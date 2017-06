18 Tác Giả Sẽ Nhận Giải Viết Về Nước Mỹ Năm Thứ Mười Tám-2017

Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười tám - gồm những bài viết được phổ biến từ 1 tháng Bẩy 2016 tới 30 tháng Sáu 2017 - đã được quyết định tổ chức vào Chủ Nhật 13 Tháng Tám 2017, và 20 tác giả sẽ nhận các giải thưởng.



Chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ được phát động từ 30 Tháng Tư năm 2000, với ngân sách giải thưởng hàng năm là 35,000 mỹ kim. Họp mặt phát giải và ra mắt sách năm thứ nhất được tổ chức tại Richard Nixon Library, Yorba Linda, California, ngày 29 tháng Mười Một 2000. Từ đây, liên tục bao năm qua, mỗi ngày đều có phổ biến bài viết mới, trên các ấn bản Việt Báo và Việt Báo Online. Quốc Hội Hoa Kỳ trong khoá họp ngày 28 tháng Bẩy 2010, đã chính thức tuyên dương Việt Báo về giá trị văn hoá, lịch sử mà chương trình Viết Về Nước Mỹ đạt được.



Sang năm thứ 18, sách "Viết Về Nước Mỹ" do Việt Báo ấn hành đã được 19 cuốn, 12,840 trang. Ngoài các ấn bản chính thức của Việt Báo, hàng ngàn bài viết cũng liên tiếp được trích đăng lại trên các sách báo Việt ngữ trong ngoài nước, nhiều cuốn sách được in đi in lại. Không kể số lượng người đọc sách báo, chỉ riêng tổng số lượt đọc viết về nước Mỹ trên Việt Báo online hiện đã xấp xỉ 800 triệu. Một số tác giả có bài viết đạt kỷ lục trên dưới 1 triệu lượt người đọc.



Hơn 5200 bài viết của hàng ngàn tác giả Viết Về Nước Mỹ trong 18 năm qua hiện được phổ biến trên Vietbao.com. Bạn đọc có thể vào "Danh Sách Tác Giả" gõ tên để đọc bài và xem thêm những bài khác do cùng một người viết.



Sau đây là danh sách các tác giả sẽ nhận giải thưởng 2017.





* 9 Giải Đặc Biệt



1. Ngô Viết Trọng: Ảo Ảnh Phú Quí

Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của tác giả là "Nhân Chứng Tai Nạn", phổ biến ngày 1 tháng Bẩy 2016, ngày bắt đầu năm thứ 18 của chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ. Ông sinh năm 1944 tại Thừa Thiên, Huế, cựu học sinh Nguyễn Tri Phương, Quốc Học. Trước 1975, là cảnh sát quốc gia. Cựu tù cải tạo. Làm rẫy vùng kinh tế mới. Đến Mỹ từ 1993. Đã nhận một số giải thưởng báo chí dành cho thơ truyện và là tác giả có 12 cuốn sách đã xuất bản. Số bài góp trong năm: 2.

https://vvnm.vietbao.com/a246466/ao-anh-phu-qui





2. Nguyễn Thị Hương Minh: Ngày Giỗ

Tác giả lần đầu dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng Bẩy 2016, với bài "Ngày Giỗ." Đây là chuyện kể sống động và xúc động về một gia đình "ngụy quân ngụy quyền" tại miền Nam sau đổi đời, và thân phận một phụ nữ Việt có Bố mất tại trại tù Vĩnh Phú và người chồng biệt tăm trong trại tù cải tạo của cộng sản. Bà cũng từng là nhà giáo tại trường trung học Vũng Tầu và dù chỉ bằng những nét chấp phá, bài viết đã làm bật lên những đổi thay đau lòng của một thời bất hạnh.

