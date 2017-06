Vinh Danh Lính Nam Hàn Chiến Đấu Tại VN

Tân Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae In gần đây đã vinh danh các chiến sĩ Nam Hàn đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam, trong khi đó chính quyền CSVN đã phản đối việc làm này của ông Tổng Thống Nam Hàn, theo bản tin hôm Thứ Ba, 13 tháng 6 của Đài Phát Thanh Quốc Tế Pháp Tiếng Việt (RFI) cho biết.Bản tin RFI viết rằng, “Ngày 12/06/2017, Hà Nội phản đối việc tổng thống Moon Jae In vinh danh các cựu chiến binh Hàn Quốc tham chiến ở Việt Nam, xem việc này “ảnh hưởng tiêu cực” đến quan hệ giữa hai nước.“Trong bài phát biểu nhân Ngày Tưởng Niệm hôm 06/06 vừa qua, tổng thống Moon Jae In đã đặc biệt nhấn mạnh đến “sự tận tụy và hy sinh” của các cựu chiến binh Hàn Quốc từng tham chiến ở Việt Nam, mô tả họ là những người đã đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của nước này.“Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng ngày 12/06/2017 tuyên bố rằng phát biểu nói trên của tổng thống Hàn Quốc “gây tổn thương” cho người dân Việt Nam, và Việt Nam “đề nghị chính phủ Hàn Quốc không có các hành động và phát ngôn gây tổn thương tới tình cảm của nhân dân Việt Nam, ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước”.“Bà Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết là về vấn đề này, ngày 09/06/2017, đại diện bộ Ngoại Giao Việt Nam đã có trao đổi “nghiêm khắc” với đại diện đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam.”Bản tin RFI cho biết thêm rằng, “Hôm nay, bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã cố làm dịu sự tức giận của phía Việt Nam, khẳng định rằng quan hệ hữu nghị giữa hai nước “rất quan trọng”. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao nước này giải thích rằng tuyên bố của tổng thống Moon Jae In nhằm kêu gọi phải đãi ngộ xứng đáng hơn với những quân nhân đã từng phục vụ đất nước, chứ không nhằm làm tổn thương tình cảm của người dân Việt Nam.”Nếu nói đến tình cảm của người dân VN thì cũng phải kể tới tình cảm người dân Miền Nam dưới chính thể VNCH đã trân trọng và ghi ơn các chiến sĩ Nam Hàn đã cùng sát cánh với Quân Lực VNCH để chống lại quân đội CS Bắc Việt xâm lăng.Trong hình, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đọc diễn văn nhân Ngày Tưởng Niệm hôm 06/06/2017.