hội năm lớp 10 và 11. Em sẽ theo học Đại Học Princeton và theo đuổi ngành Anh Ngữ hay Kinh Tế Học. Cynthia muốn trở thành một luật sư. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là được huấn luyện và cấp chứng chỉ Cấp Cứu bởi Hội Hồng Thập Tự. Mặc dầu theo học khóa này rất là mệt mõi, nhưng rất là thích thú và em cảm thấy sẵn sàng để cứu giúp người khác trong trường hợp khẩn cấp. Em là một cư dân tại TP Garden Grove và bố mẹ của em là ông bà Hiếu và Huê Vũ.Sarah Phùng, Trường Trung Học SantiagoSarah là Học Giả Advanced Placement Scholar Xuất Sắc, được bầu bởi các bạn là dễ thành đạt nhất và là học sinh xuất sắc trong học kỳ và là trưởng ban xuất sắc. Em sẽ theo học Đại Học UC Berkley theo ngành Sinh Hóa Học và ước mong trở thành một bác sĩ mổ tim hay mổ óc. Sinh hoạt thích thú nhất của Sarah là tình nguyện làm công tác, bơi lội, và đi dạ vũ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là tình đồng đội với các bạn và biết rằng mọi người sẽ cùng nhau trở thành người lớn. Em hiện cư ngụ tại TP Garden Grove và là còn của ông bà Thu Hằng và Milly Phùng.Các Á Khoa Năm 2017 từ Học Khu Garden GroveErica Jeon, Trường Trung Học Bolsa Grande.Erica đạt điểm trung bình 5.0 sau khi hoàn tất 5 lớp Advanced Placement cấp đại học, tất cả đều được điểm A. Em sẽ theo học Đại Học Los Angeles (UCLA) theo ngành Tây Ban Nha. Em rất hãnh diện được nhận vào UCLA trong Chương Trình Ryman Arts Program dành cho học sinh trung học từ Đại Học Cal State Fullerton và lên được đai đen trong vòng 4 năm. Sinh hoạt thích nhất của Erica là tham dự họp toàn trường, tuyển mộ gia nhập hội và ngày Sinh Hoạt Á Châu Thái Bình Dương. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là được các anh chị lớp 12 vào lớp 11 của em để cố vấn và bây giờ em cũng được làm như vậy với tư cách là học sinh lớp 12. Erica is cư dân của TP Garden Grove và bố mẹ của em là seok Jeon và Ki Hon Jeon.Martin Lữ, Trường Trung Học Garden GroveMartin sẽ theo học ngành khoa học điện toán tại Trường Đại Học UC San Diego. Em rất hãnh diện được tham dự trong đội bơi lội, được Học Bổng Regents Scholarship để theo học UCSD, Học Bổng James Dunkerly Memorial Scholarship, thắng Giải Nhì trong Cuộc Thi Đua MESA Balsawood glider và Giải Nhất trong MESA Solo Math. Sinh hoạt thích nhất của em là bơi lội, tình nguyện trong cộng đồng, hay vui chơi với bạn bè. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là tranh đua để được vào chung kết môn bơi lội để đạt được mục tiêu của em sau khi bị mất cơ hội vào chung kết năm lớp 11. Em hiện cư ngụ tại TP Garden Grove cùng với bố mẹ là ông bà Nghiệp Lữ và Liên Đặng.Zoey Chu, Trường Trung Học Garden GroveZoey được chọn vào Chương Trình Jack Kent Cooke Foundation Young Scholars, được nhận Học Bổng Jack Ken Cooke Foundation College, được Giải Thưởng OCL ASB Darrell Stillwagon Spirit Award, được chọn là một trong số 26 Học Sinh Xứng Đáng Nhất Được Tước Hiệu Argonauts của Trường Garden Grove và được chọn là ASB Rookie Trong Năm. Zoey sẽ theo học Đại Học UC Los Angeles (UCLA) và sẽ theo đuổi ngành Anh Ngữ và Khoa Học Chính Trị và muốn trở thành môt nhà giáo về Anh Văn, tác giả, phóng viên hay người viết chuyện phim cho các chương trình truyền hình. Sinh hoạt thích nhất của em là tham gia vào Ban Chấp Hành Hiệu Đòan (ASB), Mục Vụ Giới Trẻ tại Nhà Thờ St. Columban và Ban Biên Tập Kỷ Yếu của trường. Kỷ niệm đáng nhớ của em là bắt đầu viết tiểu thuyết từ năm lớp 10. Em là cư dân của TP Garden Grove và là con của ông bà Chu Hung và Phạm Thy.Tricia Viveros, Trường Trung Học Garden GroveTricia sẽ theo