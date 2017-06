Bộ Trưởng Sessions Điều Trần Ở Thượng Viện: Cố Gắng Tự Vệ; Sessions Thách Thức Các Biện Giải của Cựu Giám Đốc Comey

WASHINGTON - Bộ trưởng tư pháp Jeff Sessions điều trần tại Thượng Viện vào chiều Thứ Ba - tin báo trước ghi: ông Sessions sẽ thách thức những điều cựu giám đốc FBI James Comey đã nói về tương tác giữa 2 ông trong cuộc điều trần hôm Thứ Năm tuần qua.Axios cho biết: ông Sessions sẽ nhắc lại thông cáo của Bộ tư pháp xác nhận ông “không im lặng” sau cuộc trò chuyện với ông Comey và đuợc nghe kể về cuộc tiếp xúc tay đôi Comey-Trump.Trong buổi điều trần hữu thệ tại ủy ban tình báo Thượng Viện, cựu giám đốc Comey khẳng định ông Trump yêu cầu ngưng điều tra Tướng Flynn – sau đó, ông Sessions đuợc trình báo và giữ im lặng.TT Trump loan báo: cựu giám đốc Comey nói dối và ông sẵn sàng trả lời chất vấn hữu thệ về các tương tác cá nhân với ông Comey.Bộ tư pháp xác nhận bộ trưởng Sessions không im lặng, và đã lưu ý FBI và Bộ tư pháp thận trọng về các chính sách thích hợp trong mọi tiếp xúc với Bạch Ốc.Phóng viên báo trước: buổi điều trần của bộ trưởng Sessions là “vở tuồng hấp dẫn nhất sau cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI James Comey”, tuy không nhiều kịch tính bằng. Điều này cũng có nghĩa là “tai tiếng toa rập với Nga” tiếp tục tràn ngập chương trình hành động của TT Trump.Điều chưa rõ là có phải ông Sessions là 1 phần trong nỗ lực phản công của Bạch Ốc tiếp theo các thiệt hại gây ra bởi cuộc điều trần của cựu giám đốc Comey.Vào dịp này, ông Sessions còn bị tra vấn về 2 lần gặp ĐS Nga mà không trình báo.Giáo sư luật Jens Ohlin tại Cornell University nhận xét “Tôi không chắc cựu nghị sĩ Sessions giỏi đối đáp khi các đồng viện tra vấn – ông ấy thường ở phiá khác. Càng nói, ông Sessions càng đối diện nguy cơ bị đánh giá là bất nhất”.3 câu hỏi gay go mà ông Sessions phải trả lời gồm (1) là về các tiết lộ của ông Comey (2) là quyết định đứng ngoài cuộc điều tra “hồ sơ Nga” và (3) là nghi vấn về 1 tương tác thứ ba với ĐS Nga.Trong khi đó báo the New York Times hôm Thứ Ba cho biết rằng ông Sessions đưa ra một biện pháp phòng vê nghèo nàn hôm Thứ Ba để chống lại điều mà ông gọi là “một sự nói dối khủng khiếp và ghê tởm,” mà ông có thể đã thông đồng với cố gắng của Nga để can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, cho thấy sự trung thành của ông đối với TT Trump trong cuộc điều trần tại Thượng Viện nhưng từ chối trả lời các câu hỏi tập trung vào hành vi của ông hay của tổng thống.