Số bài góp trong năm: 1.

https://vvnm.vietbao.com/a246386/ngay-gio





3. Lê Quang Sinh: Giai Thoại Phở Tầu Bay

Tác giả sinh năm 1929 tại Quảng Trị. Với tuổi 88, ông là vị tác giả cao niên nhất của chương trình Viết Về Nước Mỹnăm thứ 18. Bài viết duy nhất: GiaiThoạiPhởTầuBay, kể chuyện nguồn gốc một hiệu phở danh tiếng của Việt Nam hiện vẫn phát triển trên đất Mỹ. Từng là một Trung Tá QLVNCH, rồi tù cải tạo, ông định cư tại Sacramento, Cali. Năm 1991; Hội trưởng sáng lập Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại từ 1994; Sách đã xuất bản: Truyện ký "Người Trai Thời Chiến"; tập thơ "Chuyện Ngày Xưa"; Từng nhận “Certificate of Recogni-tion do The Sacramento International Poetry Hall of Fame tại Đại Hội Thi Ca Quốc Tế Sacramento 2006; Tác giả hiện là cư dân thành phố Garland, Texas và là Hội Trưởng Hội Người Việt Cao Niên Dallas nhiệm kỳ 2016-2017. Số bài góp trong năm: 1.

https://vvnm.vietbao.com/a246393/giai-thoai-pho-tau-bay-





4. Nguyễn Thị Phi Phượng: Thư Gửi Mẹ

Chương trình Việt Báo Viết Về Nước Mỹ khởi sự từ Tháng Năm năm 2000. Ngay trong những ngày đầu tiên, có bài “Gia Đình Tôi Tới Mỹ” của Nguyễn Thị Phi Phượng. Tác giả ngày ấy vừa định cư Mỹ 4 tháng. Bài viết có in trong sách Viết Về Nước Mỹ, tuyển tập I, trang 193, ấn hành lần thứ nhất tại California, tháng 11 năm 2000. Đúng 18 năm sau, tác giả góp thêm bài thứ hai, Thư Gửi Mẹ 2017. Giữa hai bài viết, có thể hình dung câu chuyện một gia đình tình nghĩa. Số bài góp trong năm: 1.

https://vvnm.vietbao.com/a246580/hai-bai-viet-va-chuyen-18-nam





5. Nguyễn Đức Trọng: Tôi Đi Mổ Tim

Tác giả tuổi lục tuần, cựu sinh viên Chính Trị Kinh Doanh, Viện Đại Học Đà Lạt, hiện là chuyên viên ngân sách cho Fairfax County, tiểu bang Virginia. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của ông từ 2004, “Lạc Lối Đến... Thiên Đàng: Yellowstone Park.” Mười hai năm sau, trở lại với Việt Báo Viết Về Nước Mỹ từ Tháng 9-2016, ông có.bài "Căn Bệnh Bỏ Quên." Tháng 3- 1917, thêm bài "Tôi Đi Mổ Tim". Hai bài viết của tác giả gồm nhiều chi tiết và thông tin hữu ích về bệnh tim. Số bài góp trong năm: 2.

https://vvnm.vietbao.com/a246507/toi-di-mo-tim





6. Khánh Doãn: Bạn

Tác giả hiện là cư dân Huntington Beach, dạy học trong một tổ chức cộng đồng, và cũng đã là nhà giáo "gốc Ngụy" thời còn ở Việt Nam, từng du học tại Úc để hoàn tất chương trình cao học. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của cô là "Chuyện Vui Sầu", tựa đề dựa theo thơ Bùi Giáng, đã được phổ biến từ tháng Tư 2011. Sáu năm sau, Khánh Doãn tiếp tục viết trở lại. "Bạn" là một tự sự tỉ tê mà tinh tế, kể về những người bạn của cô từ thời còn ở Việt Nam tới đất Mỹ ngày nay. Số bài góp trong năm: 2.

