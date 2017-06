1 Ông Bắn Bị Thương 1 Dân Biểu, 3 Cận Vệ; Hung Thủ James Hodgkinson, Chống CH, Đã Bị Bắn Chết Tại Chỗ

ALEXANDRIA - Các vị dân cử của đảng CH cùng các phụ tá tập chơi bóng chày tại Virginia bị bắn – cảnh sát vùng ven thủ đô xác nhận nhiều tiếng súng nổ trên đường E. Monroe (Alexandria) và nghi can đã bị bắt.1 nhân chứng cho hay: đội bóng chày của các dân cử CH luyện tập tại sân YMCA gần bên Eugene Simpson Stadium Park.Nghị sĩ Mike Lee (Utah) báo tin: dân biểu Steve Scalise (Loyisiana) bị thương ở hông, tính mạng không bị đe dọa. Theo lời ông Lee, hung thủ dùng súng trường đã chết. 4 nguời khác trúng đạn. Tay súng và cận vệ của các dân cử bắn nhau từ 50 đến 100 phát.Tham vụ báo chí Bạch Ốc Sean Spice tuyên bố: TT Trump đã đuợc báo cáo – twitter của ông ghi: TT và PTT nghe tin về tình hình tại Virfinia, chúng tôi góp lời cầu nguyện.Dân biểu Mo Brooks (Alabama) kể: mọi người phân tán trên sân bóng trong lúc từ 50 đến 100 phát súng bắn ra – ông cho biết: cùng tham gia trận bóng luyện tập cũng có các nghị sĩ Rand Paul, Chuck Fleishmann, Ron DeSantis, Jeff Duncan.Ông Scalise đang làm nhiệm kỳ dân biểu thứ 5 và là nhân vật thứ 3 của phe CH tại Hạ Viện.Tin bổ túc cho biết hung thủ là James Hodgkinson, cư dân da trắng Illinois 66 tuổi – thông báo từ văn phòng dân biểu Scalise phát ra lúc 9 giờ 45 phút cho hay: thương tích ổn định trong khi chờ giải phẫu.Các viên chức Lập Pháp đang chuẩn bị so tài bóng chày vào tối Thứ Năm, như thông lệ hàng năm từ 1909.Nghị sĩ Rand Paul nói: nếu không có đơn vị cảnh sát Capitol Hill, thì đây là 1 cuộc tàn sát, khi hung thủ cầm súng trường.Hạ Viện quyết định không tổ chức 1 cuộc bỏ phiếu nào trong ngày, và hoãn các điều trần”.Twitter đầu tiên từ ông Trump ghi: dân biểu Scalise là bạn và là công dân yêu nước, hy vọng ông sẽ hoàn toàn bình phục.Tay súng Hodgkinson đã chết vì các vết thương đuợc biết như là 1 người có chính kiến rõ ràng – ông ta là thành viên của nhiều nhóm chống đảng CH trên trang mạng Facebook, như “The Road to Hell is Paved with Republicans”, “Terminate the Republican Party” và “Donald Trump is not My President”.Báo Belleville-News-Democrat có ảnh Hodgkinson cầm tấm bảng “TAX the Rich” năm 2012. Hôm 22-3, Hodgkinson viết trên mạng “Trump là kẻ phản bội – Trump hủy diệt dân chủ …”