học Đại Học Yale và theo đuổi ngành Văn Chương Anh Ngữ. Em hy vọng trở thành một tác giả hay phóng viên. Một trong những thành công hãnh diện nhất của em là viết điểm sách và giới thiệu cho các tiểu thuyết của Nhà Xuất Bản Penguin Press, Harper Collins, Random House và nhiều nhà xuất bản khác. Sinh hoạt thích nhất của Tricia là tham gia vào Hội National Honor Society, chơi đàn cello cho Dàn Hòa Tấu của Trường Garden Grove và viết lách về sách. Kỷ niệm đáng nhớ của em là tìm ra những kỳ quan trong văn chương và sức mạnh phi thường của chữ viết trong các lớp Anh Văn.David T. Nguyễn, Trường Trung Học Garden GroveDavid sẽ theo học Đại Học UC Irvine và hy vọng theo một ngành trong lãnh vực toán hay sinh vật học. Em rất hãnh diện thắng được 6 huy chương trong cuộc thi Đố Vui Academic Pentathlon vào lớp 6, đạt được 2340 điểm trong kỳ thi SAT, điểm trung bình 4.3, và 34 điểm trong kỳ thi ACT. Sinh hoạt thích nhất của em là xã giao với bạn bè, tham gia tranh luận trong tòa án và được toàn điểm A. Kỷ niệm đáng nhớ của em là được làm bạn như chưa bao giờ làm và đã thay đổi hẳn con người của em. Em là một cư dân của TP Garden Grove và bố mẹ của em là Michael và Michele Nguyễn.Quỳnh Trần, Trường Trung Học La QuintaQuỳnh sẽ theo học ngành Hóa Học tại Trường Đại Học UC Los Angeles (UCLA) và muốn trở thành dược sĩ hay phụ tá bác sĩ. Em được giải thưởng Ban Khoa Học Xã Hội, Vô Địch Garden Grove League môn Quần Vợt năm lớp 11 và 12, được học bổng $28,000 để theo học UCLA, được bảng danh dự của Hiệu Trưởng, giúp gây quỹ hơn $10,000 cho Hội Bác Sĩ Không Biên Giới trong sinh hoạt với Hội National Honor Society, chơi quần vợt, tham gia Hội Ecology Club và tham gia vào Chương Trình Thiếu Niên Tình Nguyện tại Bệnh Viện Fountain Valley. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là làm một chiếc tàu trong lớp Vậy Lý và bao nhiêu công sức vào trong dự án đó. Em hiện cư ngụ tại TP Westminster và bố mẹ của em là Trần Tài và Tạ Kiều Dung.Khôi Bùi, Trường Trung Học Los AmigosKhôi sẽ theo học Đại Học UC Irvine và theo ngành Sinh Vật Học. Một trong những thành tích lớn nhất của em là bạn bè và gia đình. Các sinh hoạt thích thú nhất của em là chơi banh bơi lội (water polo), bơi lội, và nhất là tham dự trong cuộc tranh đua C-STEM vì từ khi còn bé em đã thích làm đồ chơi, đặc biệt là các loại xe điều khiển từ xa. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Khôi là chuyến đi San Francisco năm lớp 11 trong Chương Trình AVID khi em được viếng thăm một thành phố đẹp nhất trong 3 ngày, thăm các đại học nổi tiếng và tìm hiểu tại sao các học sinh hỗ trợ cho Dự Luật 64, đặc biệt là các học sinh tại Trường Đại Học UC Berkley. Chuyến đi đã cho em một thoáng nhìn qua sự tự lập và trưởng thành. Em hiện cư ngụ tại Santa Ana và là con của ông bà Nguyễn Mỹ và Buì Hoàng.Martin Nguyễn, Trường Trung Học PacificaMartin được nhận giải ACE cho lớp Advanced Placement U.S. History, học giả và lực sĩ, và học sinh xuất sắc trong học kỳ. Em sẽ theo học Đại Học UC San Diego và theo ngành Sinh Hóa Học. Em hy vọng sẽ trở thành bác sĩ. Sinh hoạt thích nhất của Martin là giúp đỡ thầy cô giáo, chơi quần vợt và tham gia vào Hội California Scholarship Federation. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là chơi với bạn Hoang Luann. Em là một cư dân tại Garden Grove và là con của ông bà Nguyễn Minh và Phan Lisa.Patrick Quách, Trường Trung Học Rancho AlamitosPatrick sẽ làm việc cho NASA, Boeing hay Northrup-Gramman sau khi tốt nghiệm bằng Kỹ Sư Không Gian tại Đại Học Cal Poly Pomona. Những thành tích của em bao gồm thắng giải Toán vào những năm lớp 9, 10 và 11 và tham dự vào đội quần vợt năm lớp 10. Sinh hoạt thích thú nhất của em là chơi quần vợt, xã giao với bạn bè và học toán và khoa học. