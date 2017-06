Mưa Lụt, Sân Bay, Thu Phí Nhạc, Đường Sắt…

Vậy là Hà Nội ngập lụt. Bản tin Zing cho biết: Đường phố Hà Nội ngập lênh láng sau cơn mưa lớn vào sáng Thứ Ba 13/6/2017.Nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội, sau cơn mưa lớn sáng ngày 13/6 đã ngập lênh láng, một số phương tiện chết máy khiến người điều khiển phải xuống đẩy bộ.Sáng ngày 13/6, tại khu vực Hà Nội có mưa lớn trên diện rộng kèm sấm chớp ầm ầm khiến việc đi lại sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.Riêng đường Vũ Trọng Phụng có đoạn ngập sâu 0,5m, nước đen kịt, hôi thối. Nhiều cửa hàng phải đóng cửa sợ nước tràn vào.Trong khi đó, VOV kể chuyện ô nhiễm ở Gia Lai: Cơ sở sản xuất gỗ công nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng khu dân cư.Cơ sở sản xuất gỗ công nghiệp hoạt động ngay trong khu dân cư, xả khói và mùi hôi, đe dọa tới môi trường sống của người dân.Gần hai năm qua, người dân tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) khổ sở vì hoạt động của một cơ sở sản xuất gỗ công nghiệp. Cơ sở này hoạt động ngay trong khu dân cư, xả khói và mùi hôi, đe dọa tới môi trường sống của người dân. Chính quyền và ngành chức năng đã vào cuộc kiểm tra và xử phạt, nhưng cơ sở này vẫn còn hoạt động gây bức xúc trong nhân dân.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện: Kỷ luật cách chức phó giám đốc BV quan hệ bất chính với điều dưỡng, lưu giữ clip nóng…Hội đồng kỷ luật Sở Y tế Thanh Hóa vừa họp và thống nhất hình thức kỷ luật cách chức Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân - người có quan hệ bất chính với nữ điều dưỡng.Bản tin VTC kể chuyện: Hai thanh niên dàn cảnh đổi ngoại tệ, dí dao uy hiếp, cướp 260 triệu đồng.Nắm được sơ hở vì từng làm nhân viên tại tiệm vàng ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), Lợi rủ đồng bọn dàn dựng đổi ngoại tệ để cướp 260 triệu đồng.Ngày 12/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội thông tin về việc, đã bắt khẩn cấp Lê Văn Lợi (24 tuổi) và Đỗ Văn Sơn (21 tuổi), cùng ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về hành vi Cướp tài sản.Báo Tiền Phong ghi nhận tình hình: “Quanh vụ sân golf sát sân bay Tân Sơn Nhất: Báo cáo thiếu chính xác để giữ sân golf Tân Sơn Nhất?”Nhiều ý kiến cho rằng, các số liệu báo cáo, thậm chí các trích dẫn tài liệu quốc tế được sử dụng không chính xác, thiếu nghiêm túc trong vấn đề hệ trọng như Tân Sơn Nhất. Điều đó tạo nghi ngờ việc cố tình không mở rộng Tân Sơn Nhất, giữ đất làm sân golf.TS Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Khoa học công nghệ & quản lý TPHCM HASCON, đã kỳ công đọc bản gốc các khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) để tìm lời giải. Theo TS Phúc, Bộ GTVT đưa ra số liệu: Khoảng cách giữa hai đường băng của Tân Sơn Nhất chỉ có 365m, không đạt tiêu chuẩn của ICAO. Từ đó, khi nói về việc nâng cấp Tân Sơn Nhất, Bộ này cho rằng phải làm thêm một đường băng mới cách đường băng cũ khoảng 1.400m cho phù hợp với tiêu chuẩn của ICAO, tương ứng phải giải phóng một vùng đất rộng tới 1.500ha và buộc phải di dời 140.000 hộ gia đình