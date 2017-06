Học Khu Garden Grove: 1 Năm Dạy Việt Ngữ Thành Công

Học sinh lớp tiếng Việt và tiếng Tây Ban Nha hợp ca.

Từ trái: cô giáo Alma Vargas (dạy tiếng Tây Ban Nha), cô giáo Nalene Nguyen (dạy tiếng Việt), Hiệu Trưởng Sarah Van Dam, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân (Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove), Tiến sĩ Lorenze Sanchez (Giám Đốc Phòng Học Vụ), Cô Luise Roger (Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngữ).

Anh em sinh đôi Tý Anh, Tý Em và thân mẫu, trước các bích họa do Tý Em vẽ, viết..

Trong hội trường.

GARDEN GROVE (VB) -- Sau một niên khóa theo học chương trình Sinh Ngữ Bồi Dưỡng, gồm tiếng Tây Ban Nha và Việt Ngữ, các học sinh trường Tiểu Học Zeyen thuộc Học Khu Garden Grove đã thay nhau trình diễn các bản nhạc truyền thống văn hóa như Ơn Nghĩa Sinh Thành, La Gente Que Me Quiere (Những Người Thương Tôi) và Its A Small World, một bài hát từ Disneyland và phổ biến với hầu hết các trẻ thơ trên thế giới.Trong các bộ sắc phục truyền thống và tay cầm bản nhạc có nền cờ quốc gia của mình, các em đã hăng say trình bày những gì học hỏi được sau một niên khóa theo học chương trình. Lớp học tiếng Việt do cô giáo Nguyễn, một giáo viên phụ giảng từ Trường Simmon tình nguyện đến đây để phụ trách chương trình.Tham dự trong buổi trình diễn còn có Bà Hiệu Trưởng Van Dam, Tiến sĩ Lorenze Sanchez, Giám Đốc Phòng Học Vụ, Cô Luise Roger, Trưởng Phòng Giáo Dục Song Ngữ và Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove.Trong một đoạn video ngắn giới thiệu về chương trình sinh ngữ này, các phụ huynh trong tiếng Tây Ban Nha và Việt Ngữ đã không ngớt lời khen ngợi thành quả của chương trình qua việc giúp các em tăng thêm khả năng đọc, hiểu và nghe tiếng Việt và giúp các em nói chuyện bằng tiếng Việt nhiều hơn với ông bà và cha mẹ ở nhà.Hầu hết các em ghi danh học lớp Việt Ngữ Bồi Dưỡng là lớp 4 tới lớp 6 Trường Tiểu Học Zeyen. Lớp Việt ngữ học 1 ngày/tuần.Trong lớp này có hai anh em sinh đôi: Tý Anh và Tý Em. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Việt Báo, hai em cho biết ưa thích lớp này, và đã tham dự triển lãm cuối khóa bằng các bích họa do chính tay các em vẽ và viết tiếng Việt.Trả lời phỏng vấn của Việt Báo, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân nói rằng “chương trình được thực hiện dựa trên các nghiên cứu về giáo dục cho thấy các học sinh nếu biết thêm về ngoại ngữ thường sẽ học giỏi hơn về phương diện khác.”Riêng đối với các học sinh Việt Nam, ông nói thêm, “chương trình này sẽ giúp duy trì ngôn ngữ và văn hóa Việt trong trường học và giúp tăng trưởng sự cảm thông và đàm thoại giữa học sinh và phụ huynh để giúp gia tăng trình độ học vấn của các em.”Học Khu Garden Grove hiện có 6 trường tiểu học có chương trình sinh ngữ bồi dưỡng sau giờ học, nhưng chỉ có trường Zeyen là có chương trình Việt Ngữ. Luật sư Nguyễn Quốc Lân cho biết Học Khu rất muốn phát triển chương trình Việt Ngữ đến càng nhiều trường càng tốt, nhưng khó khăn là không có thầy cô giáo tình nguyện đảm nhận thêm chương trình này. Luật Sư Lân rất mong được các thầy cô giáo có khả năng tiếng Việt tình nguyện đảm nhận phụ trách các lớp học này.Vào năm tới, Học Khu Garden Grove sẽ khai giảng chương trình Song Ngữ Toàn Thời Gian (Dual Immersion Language) với hình thức giảng dạy nửa Anh Ngữ nửa Việt Ngữ từ lớp mẫu giáo trở lên. Các học sinh theo học chương trình song ngữ này thường có trình độ thuần nhuyễn cả hai ngôn ngữ và có trình độ học vấn cáo trên các bộ môn khác. Học Khu Garden Grove hiện đang tuyển một các thầy cô giáo giảng dạy chương trình Việt Ngữ này.Ưa thích công việc dạy tiếng Việt tại Học Khu Garden Grove, xin liên lạc Luisa Rogers, Giám Đốc Chương Trình Học Anh Ngữ ở số điện thoại (714) 663-6143.