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là được làm quen với người yêu năm lớp 10. Em là cư dân của Garden Grove và bố mẹ của em là Văn và Loan Quách.Jacqueline Islas, Trường Trung Học SantiagoIslas được Giải Thưởng Bausch và Lomb Honorary Science Award, là thành viên của Hội National Honor Sciety và California Scholarship Federation và đã được bảng danh dự của học kỳ. Em sẽ theo học Đại Học UC Irvine theo ngành Kỹ Sư Cơ Khí. Các sinh hoạt thích nhất của em là tham gia dạ vũ trong trường, tuần lễ dạ vũ đón hoàng hậu và tham gia các cuộc thi đấu bóng rổ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là tham gia vào Ban Chấp Hành Hiệu Đòan (ASB). Em hiện cư ngụ tại Garden Grove và ba mẹ của em là Veronica Cruz và Jose Islas.Edith Jimenez, Trường Trung Học SantiagoEdith là thành viên của Hội Caliofrnia Scholarship Federation, National Honor Society, Học Bổng AVID và cũng được Học Bổng Walton, hoàn tất 8 lớp Advanced Placement và được toàn điểm A kể từ năm lớp 7. Em sẽ theo học ngành Kỹ Sư Điện Toán tại Trường Đại Học Los Angeles (UCLA). Sinh hoạt thích nhất của Edith là đi xem thi đấu thể thao, dạ vũ, tham gia các sinh hoạt hội đoàn trong trường. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là chuyến đi San Francisco trong Chương Trình AVID bởi vì chuyến đi đó đã thay đổi cuộc sống của em về nhiều phương diện tốt đẹp hơn. Em hiện cư ngụ tại Garden Grove và bố mẹ là Ông bà Rocelia Bustos và Rodolfo Jimenez.Ana Lopez, Trường Trung Học SantiagoAna sẽ theo học Đại Học UC Berkley và theo ngành Global Studies. Trọng tâm của em là theo đuổi ngành giáo dục hay chính sách để làm việc với các tổ chức bất vụ lợi. Sinh hoạt thích nhất của Ana là tham gia thi đua chạy việt giã, tổ chức hội thảo về di trú và đi thăm quan miền Bắc California trong Chương Trình AVID năm lớp 11. Thành tích hãnh diện nhất của em là được chọn là lực sĩ chạy đua đáng giá nhất và là lực sĩ và học sinh giỏi. Em hiện cư ngụ tại Garden Grove và là con của ông bà Martha và Marco Romero.Vickie Nguyễn, Trường Trung Học SantiagoVickie sẽ theo học ngành giáo dục âm nhạc tại Đại Học Cal State University Long Beach và hy vọng sẽ trở thành giáo sư âm nhạc. Vài thành tích hãnh diện nhất của em là được tham gia trong chương trình Young Acoustics, bảng danh dự trong học kỳ, mang tổ chức chương trình lá thư ca hát vào trường. Sinh hoạt thích nhất của Vickie là tham gia ban hợp ca, chơi bóng rổ và tham gia Hội Key Club. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của em là trình diễn bản Baby Its Cold Outside với đàn ukulele lần đầu tiên tại buổi trình diễn nhạc mùa đông tại trường. Em là cư dân tại Garden Grove và là con của ông bà Nguyễn Quốc và Lê Hà.Lisa Lê, Trường Trung Học SantiagoLisa sẽ theo học Đại Học UC Los Angeles (UCLA) và theo đuổi ngành Kinh Tế Thương Mại. Sinh hoạt thích nhất của em là tham gia vào Hội Pháp Văn và Hội Tâm Lý Học và tình nguyện trong nhiều sinh hoạt cộng đồng. Em là cư dân tại Garden Grove và ba mẹ của em là James Trung Lê và Phạm Thị Lương.Newton Peng, Trường Trung Học SantiagoNewton sẽ theo học ngành Sinh Vật Học tại Trường Đại Học UC Los Angeles (UCLA) để theo học ngành y khoa sau này. Em rất hãnh diện được bảng danh dự từ năm 2015 đến 2017 và học sinh xuất sắc của học kỳ. Sinh hoạt thích nhất của Newton là chơi quần vợt, tham gia Hội Hồng Thập Tự và tình nguyện tham gia công tác cộng đồng.