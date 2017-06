Đồng Tâm: Vụ Án Sẽ Đình Chỉ?

Cư dân xã Đồng Tâm dính bẫy lừa của Đảng CSVN...VnExpress ghi lời Luật sư: Khởi tố ở Đồng Tâm chỉ là bước đầu của vụ án...Chiều 13/6, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) khởi tố vụ án hình sự liên quan việc bắt giữ 38 người thi hành công vụ tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức) để điều tra về tội Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật (điều 123 Bộ luật Hình sự) và Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (điều 143 Bộ luật Hình sự).Luật sư Vũ Quang Đức, Đoàn luật sư TP SG phân tích theo Bộ luật tố tụng hình sự, khi xảy ra việc có dấu hiệu vi phạm hình sự, đầu tiên cơ quan điều tra phải ra quyết định khởi tố vụ án. Quá trình điều tra, tùy thuộc việc phát hiện hành vi cấu thành tội phạm hay không, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án hoặc tiếp tục khởi tố bị can. Sự việc ở Đồng Tâm "mới chỉ ở bước đầu vụ án".Bản tin VOA ghi nhận tình hình: Dân làng Đồng Tâm rất phẫn nộ...Người dân Đồng Tâm nói lãnh đạo “lật lọng” trong khi vị “thủ lĩnh tinh thần” đang “bực bội”, sau khi chính quyền Hà Nội ra quyết định “khởi tố hình sự” trong vụ bắt giữ cảnh sát cơ động.Người thân của ông Lê Đình Kình, nhân vật được coi là “thủ lĩnh tinh thần” của người dân Đồng Tâm, hôm 14/6 cho biết rằng ông đang “bực bội” sau cuộc điện thoại với Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong đó nhà lãnh đạo này được cho là đã nói rằng “không có con dấu của chính quyền” trên tờ cam kết "không truy cứu trách nhiệm hình sự” mà ông Chung đã ký vào hồi tháng Tư.Người nhà của ông Kình cũng cho biết rằng cụ ông 82 tuổi “đang mệt vì chỗ gãy chân lần trước [trong vụ thu hồi đất] đang đau”.Trong khi đó, một người dân không muốn nêu tên vì lo ngại bị chính quyền “gây khó dễ”, cho biết rằng các dân làng “đang rất bức xúc”.Người này nói: “Đường đường là một chủ tịch thành phố có chức, có quyền, nói trước bao nhiêu công chúng, một nghìn dân, vạn dân, nói chung là khắp cả thế giới, mà bây giờ ông Chung lại lật lọng như thế thì người ta rất là phẫn nộ. Người ta cũng nghĩ rằng người ta chả có tội gì mà truy cứu được người ta. Xảy ra sự việc như thế là do trên về hành động trái pháp luật trước thì dân người ta mới giữ người để trên về giải quyết thôi”.Người này nói rằng “người dân đang bình yên thì ông Chung lại hâm nóng lại tình hình”. Dân làng này đặt câu hỏi: “Toàn dân người ta đứng lên, bây giờ bắt tất cả dân sao?”Bản tin Zing ghi nhận về lòng dân Đồng Tâm phẫn nộ.Gần hai tháng sau cuộc đối thoại với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, đêm qua, nhiều người dân thôn Hoành (Đồng Tâm, Hà Nội) mất ngủ. Họ mong chính quyền giải quyết "có lý có tình".Ông Lê Đình Kình đề nghị sớm kết luận thanh tra vụ Đồng Tâm Ông Lê Đình Kình (82 tuổi, nguyên Bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm) chia sẻ quan điểm về việc khởi tố vụ án bắt giữ cán bộ tại Đồng Tâm.Tối muộn 13/6, ngôi nhà của ông Lê Đình Kình và một số người dân ở thôn Hoành, xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) vẫn sáng đèn. Trước cổng nhà ông Kình, vỏ ngô được vun thành một đống lớn cạnh bờ tường, chắn cả lối đi. Trong sân, nhiều người dân trải chiếu ngồi uống nước, bàn luận....Bản tin Zing ghi lời người phụ nữ trung niên chia sẻ khi 38 cán bộ, chiến sĩ bị giam giữ ở nhà văn hóa thôn Hoành, bà là người phụ trách nấu ăn, chăm sóc họ. Khi mọi người được thả, bà quay trở lại với công việc buôn bán ở chợ bị gián đoạn nhiều ngày.“Trở về với cuộc sống mưu sinh thường lệ, chúng tôi chờ đợi từng ngày cái hẹn 45 ngày thanh tra của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung. Chúng tôi trông ngóng được nghe kết luận chính thức về vụ việc. Dù chưa hiểu rõ, chúng tôi nghĩ việc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người dân Đồng Tâm”, người phụ nữ nói.Trong khi đó, bản tin BBC ghi lời luật sư Trần Vũ Hải hôm 14/6/2017, và có thể CSVN sẽ đìnhc hỉ vụ án.Bản tin viết:“Một luật sư hiện diện tại cuộc ký cam kết giữa Chủ tịch Hà Nội và người dân xã Đồng Tâm, Hà Nội trong vụ 38 người 'thi hành công vụ' bị dân nhốt giữ nói với BBC ông hy vọng trong vòng vài tháng tới, nhà chức trách sẽ có quyết định 'đình chỉ vụ án' mặc dù đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ bắt giữ vào cuối tháng Tư.”