Giáo Sư Hoàng: Sống Chết Ở Quê Nhà

Nhà nước CSVN đang tiến hành thủ tục trục xuất Giáo sư Phạm Minh Hoàng.Bản tin VOA ghi lời Giáo sư Phạm Minh Hoàng rằng hôm 10/6 ông nhận được quyết định của Hà Nội về việc tước quốc tịch Việt Nam của ông.Vị giáo sư cũng là một nhà đấu tranh dân chủ nói quyết định do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký ngày 17/5/2017.Ông Hoàng, hiện sống ở thành phố Sài Gòn, nói ông “băn khoăn” vì tờ quyết định không nói rõ chính quyền Việt Nam căn cứ vào lý do cụ thể gì để tước quốc tịch.Theo giáo sư, việc quyết định chỉ dẫn ra hai điều 81, 91 của Hiến pháp, và Luật Quốc tịch Việt Nam là “mơ hồ” đối với ông.Người từng bị chính quyền bỏ tù 17 tháng hồi năm 2011-2012 về tội “lật đổ chính quyền” nói với VOA rằng ông đã ủy quyền cho luật sư Đặng Đình Mạnh để khiếu nại về quyết định kể trên. Luật sư đã khẳng định với ông rằng quyết định tước quốc tịch này là “sai với luật”.Ông Hoàng nói thêm ông là người sinh ra đã có quốc tịch Việt Nam và hiện đang sống trong nước. Vì vậy, theo ông, chính quyền không thể tước quốc tịch như các trường hợp người nước ngoài từng nhập quốc tịch Việt Nam, hay người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài vi phạm luật Việt Nam về an ninh quốc gia.Nguy cơ bị tước quốc tịch Việt được giáo sư Hoàng, người có song tịch Việt-Pháp, nói đến từ đầu tháng 6, khi Tổng Lãnh sự quán Pháp báo cho ông “tin xấu” là Việt Nam “muốn trục xuất” ông.Nói với VOA hôm 11/6, ông Hoàng cho hay tòa lãnh sự đã đàm phán với phía Việt Nam để ông được ở lại đến cuối tháng 6, và hiện còn quá sớm để biết liệu chính quyền có “cưỡng chế” để trục xuất ông hay không. Mặc dù vậy, ông chia sẻ rằng ông “chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”.Hồi đầu tháng 6, giáo sư Hoàng bày tỏ ông sẵn sàng xin thôi quốc tịch Pháp với hy vọng giữ quốc tịch Việt.Ông giải thích: “Mục đích của tôi là muốn bày tỏ cho cộng đồng, cho chính phủ hai nước thấy ước vọng nhỏ nhoi của tôi là được sống, làm việc và chết trên quê hương của mình, trên Việt Nam của tôi. Tôi từ bỏ quốc tịch Pháp là để nói lên khao khát đó. Bỏ quốc tịch Pháp đối với tôi cũng là một mất mát. Nhưng mất mát lớn nhất của tôi là không được ở nơi chôn nhau cắt rốn của tôi. Nếu mà mất nơi đó, tôi chẳng còn tiếc cái gì cả”.Trong khi đó, bản tin BBC phỏng vấn Luật sư của vị giáo sư Phạm Minh Hoàng người bị chủ tịch nước ra quyết định tước quốc tịch, nói rằng ông "tự tin về mặt pháp luật" nhưng "không thể nói trước điều gì về kết quả khiếu kiện."Trang Công báo của Chính phủ Việt Nam hôm 7/6 công bố quyết định tước quốc tịch Việt Nam đối với Giáo sư Phạm Minh Hoàng, người trước đó nói với BBC rằng:"Tôi tự xét thấy những gì mình làm đều mang tính chất ôn hòa, không vi phạm an ninh quốc gia, không lăng mạ ai và không có gì nguy hiểm đến mức phải bị tước quốc tịch."Tháng 3/2016, giáo sư từng là giảng viên toán học ứng dụng tại Đại học Bách khoa TP SG đã từng bị tạm giữ do tổ chức lớp học về lịch sử các cuộc đấu tranh ở Việt Nam và về Hiến pháp.Quyết định do Chủ tịch Trần Đại Quang về việc tước quốc tịch đối với ông Phạm Minh Hoàng ghi "có hiệu lực từ ngày ký" (17/5/2017).Ông Hoàng nói với BBC rằng ông đang xin thôi quốc tịch Pháp "vì chỉ có nguyện vọng sống và chết trên quê hương.""Tôi sẽ không ký vào bất cứ một văn bản nào đưa đến việc trục xuất và sẽ đấu tranh tới cùng."Tự điển Bách khoa Mở viết: Phạm Minh Hoàng sinh ngày 8.8.1955 tại Vũng Tàu, Việt Nam là giảng viên môn Toán học ứng dụng tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố SG, người đã bị chính quyền Việt Nam bắt và bị cáo buộc tội hoạt động cho đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại, bị cấm hoạt động ở Việt Nam.