https://vvnm.vietbao.com/a246392/ban





7. Nguyễn Văn Tới: Hôm Nay Tôi Đi Xe Đạp

Thư tác giả gửi Việt Báo: “Đây là bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của tôi. Tên VN của tôi là Nguyễn văn Tới (trong nhà kêu 6 Cam). Hiện sống và làm contractor (hợp đồng) ngành hàng không ở Vail, Arizona cho quân đội Mỹ. Xưa nay hay đọc VVNM mà chưa bao giờ có ý nghĩ viết bài. Thử một lần...” Tiếp tục thử, ông góp thêm bài "Làm Vua Đất Tống" (Phổ biến cuối tháng Sáu 2017) kể về cuộc vượt ngục thành công của ông và một người bạn, để vượt thoát trại tập trung cải tạo của cộng sản tại Tống Lê Chân. Số bài góp trong năm: 2.

https://vvnm.vietbao.com/a246520/hom-nay-toi-di-xe-dap





8. Lại Thị Mơ: Mẹ Tôi và Cuộc Bầu Cử Mỹ

Tác giả lần đầu dự viết về nước Mỹ. Bà cho biết bút hiệu là tên thật, từng là nhà giáo tại Việt Nam, định cư tại New Jersey năm 1994 theo diện HO. Bài viết là chuyện một gia đình Việt sôi nổi tranh cãi trong cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ năm 2016, và bà mẹ tỉnh táo như một trọng tài. Nhìn những hình ảnh vào giờ phút tuyên bố thẳng cử, mẹ tôi buột miệng nước người ta dân chủ và lịch sự như thế. Rồi bà lại chép miệng ngựa về ngược. Số bài góp trong năm: 4.

https://vvnm.vietbao.com/a246464/me-toi-va-cuoc-bau-cu-my





9. Nguyễn Diệu Anh Trinh: Ba và Tôi

Tác giả sinh năm 1959 tại Đà Nẵng; Cựu nữ sinh NTH Hồng Đức ĐN từ 1969- 1975. Đến Mỹ năm 1994 diện HO cùng ba và các em, định cư tại tiểu bang Georgia. Hiện là nhân viên công ty in Scientific Games tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Bài Viết Về Nước Mỹ đầu tiên của Nguyễn Diệu Anh Trinh là "Ngọn Hải Đăng", kể về người cha. Fathers Day 2017, tác giả góp thêm bài thứ hai, "Ba và Tôi". Cả hai bài tự sự về người cha cho thấy cách ăn ở tình nghĩa của một gia đình Việt.



* 1 Tác giả sẽ nhận giải Việt Bút Trùng Quang: Mỹ Đức Phạm Nguyễn





Tác giả Mỹ Đức Phạm Nguyễn sẽ nhận "Giải Việt Bút mang tên Bà Trùng Quang 2017 dành cho những tác giả góp phần gìn giữ, phát triển ngôn ngữ văn hóa Việt. - Chi tiết giải thưởng xin xem phần Thông Báo theo đường dẫn: https://vvnm.vietbao.com/p225a208324/giai-thuong-viet-bao-mang-ten-ba-trung-quang-va-bai-viet-tuong-nho-viet-sau-tang-le-ba

Tại Việt Nam trước đây, Tác giả đã dạy Anh Văn ở Cao Đẳng Sư Phạm. Tại Hoa Kỳ, bà từng giảng dạy tại Học Viện Ngôn Ngữ Bộ Quốc Phòng, hiện đang giảng dạy Việt ngữ tại Đại Học UCR (University of California, Riverside). Với bút hiệu Kim Dzung Nguyễn, bà là tác giả sách “VIETNAMESE /An Introductory Reader” do Đại học UC Reverside và Viện Việt Học xuất bản. Tham dự Viết Về Nước Mỹ năm thứ 18, bài đầu tiên của tác giả là “Dạy và Học Trên 2 Quê Hương”, tiếp theo là hai bài, "Gìn giữ tiếng Việt nơi xứ người" và "Giữ gìn Văn Hóa Việt nơi xứ người". Số bài viết trong năm: 3.

