Thủ Tướng May Đối Diện Với Khó Khăn Chính Trị; Liên Âu Không Muốn Gia Hạn Thương Lượng Brexit

LONDON - Khi Thủ Tướng Theresa May khởi động điều 50 của hiệp định thành lập EU để bắt đầu tiến trình Brexit, bà không nhận thức đuợc tình thế khó khăn khi kết quả bầu cử QH trươc thời hạn là bất lợi trong khi các nhà lãnh đạo EU không muốn gia hạn cuộc thương luợng “ly thân”.Điều 50 dự kiến thời gian đàm phán là 2 năm, nghĩa là phải xong không sau Tháng 3-2019.Hôm Thứ Sáu, thông báo bằng twitter của chủ tịch EU Donald Tusk ghi “Chúng tôi không biết khi nào thương luợng bắt đầu, nhưng biết thời điểm kết thúc”.Đàm phán Brexit đuợc trông đợi bắt đầu ngày 19-6, nhưng với kết quả mất đa số của đảng Bảo Thủ trong cuộc bầu cử ngày 9-6, viễn ảnh trở nên không thực tế.Thủ Tướng May định vận động hậu thuẫn của đảng DUP Bắc Ireland để thành lập nội các mới – nhưng, văn phòng số 10 Downing Street không thể xác nhận 1 bài diễn văn ủng hộ của nữ hoàng vào ngày Thứ Hai tuần tới, bao gồm lịch làm luật của chính quyền May.Trong lúc thương luợng với DUP, Thủ Tướng May đã mời 1 số đối thủ trở lại chính quyền, gồm lãnh tụ chủ trương Brexit, là Michael Gove.Có tin: các nhân vật cùng đảng với Thủ Tướng đang tham khảo với đảng Lao Động để tìm kiếm 1 tiến trình Brexit trôi chảy.Báo Daily Telegraph tiết lộ hôm Thứ Ba: mật đàm đang diễn ra với các dân biểu của đảng Lao Động, gồm đa số là phe vận động chống Brexit trước đây. Họ mong muốn Thủ Tướng May nhượng bộ về các vấn đề di trú, công đoàn thuế quan và về thị trường đơn.Phóng viên của BBC nhạn xét “Chính quyền của thiểu số dễ trở thành con tin của phe đa số tại Lập Pháp”.Giới phân tích ngờ rằng với thực tế này, QH vuơng quốc trở thành tê liệt, gây ảnh hưởng xấu với kinh doanh, đầu tư.Luật gia kiêm bình luận gia David Allen Green phát biểu: thiệt hại là trực tiếp gây ra bởi quyết định sai lầm của Thủ Tướng May khi tổ chức bầu cử trước thời hạn mà không thắng đa số ghế tại Hạ Viện.