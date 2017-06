Nhà Văn Huy Phương Mời Dự Buổi Ra Mắt 2 Tác Phẩm Mới, Hai Tuyển Tập “Nước Non Ngàn Dặm” và “Quê Hương Khuất Bóng”

Bìa 2 tuyển tập của nhà văn Huy Phương.

Westminster (Bình Sa)- - Ghé thăm tòa soạn Việt Báo, Nhà văn Huy Phương cho biết, ông sẽ cho ra mắt cùng độc giả và thân hữu hai tác phẩm mới của ông đó là: “Nước Non Ngàn Dặm” và “Quê Hương Khuất Bóng”.Buổi ra mắt tại San Jose sẽ tổ chức vào lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Bảy 24/6/2017 tại địa điểm: Phòng Hội Học Khu Franklin – McKinley số 645 Wool Creek Dr. San Jose, CA 95112.Điều hợp chương trình Nhà Văn Chinh Nguyên, Diễn giả: Nhà Văn Phan Nhật Nam và Nhà Văn Võ Hương An (có giải khát và thức ăn nhẹ). Điện thoại liên lạc Ban tổ chức tại San Jose: (949) 241-0488, (408) 318-7075.Buổi ra mắt tại Nam California sẽ tổ chức vào lúc 2:00 chiếu Chủ Nhật ngày 9 tháng 7/2017 tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt 14771 Moran St., Thành phố Westminster CA 92683.Điều hợp chương trình MC. Đinh Sinh Long, Diễn giả Nhà Văn Đỗ Qúy Toàn, Nhà Văn Phan Tấn Hải, chương trình văn nghệ giúp vui do một số anh chị em nghệ sĩ thân hữu trình diễn (có giải khát và thức ăn nhẹ). Điện thoại liên lạc: (949) 241-0488, (714) 396-9226.Trong thư mời, Nhà Văn Huy Phương: Trân trọng kính mời Qúy Độc Giả và đông hương thân hữu vui lòng tham dự hai buổi giới thiệu các tác phẩm mới: “Nước Non Ngàn Dặm” và “Quê Hương Khuất Bóng.”“Nước Non Ngàn Dặm sách dày 320 trang với 60 câu chuyện, quyển “Quê Hương Khuất Bóng”dày 330 trang với 69 câu chuyện được Huy Phương viết lên, với những mẩu chuyện trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.Đọc Tạp Ghi” của Huy Phương để cùng thấy với nhau những kỷ niệm khó quên trong đời, bàng bạc đâu đó những sự việc mà trong đó có mình đã từng trải theo thời gian, qua những thăng trầm của quê hương, đất nước.Trong một lần ra mắt sách của Huy Phương tại phòng sinh hoạt Nhật Báo Người Việt trước đây, cố Nhà Báo Bùi Bảo Trúc đã nói: “Nhà Văn Huy Phương người viết Tạp Ghi hay nhất tại hải ngoại.”Nhận xét về tạp ghi của Nhà Văn Huy Phương qua các nhân vật như: Cố Ca Sĩ Quỳnh Giao đã nói: “Ông là người viết tạp ghi thành công, sách ông đã được tái bản nhiều lần. Cây bút khác thì chỉ giúp người mua vui, vốn là đặc tính không có tham vọng lập thuyết của thể loại tạp ghi, Huy phương giúp chúng ta trở thành người tử tế hơn. Từng mảnh vụn vỡ trong qúa khứ Việt Nam thật ra vẫn long lanh phản chiếu được hồn người, nay là cách đứng dậy và cầm bút của Huy Phương.”Giáo Sư Phạm Cao Dương đã nói: “Đây là một cây viết rất hiếm hoi ở một thời người ta thường có khuynh hương né tránh, cầu an, không muốn gây phiền phúc cho mình. Nó chứng tỏ sự can đảm phi thường của một người cầm viết dù cho là viết nhầm một mục tiêu xây dựng tích cực, hướng về các thế hệ tương lai và đặt nền tảng trên sự công bằng và lòng ngay thẳng.”Kinh Tế Gia Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng: “Khác với ngày xưa Huy Phương không viết văn và làm thơ nữa, mà trở thành cây bút sâu sắc, bền bỉ và xuất sắc với thể loại tạp ghi. Ông viết như người gánh vác nổi trầm luân của người khác.”Nhà Thơ, Nhà Báo Phan Tấn Hải nói: “Giọng văn Huy Phương trầm tỉnh, nhưng độc giả cũng có thể nhận ra như ghim giữa những hàng chữ là nỗi đau khi thấy quê nhà tan tác... Huy phương là một trong rất ít nhà văn giữ được lực viết mạnh, viết liên tục, và vẫn viết hay trong tác phẩm thứ 10 hay nhiều hơn nửa của ông.”Linh Mục Joseph Nguyễn Thái: “…... Tôi là một Linh Mục thích đọc Huy Phương. Tôi nhận ra một tấm lòng yêu mến quê hương, dân tộc Việt Nam của Huy Phương và tôi đồng cảm với Huy Phương ở điểm đó, và đồng thời là một Linh Mục nên luôn luôn tôi có cái tâm hướng thiện và tôi cũng đọc nơi Huy Phương, là một nhà văn có tài và có tâm. Tôi cũng gặp được cái tâm cuả Huy Phương, cho nên ở một góc độ của Linh mục đứng trên tòa giảng nhiều lần, tay cầm cuốn Phúc Âm, nhưng một tay kia, tôi lật mở những trang sách của Huy Phương để nảy ra những câu chuyện đời, minh họa cho những lời của Giê Su nói ở trong phúc âm.”Kính mời qúy độc giả, đồng hương thân hữu đến tham dự hai buổi ra mắt sách kể trên để cùng nghe những diễn giả nói về Huy Phương qua hai tác phẩm nầy.