https://vvnm.vietbao.com/a246429/gin-giu-tieng-viet-noi-xu-nguoi





* 8 Tác Giả vào Chung Kết





1. Võ Phú: Đôi Cánh Lớn Vẫn Còn Rung

Tác giả tham dự Viết Về Nước Mỹ từ năm 2004, từng nhận giải đặc biệt năm 2005 với bài viết "Con Diều Việt Nam." Võ Phú là tên thật. Sinh năm 1978; sinh quán Nha Trang-Việt Nam; định cư, tại Virginia-Mỹ, 1994. Tốt nghiệp cử nhân Hóa, Virginia Commonwealth University. Hiện đang làm việc và học tại Medical College of Virginia. Sau 12 năm ngưng viết, tác giả trở lại với Việt Báo Viết về nước Mỹ bằng hai bài viết mới: Nàng Dâu, và "Đôi Cánh Lớn Vẫn Còn Rung," chuyện về kiểu cách quan hệ giữa con cái và "đôi cánh lớn" của một bà mẹ Việt ở Mỹ.Số bài góp trong năm: 2.

https://vvnm.vietbao.com/a246323/doi-canh-lon-van-con-rung







2. Dong Trinh: "Má ơi" và "Con Thương Yêu Của Mẹ"

Tác giả tên thật Trịnh Thị Đông, sinh năm 1951, hiện là cư dân Arkansas. Nguyên quán Bình Dương, Việt Nam. Nghề nghiệp: Giáo viên anh ngữ cấp 2. Với bút hiệu Dong Trinh, bà dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 7 2016, và luôn cho thấy sức viết mạnh mẽ và cách viết đơn giản mà chân thành, xúc động. Số bài góp trong năm: 7.

https://vvnm.vietbao.com/a246566/mothers-day-ma-oi-



https://vvnm.vietbao.com/a246432/con-thuong-yeu-cua-me





3. Chú Chín Cali: Du Học Mỹ trước 1975 và Việt Kiều Hồi Hương

Tác giả bắt đầu dự Viết Về Nước Mỹ năm 2015, đã nhận giải danh dự. Sang năm thứ 18 Viết Về Nước Mỹ, ông tiếp tục cho thấy sức viết mạnh mẽ và điều độ hiếm thấy. Trong số bài viết mới, Du Học Mỹ năm 1975 là một tự sự về đời sống các sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ trong lúc Miền Nam bị sụp đổ. Trước ngày du học, năm 1973, ông là một giảng viên đại học tại Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp năm 1976, ông làm việc cho Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế (USAID) và Louisiana State University International Programs. Ở Mỹ ông là Water Resources Engineer cho Water Resources Dept, tiểu bang Arizona. Ông đã về hưu và đang định cư ở Orange County. Bài thứ hai tiếp theo là "Việt Kiều Hồi Hương." Số bài viết trong năm: 14.

https://vvnm.vietbao.com/a246578/du-hoc-my-nam-1975



https://vvnm.vietbao.com/a246496/viet-kieu-hoi-huong





4. Năng Khiếu: Người Góa Phụ Tuổi Dậu

Tác giả tên thật Trần Năng Khiếu. Trước 1975 là Công Chức Bộ Ngoại Giao VNCH. đến Mỹ năm 1994, theo diện HO. Đã đi làm cho đến năm 2012, hiện là cư dân hưu trí tại Westminster. Tham dự Viết Về Nước Mỹ từ tháng 8, 2015, tác giả đã nhận giải đặc biệt 2016. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, sau khi tham dự một lớp học computer dành cho người cao niên tác giả đã đạt được bước tiến đáng kể, không chỉ về cách đánh máy, trình bày bản thảo mà còn cả cách viết. Hai bài viết tiêu biểu: Người Góa Phụ Tuổi Dậu và Cô Gái Việt Cụt 2 Chân Trên Đất Mỹ. Số bài góp trong năm: 6.

