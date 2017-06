Giá Hàng Tiêu Thụ, Doanh Thu Bán Lẻ Giảm Trong Tháng 5

WASHINGTON - Giá hàng tiêu thụ và doanh thu bán lẻ cùng giảm trong tháng qua, ám chỉ nhu cầu tiêu thụ nội địa yếu, hạn chế khả năng tăng lãi suất căn bản của Quỹ dự trữ liên bang (FED).Dấu hiệu của giảm áp lực lạm phát và nhu cầu mua sắm vưà phải của dân chúng gây lo ngại các nhà hoạch định chính sách tiền tệ tưởng rằng tình trạng êm dịu là chuyển tiếp.Kinh tế gia Ted Hanson tại TD Securities (New York) nhận xét: những tin trên là 2 điểm thất vọng với FED.Bộ lao động cho biết: chỉ số giá tiêu thụ (CPI) Tháng 5 giảm 0.1%, do ảnh hưởng của hạ giá nhiều mặt hàng, từ xăng dầu, vé máy bay, xe hơi cho đến dịch vụ y tế. CPI tăng 1.9% trong Tháng 5 là cao hơn mức trung bình 1.6% trong 10 năm trước. Dự báo CPI của kinh tế gia không thay đổi với Tháng 5, là cao hơn năm truớc 2%.Lạm phát lõi (không tính luơng thực, năng luợng) của Tháng 5 tăng 0.1% sau khi tăng 0.1% trong tháng trước – lạm phát lỡi Tháng 5 tăng 1.7% so với cùng kỳ năm trước là tăng ít nhất từ Tháng 5-2015.Chỉ tiêu lạm phát của FED để tăng lãi suất là tăng lãi suất căn bản là 2%.