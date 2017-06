Sân Bay, Xe Cán, Bạo Lực, Tàu Vỏ Thép...

Sân golf hay sân bay? Bây giờ, kết quả sau nhiều tranh cãi: Dừng công trình ở sân golf để nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.Bản tin VOV cho biết Thủ tướng CSVN đã giao Bộ GTVT chủ trì, thuê tư vấn nước ngoài tiến hành nghiên cứu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất.Trong khi đó, bản tin Dân Trí kể chuyện “Vũ công mặc sexy, nhảy phản cảm: Phạt công viên Đầm Sen 45 triệu đồng.”Sở Văn hóa - Thể thao TPSG đã đưa ra quyết định xử phạt Công viên nước Đầm Sen 45 triệu đồng vì đã có tiết mục nhảy múa phản cảm trước khán giả thiếu nhi gây phản ứng mạnh mẽ từ dư luận.Chiều ngày 12/6, ông Võ Trọng Nam - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPSG xác nhận, Sở đã ra văn bản quyết định xử phạt 45 triệu đồng đối với Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen về các lỗi biểu diễn không phép, và phản cảm tại đây vào ngày 4/6 vừa qua.Ngoài số tiền phạt 45 triệu, Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen cũng bị đình chỉ hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trong một tháng.Báo Tiền Phong kể về “Nỗi ám ảnh địa ốc từ thời hoàng kim xuống đáy khủng hoảng.”Nhiều người đã tán gia bại sản, lâm cảnh nợ nần chồng chất khi cơn sốt bất động sản 2007 qua đi, kéo dài đến đáy khủng hoảng 2012-2013.Báo Dân Việt kể chuyện: Ra giá 400 triệu "bịt miệng" ngư dân, tỉnh chỉ đạo công an điều tra.Trước việc nhiều ngư dân có tàu 67 hư hỏng bất ngờ rút đơn khiếu nại, ông Trần Châu- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nghi vấn có chuyện “đi đêm” doanh nghiệp với chủ tàu và khẳng định tỉnh sẽ chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, làm rõ vấn đề này.Báo Đời Sống & Pháp Luật kể chuyện Vĩnh Long: “Tài xế xe tải bị chính chiếc xe của mình cán tử vong.”Chiếc xe tải bất ngờ đâm vào dải phân cách làm tài xế văng ra khỏi buồng lái, bị chính bánh sau của xe tải cán tử vong tại chỗ.Theo báo Dân Trí, ngày 12/6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, trên cầu Mỹ Thuận vừa xảy ra vụ tai nạn làm tài xế xe tải văng ra đường và bị chính chiếc xe của mình cán tử vong.Theo đó, xe tải chở hàng có trọng tải khoảng 13 tấn do tài xế T.V.L (sinh năm 1976, ngụ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) điều khiển theo hướng Tiền Giang về Vĩnh Long, khi đến cầu Mỹ Thuận thì bất ngờ xe đâm vào dải phân cách làm tài xế văng ra khỏi buồng lái và rơi xuống đường. Ngay sau đó tài xế bị bánh sau xe tải này cán tử vong tại chỗ.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện Đồng Nai: “Hai thanh niên bị đâm gục trong đêm, 1 người chết”...Nguyễn Văn Quân và Trần Viết Đức có va quệt xe với một nhóm thanh niên và bị nhóm này truy đuổi tới quốc lộ 51 thì bắt kịp rồi đâm gục khiến Quân tử vong.Ngày 12-6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai cho hay đang phối hợp Công an huyện Long Thành điều tra, truy bắt các nghi can đã đâm gục 2 thanh niên trên quốc lộ 51 khiến 1 người tử vong.Có phải công an bảo kể côn đồ để quậy phá một quán cà phê?Báo Người Lao Động kể rằng chủ quán quán cà phê Mục Đồng bị giang hồ đe dọa, hành hung, đã nhiều lần cầu cứu cơ quan công an nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết.Suốt 2 năm qua, anh Trần Huy Luân (38 tuổi) – chủ quán cà phê Mục Đồng số 9 lô G, chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh luôn sống trong tình cảnh sợ hãi. Lý do là giang hồ liên đe dọa và hành hung vì liên quan đến việc có người đề nghị anh Luân sang nhượng mặt bằng nhưng bị từ chối."Một số lần tôi đang ngồi trong quán thì xuất hiện 1 số đối tượng bặm trợn, xăm hình chằng chịt ép tôi phải nghỉ làm với lý do giành khách của quán cà phê bên cạnh. Khi tôi từ chối thì những đối tượng này xông vào đánh tôi trước sự chứng kiến của nhiều người", anh Võ Văn Tám (38 tuổi, nhân viên quán cà phê) chưa hết bàng hoàng kể.Báo Lao Động kể vê2 tình hình “Loạn cơ sở đào tạo lái xe ô tô...”Trước nhu cầu học lái xe ô tô của người dân ngày càng cao, thời gian vừa qua, các cơ sở, trung tâm đào tạo lái xe trên địa bàn TPSG đua nhau nở rộ. Đáng nói, dù nhiều cơ sở chưa được các cơ quan quản lý cấp phép đào tạo lái xe ô tô nhưng vẫn công khai quảng cáo, tổ chức chiêu sinh rầm rộ, khiến người dân chẳng biết đâu mà lần.Bản tin Infonet kể chuyện Hà Tĩnh: Hàng nghìn người nhảy xuống đầm bắt cá, mong cầu gặp may mắn suốt năm...Sáng 11/6, hàng nghìn người huyện Nghi Xuân đã kéo về khu vực Vực Đầm (Xuân Viên, Nghi Xuân) cùng nhau trẩy hội đánh cá truyền thống hàng năm.7h sáng, khi mọi người tập trung đông đủ, chuẩn bị xong ngư cụ, một cụ cao niên có uy tín trong làng hú lên ba tiếng phát hiệu lệnh hội đánh cá bắt đầu.Đây là ngày hội mang bản sắc dân gian độc đáo, được tổ chức hàng năm, mang tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư, phát triển nông nghiệp, nông thôn.Dụng cụ được người dân sử dụng để đánh bắt cá rất đơn sơ như: nơm, lưới, chài, vó, vợt … Tuyệt đối không có bất kỳ ai sử dụng các dụng cụ huỷ diệt như kích điện, chất nổ....Nước uống ô nhiễm... Báo Hà Nội Mới ghi rằng trong 5 tháng đầu năm 2017, các đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đã tiến hành kiểm tra 61 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền được quản lý, cấp phép hoạt động, phát hiện 13 cơ sở vi phạm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm và tiến hành xử phạt hành chính gần 100 triệu đồng.Các lỗi vi phạm chủ yếu là khu nhà xưởng chưa bảo đảm vệ sinh; thiếu trang thiết bị, phương tiện rửa và khử trùng; tem nhãn sản phẩm không đúng với quy định…Đầy nỗi lo...