https://vvnm.vietbao.com/a246502/nguoi-goa-phu-tuoi-dau





5. Hoàng Đình Minh Long: "Học. Học. Và Học." Và "Cầu Được Ước Thấy"

Tác giả cùng gia đình đoàn tụ tại Mỹ từ 1991, 25 năm trước, khi mới 18 tuổi. Hiện là cư dân Huntington Beach; Nghề nghiệp: Kỹ sư phần mềm cho Northrop Grumman Corpo-ration; Đã tham gia VVNM từ 2003 với 4 bài viết. Sau 12 năm ngưng viết, tác giả tiếp tục trở lại với nhịp viết mới mạnh mẽ hơn và tiếp tục tươi tắn, tinh tế, tử tế. Số bài góp trong năm: 7.

https://vvnm.vietbao.com/a246523/hoc-hoc-va-hoc





6. Iris Đinh: Chuyện Góc Bếp

Iris Đinh là tác giả đã nhận Giải Vinh Danh Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ 2003 với bài viết “Cái Chăn Mỹ và Con Gái Họ Đinh”, thể hiện nhiều thao thức của người phụ nữ Việt sống qua thời di cư, chiến tranh, di tản, làm vợ, làm mẹ trên đất Mỹ. Sau đó là ly dị, rồi thành bà mẹ độc thân nuôi con trên đất Mỹ. Tháng Năm 2017, Iris tái ngộ bạn đọc Viết Về Nước Mỹ với "Chuyện Góc Bếp" kể về một đổi đời khác: Sau 13 năm trở lại trường học và thực tập, tác giả đã trở thành một chuyên gia y tế tâm thần và hiện làm việc với sở xã hội tại miền Bắc Cali trong phần việc bảo vệ các nạn nhân của bạo hành gia đình. Bài mới của tác giả được dành phổ biến cuối tháng Sáu 2017 -tháng cuối của Viết Về Nước Mỹ năm thứ 18- là chuyện về Bê, cô con gái tuổi chuột (sinh năm Tý 1984) từng nổi loạn chống cha mẹ suốt thời mới lớn, nay là một nhà nghiên cứu tái tạo chân tay tại đại học UC Irvine và San Diego.

https://vvnm.vietbao.com/a246562/chuyen-goc-bep





7. Đặng Hà Nội: "Sứ Mệnh của Anh Kha." Và "Chuyện Cô Con Gái Rượu"

Tác giả tên thật là Đặng Thống Nhất, giáo sư hồi hưu, cư ngụ với gia đình tại Brooklyn Park, Minnesota. Ông đã từng dạy ESL và Song Ngữ tại Hệ Thống Giáo Dục Công Lập Minneapolis và Ngôn Ngữ Việt Nam tại Đại Học Minnesota. Ông cũng từng dạy thiện nguyện Anh Ngữ tại Trung quốc và Việt nam và tiếng Việt cho chùa Phật Ân tại Minnesota. "Sứ Mệnh của Anh Kha" là hồi ký về những tình tiết có thật của một người Mỹ tên Robert Ruseckas bay chuyến Pan Am đến Saigon lần cuối cùng, để tiếp cứu gia đình tác giả vào những ngày hấp hối của Saigon cuối tháng tư 1975. "Chuyện Cô Con Gái Rượu" kể về tình yêu và hôn nhân của đời bố và đời con. Số bài viết trong năm: 6

https://vvnm.vietbao.com/a246332/su-menh-cua-anh-kha.



