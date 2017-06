Samsung Sẽ Tung Galaxy Note FE Ra Thị Trường Vào Ngày 7-7-2017

Khoảng giữa tháng 06/2017, trang ETNews đưa tin, phiên bản refurbished của Galaxy Note 7 sẽ được phát hành tại thị trường Hàn Quốc vào ngày 07/07/2017, với tên gọi là Galaxy Note FE.Thông tin mới khác với những thông tin trước đó, cho rằng máy sẽ được bán ra vào cuối tháng 07/2017.Lý do của sự chậm trễ được cho là vì Samsung đã quyết định tăng số lượng các máy Note FE được bán ra lên thành 450,000 chiếc, thay vì 150,000 chiếc như dự kiến ban đầu. Ngoài ra, thiết bị sẽ được cài sẵn trợ lý ảo Bixby, nhưng sẽ không được trang bị phím tắt riêng của của trợ lý ảo của Samsung.Về cấu hình, Galaxy Note FE sẽ vẫn có màn hình 5.7 inch, độ phân giải 1440 x 2560 pixel, vi xử lý Exynos 8890 octa-core kết hợp cùng GPU Mali-T880 MP12, RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB và hệ thống camera chính 12MP có trang bị chống rung quang học đi cùng camera selfie 5MP, cảm biến quét mống mắt ở mặt trước. Dung lượng pin sẽ được hạ xuống còn 3200mAh để đảm bảo an toàn cho người sử dụng.Dự kiến, Samsung Galaxy Note FE sẽ có giá bán thấp hơn so với chiếc Galaxy Note7 ban đầu. Một dự đoán cho rằng giá bán của máy sẽ ở khoảng 650,000 – 760,000 Won, khoảng 575 – 670 USD.Theo: Nguoivietphone.com