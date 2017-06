Ma Túy, Đồng Tâm, Nước Ngập, Xe Tông VTV...

Chuyện xe tông nhà báo, cán hư máy quay phim... sắp ra tòa.Bản tin Zing kể về tình hình: Khởi tố vụ án ôtô đâm nữ nhà báo VTV, chèn hỏng máy quay...Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ nữ nhà báo VTV bị ôtô đâm và chèn hỏng máy quay khi ê kíp đi tác nghiệp.Ngày 14/6, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ nữ nhà báo VTV bị ôtô tông, chèn hỏng máy quay phim của Đài Truyền hình Việt Nam khi ê kíp Ban Thời sự đi tác nghiệp.Theo đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án để làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ và Hủy hoại tài sản.Bản tin Dân Trí trước đó kê rằng một nhóm phóng viên của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đang tác nghiệp tại địa bàn xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) về tình trạng lấn chiếm đất công, ao hồ, thì bị một người đàn ông lái xe ô tô đâm thẳng vào, nghiền nát chiếc máy quay có giá trị khoảng 1 tỷ đồng.Vụ việc trên xảy ra vào sáng 13/6, tại khu vực trước cửa số nhà 172, trên quốc lộ 3, thuộc địa phận xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).Trong khi đó, cư dân Đồng Tâm sôi sục...Bản tin BBC ghi lời một luật sư hiện diện tại cuộc ký cam kết giữa Chủ tịch Hà Nội và người dân xã Đồng Tâm, Hà Nội trong vụ 38 người 'thi hành công vụ' bị dân nhốt giữ nói với BBC ông hy vọng trong vòng vài tháng tới, nhà chức trách sẽ có quyết định 'đình chỉ vụ án' mặc dù đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ bắt giữ vào cuối tháng Tư.Trao đổi với BBC Việt ngữ hôm 14/6/2017, Luật sư Trần Vũ Hải nói:"Chưa thể dự báo được gì cả, nhưng tôi hy vọng sau một thời gian ngắn, có thể hai tháng chẳng hạn, hoặc ba tháng, thì họ sẽ đưa ra một quyết định đình chỉ vụ án."Báo Đầu Tư Chứng Khoán kể chuyện quan chức cam kết bắt vịt giời: Du lịch Việt Nam sẽ đuổi kịp Indonesia, đuổi kịp Singapore trong 2 năm tới và sẽ bằng Thái Lan trong 15 năm tới. Đó là thông tin Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định trong phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng 14/6.Chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, đại biểu Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh) nêu câu hỏi: “Bao giờ du lịch Việt Nam phát triển nhanh như Thái Lan, Malaysia được nguyên Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh trả lời “tôi bỏ ngỏ để Bộ trưởng kế tiếp trả lời". Vậy hiện giờ Bộ trưởng đã trả lời được chưa, giải pháp phát triển du lịch Việt Nam thế nào?".Ông Thiện đưa ra một bức tranh so sánh cụ thể về thị trường du lịch Việt Nam so với các nước. Năm 2016, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 10 triệu lượt người, trong khi đó khách đến Thái Lan đạt 32 triệu lượt, Malaysia hơn 26 triệu, Singapore 16 triệu, Indonesia 12 triệu, Philippines 6 triệu, Campuchia 5 triệu...Bản tin Trí Thức Trẻ kể về: Quy mô bất động sản của tập đoàn Him Lam và đại gia Dương Công Minh.Dù khá kín tiếng ông chủ tập đoàn Him Lam – Dương Công Minh ít nhiều đã gây được sự chú ý của dư luận trong vài ngày gần đây, khi ông được giới thiệu vào HĐQT Sacombank, cũng như một dự án BĐS của Him Lam đang được người dân quan tâm đó là sân golf Tân Sơn Nhất.Xác định bất động sản là lĩnh vực chiến lược, đầu tàu nên kể từ khi thành lập vào năm 1994 đến nay, Him Lam đã nhanh chóng phát triển trở thành một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam. Đến nay, tập đoàn này đã đầu tư và xây dựng trên 70 dự án nhà ở, khu đô thị mới (chủ yếu ở phía Nam), quy mô tập đoàn lên tới 30 công ty thành viên và công ty liên kết trong lĩnh vực địa ốc, tài chính ngân hàng, vui chơi giải trí và sân golf. Theo số liệu, tính đến 2014, vốn điều lệ của Him Lam lên tới 6.500 tỷ (ông Dương Công Minh nắm giữ 99%), tổng tài sản gần 34000 tỷ, cao hơn nhiều công ty BĐS lớn khác như HUD, Becamex IDC, Tân Tạo, Kinh Bắc…Trong khi đó, báo Tiền Phong kể: Theo đại diện Bộ LĐ-TB&XH, hiện bộ đang phối hợp cơ quan liên quan, các tổ chức quốc tế nghiên cứu lập tòa án ma túy, và xem nghiện ma túy là một loại bệnh.Thông tin trên được ông Nguyễn Xuân Lập, Cục trưởng Phòng chống Tệ nạn Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) tiết lộ tại Tọa đàm Hiểm họa ma túy, diễn ra sáng 14/6.Ông Lập kể, tại cuộc họp giao lưu trực tuyến với các địa phương mới đây, có địa phương không muốn cho xây trung tâm cai nghiện trên địa bàn mình. Như ở Hà Nam, có người dân muốn xây cơ sở điều trị cai nghiện bằng Methadone trong đất của mình, nhưng chính quyền địa phương không cho xây vì sợ ảnh hưởng hình ảnh địa phương. "Việc đổi mới về nhận thức xã hội về nghiện ma túy rất cần thiết", ông Lập nói.Báo Ngươì Lao Động kể chuyện: Cơn mưa lớn kéo dài đã khiến các tầng hầm của hàng loạt tòa nhà ở Vũng Tàu chìm trong biển nước.Đến trưa 14-6, hàng chục tòa nhà tại TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn phải dùng ống hút nước từ trong tầng hầm ra đường để cứu hàng chục chiếc xe máy, ôtô ngâm trong biển nước.Trận mưa như trút nước đêm 13-6 kéo dài đến sáng 14-6, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Vũng Tàu chìm trong biển nước. Nước lên quá nhanh, nhiều người không kịp trở tay đành bất lực nhìn tài sản bị nhấn chìm.Việt Nam cũng dâng ngập nước... ngập từ gần thế kỷ nay rồi.