https://vvnm.vietbao.com/a246316/chuyen-co-con-gai-ruou





8. Lê Nguyễn Hằng: "Từ Độ Mang Ơn" và "Ba Người Đàn Bà Tuổi Dậu."

Tác giả là một cây bút nữ, cư dân San Jose, đã nhận giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2014. Cùng năm này, bà có bài “Tạ Ơn Người, Tạ Ơn Đời” kể về người bảo trợ đã đón gia đình bà từ trại tỵ nạn Fort Chaffee ở Arkansas về chung sống với họ ở Virgnia và tận tình giúp đỡ. Sang năm thứ 18 của giải thưởng, Lê Nguyễn Hằng có thêm bài "Từ Độ Mang Ơn", tác giả bay đến thăm đôi bạn Mỹ bảo trợ tại vùng vịnh Tillamook, Oregon. Báo xuân Việt Báo Tết 2017, tác giả có thêm bài viết về ba thế hệ phụ nữ tuổi Dậu trong cùng một gia đình trôi dạt theo lịch sử. Bà ngoại sinh năm Tân Dậu 1921, thời người Việt, nước Việt còn chịu ách thống trị Pháp. Người mẹ sinh năm Ất Dậu 1945, năm miền Bắc Việt Nam cả triệu người chết đói, Việt Minh cướp quyền, kháng chiến chống Pháp rồi miền Bắc di cư năm 1954. Và con gái sinh năm Kỷ Dậu 1969, thời chiến tranh nam bắc, di tản lánh nạn cộng sản. Số bài viết trong năm: 5.

https://vvnm.vietbao.com/a246418/tu-do-mang-on



https://vvnm.vietbao.com/a246481/ba-nguoi-dan-ba-tuoi-dau







Xin quí vị tác giả có tên trên đây vui lòng liên lạc với Việt Báo để xác nhận địa chỉ và nhận thiệp mời họp mặt.



E-mail: hangnguyen@vietbao.com hoặc vvnm@vietbao.com



Phone: (714) 894-2500





* Việc Tuyển Chọn Giải Chung Kết hàng năm



Thể lệ tham dự Viết Về Nước Mỹ ngay từ khởi đầu, năm 2000, có ghi rõ: "Mục tiêu của giải thưởng là cổ võ việc ghi lại những kinh nghiệm hội nhập của người Việt vào dòng sống nước Mỹ, càng nhiều chi tiết sống thực càng hay. Bài tham dự có thể là truyện ký, truyện ngắn, tạp bút... Người viết có thể gửi nhiều bài tham dự, hoàn toàn tự do chọn đề tài, miễn là liên quan tới nước Mỹ."



Hàng năm, một hội đồng tuyển chọn chung kết sẽ quyết định các giải bằng cách cho điểm dựa trên tiêu chuẩn: 1) Đề tài, nội dung; 2) Cách viết, sức viết; và 3) Ý nghĩa thông điệp của bài viết.



Liên tục suốt 17 năm qua, trên các ấn bản Việt Báo và Việt Báo online, mỗi ngày đều có thêm bài mới.Tất cả hiện lưu trữ đầy đủ trên Vietbao.com, có 312 giải thưởng đãđược trao tặng, trong số này có 16 giải chung kết, mỗi giải 10.000 mỹ kim.



Ban Tuyển Chọn Chung Kết Viết Về Nước Mỹ năm 2016 gồm 9 thành viên:



- Một đồng nghiệp uy tín: nhà báo Bồ Đại Kỳ, nguyên chủ nhiệm báo KBC Hải Ngoại.



- Năm tác giả Viết Về Nước Mỹ từng nhận giải thưởng: Trương Ngọc Bảo Xuân, Lê Tường Vi, Khôi An, Bồ Tùng Ma, Trần Nguyên Đán và Nguyễn Viết Tân.



- Ba đại diện Việt Báo: Nhã Ca, Hoà Bình, Phạm Quyến



- Và Trưởng ban tuyển chọn 2016: Trương Ngọc Bảo Xuân, tác giả đã nhận giải Chung Kết năm thứ hai, 2001.



Tư vấn: Nguyễn Xuân Nghĩa, nguyên trưởng ban tuyển chọn VVNM 2003-2016, chủ biên Xuân Việt Báo đồng thời là bình luận gia của truyền thông Việt ngữ và các đài phát thanh quốc tế./.