với khoảng 500.000 ngàn dân, chi phí di dời tới 9,1 tỷ USD.Theo ông Phúc, ICAO không hề đưa ra “tiêu chuẩn” cho khoảng cách giữa hai đường băng, mà chỉ đưa ra khuyến nghị……Ông Phúc nêu ví dụ, sân bay quốc tế San Francisco, California, có các chuyến bay đến khắp châu Mỹ và một cửa ngõ chính đến châu Âu, châu Á và châu Đại Dương. Năm 2007, sân bay này phục vụ 36 triệu hành khách, xếp hạng thứ 23 trong các sân bay bận rộn nhất thế giới. Thế nhưng hai đường băng song song của sân bay này chỉ cách nhau có 228m. Sân bay Mexico kết nối với hơn 100 điểm trên thế giới, phục vụ 32 triệu lượt khách mỗi năm. Hai đường băng song song của sân bay này chỉ cách nhau có 310m.Theo tính toán của ông Phúc, nếu lấy phần đất của sân golf để làm thêm nhà ga, sân đỗ cộng với các biện pháp điều hành bay hiện đại, công suất của Tân Sơn Nhất có thể lên đến 80 triệu khách/năm. “Chúng tôi thấy rằng đang có việc gian dối, thiếu tinh thần khoa học trong khi đưa ra các nội dung quan trọng như Tân Sơn Nhất. Điều đó khiến chúng tôi không thể không đặt nghi ngờ việc bóp méo sự thật để bảo vệ sân golf hay vì mục tiêu đẩy nhanh xây dựng Long Thành”- ông Phúc nói.Báo Tuổi Trẻ có bản tin phân tích: “Bỏ sân gôn sẽ đủ xây thêm nhà ga, sân đỗ, đường băng”…Đường băng thứ 3 ở Tân Sơn Nhất nếu dài 2.500m, theo các chuyên gia, hoàn toàn phù hợp. Bởi sân bay Narita (Tokyo, Nhật Bản) đường băng chỉ dài 2.100m cho phép máy bay cỡ lớn như Boeing B777 cất, hạ cánh an toàn.Báo Tuổi Trẻ ghi lời cơ trưởng Nguyễn Nam Liên, người có nhiều năm kinh nghiệm và là giáo viên giảng dạy cho các thế hệ phi công trẻ, cho rằng nếu sân bay Tân Sơn Nhất có thêm diện tích sân golf sẽ thông thoáng, linh hoạt hơn nhiều. Nhiều chuyên gia cũng nhận định diện tích sân golf đủ để xây dựng thêm nhà ga sân đỗ và cả đường băng thứ 3 với độ dài 2.500m.Bản tin báo Thanh Niên kể chuyện: Ông Phó Đức Phương công bố giá thu phí tác quyền cả ở bãi đỗ xe…Bảng giá tác quyền mà Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt Nam (VCPMC) đưa ra trên trang web của mình có biểu giá dành cho cả… bãi đỗ xe.Theo bảng giá mà Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt Nam (VCPMC) đưa ra trên trang web của mình hiện nay, có mục 3 dành cho khách sạn, khu nghỉ mát, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng.Trong đó, mục 3.5 có ghi: “Tại khu vực sảnh, lễ tân, hàng lang, văn phòng, cửa hàng - khu mua sắm, CLB thể dục, chăm sóc sức khỏe - thẩm mỹ, bãi đỗ xe… có sử dụng nhạc nền thông qua bản ghi âm, ghi hình”. Biểu giá đi kèm cho mục này cho thấy các khu vực tại mục 3.5 sẽ tính theo m2 diện tích sàn. Diện tích từ 1-200 m2 có mức thu nhuận bút 1 triệu đồng/năm. Mỗi m2 tăng thêm sẽ tính 4000 đồng/năm.Báo Lao Động kể chuyện “Đường sắt trên cao đội giá 10 ngàn tỷ: Vác tiền dân đi biếu nhà thầu nước ngoài!”Một kết luận của chính Thanh tra TP Hà Nội cho thấy, trong chỉ 2 năm, dự án đường sắt trên cao (ĐSTC) đã đội giá 10.000 tỷ đồng. Đúng là tiền thuế của dân mang đi biếu nhà thầu nước ngoài.Phải mở ngoặc nói ngay, con số đội vốn do chính Thanh tra TP Hà Nội kết luận. Và từ thời điểm đó đến nay, ĐSTC tiếp tục đội giá.Bởi vậy, thứ gì cũng đội giá, chứ không riêng đường sắt.