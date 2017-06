Maryland, D.C. Kiện Công Ty Trump Nhận Tiền Nước Ngoài

WASHINGTON - TT Trump bị kiện về tội vi phạm hiến pháp khi cơ sở kinh doanh của ông nhận tiền từ chính phủ ngoại quốc, theo ghi nhận hôm chủ nhật của ABC News.Giám đốc tư pháp Karl A. Racine của quản hạt thủ đô Washington D.C. và giám đốc tư pháp Brian Frosh của tiểu bang Maryland, cùng là đảng viên DC, định họp báo trưa Thứ Hai để công bố vụ kiện.Văn phòng của giám đốc tư pháp D.C. đã xác nhận với ABC News tối chủ nhật: ông Trump không từ bỏ chủ quyền công ty Trump sau khi nhậm chức TT, là duy trì các điều kiện của xung đột quyền lợi.Hôm chủ nhật, phóng viên của Washington Post đuợc 2 giám đốc tư pháp kể trên cho biết TT Trump đuợc tiếp tục báo cáo cập nhật về tình hình tài chính của công ty.Ông Frosh nhắc nhở: hiến pháp đòi hỏi TT coi quyền lợi đất nước trên hết.Trươc đây, ông Trump bị kiện với lý do tương tự bởi Citizens for Responsibility and Ethics, Restaurant Opportunities Centers United và 2 cá nhân.