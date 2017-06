Phật Quan Âm Thiền Tự Tiệc Gây Quỹ, Sửa Mái Chùa

Trong bữa tiệc gây quỹ của Phật Quan Âm Thiền Tự.

WESTMINSTER (Nguyên Giác/VB) -- Buổi cơm chay gây quỹ hôm Chủ Nhật 11 tháng 6/2017 tại nhà hàng Seafood World để sửa mái chìa Phật Quan Âm Thiền Tự đã thành công tốt đẹp.Buổi lễ thực hiện với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại...Trong chư tôn đức tham dự có quý Thầy Thích Tánh Quang, Thích Viên Chánh, Thích Từ Hạnh, Thích Nhật Tánh...Cũng như có hiện diện của quý Ni sư Thích Nữ Chân Thiền, Thích Nữ Chân Diệu, Thích Nữ Chơn Thuần, và nhiều vị tôn đức khác.Sau các nghi lễ chào cờ và nhập từ bi quán, Đại đức Thích Đức Trí đã cung thỉnh Thượng Tọa Thích Tâm Thành, Viện Chủ Phật Quan Âm Thiền Tự, trình bày về lý do buôi tiệc gây quỹ. Thầy Thích Đức Trí bạch rằng chùa Phật Quan Âm Thiền Tự chật hẹp, nhưng tâm của Thầy Viện Chủ Thích Tâm Thành rất mực to lớn, đã bảo lãnh một tăng tức bản thân Thầy Đức Trí và 3 vị ni sang tu học để làm Phật sự, và bày tỏ lòng biết ơn Thầy Thích Tâm Thành.Sau đó, Thầy Thích Tâm Thành kể rằng trong 8 năm qua, ngôi chùa đã trải qua nhiều gian nan tài chánh, nhưng các Phật sự vẫn kiên nhẫn tiến hành. Thầy cho biết ngôi chùa hiện diện trong một khu phố thị trấn Stanton, lúc đầu cũng trở ngại, nhưng dần dần đã thuyết phục được cả dân bảnx ứ, không chỉ đem lợi ích cho người Việt tỵ nạn mà cũng thu hút người bản xứ vào học Phật, làm khu phố an ổn hơn.Chương trình phát thanh trên làn sóng 1480AM cũả Thầy đã đều đặn trả lời các thắc mắc về Phật học của đồng hương, kết chặt tín tâm và khuyến khích tu học.Thầy Thích Tâm Thành mời Thầy Thích Đức Trí và 3 vị ni lên, cùng cảm ơn chư tôn đức, nói rằng sẽ khó tồn tại ngôi chùa nếu không được hỗ trợ từ chư tôn đức, như quý Thầy Thích Viên Lý, Thích Quảng Thanh... và nhiêu vị tăng ni khác, cũng như các cư sĩ và nữ cư sĩ.Thây Thích Tâm Thành nói rằng trong 6 năm qua không gây quỹ, nhưng bây giờ mái chùa dột nước, vào ngày mưa là bó tay... bất buộc phải sửa.Hòa Thượng Thích Viên Lý được mời lên ban đaọ từ, đã nói rằng hiếm có vị thầy chân tu thực học và độ lượng như Thầy Thích Tâm Thành, là người đã trải nghiệm qua thực tiên, đã truyên giáo sang dân bản xứ, làm địa phương an lành hơn, và Hòa Thượng Viên Lý nói Chùa Điêu Ngự cúng dường 2,000 USD để giúp Phật Quan Âm Thiên Tự sửa chùa.Nhiều tăng n khác cũng góp tiền cúng dường, trong đó Ni sư Chân Thiên cúng 1,000 USD, Sư Cô Liên Ngọc (từ San Jose) cúng 1,000 USD, và nhiều tăng ni cư sĩ khác cũng góp tiên cúng.Phân văn nghệ xuất sắc với các MC Ngọc Mai (cựu Huynh trưởng GĐPT), MC Luân Thường, MC/ca sĩ Thiên Trang, Minh Tân...Đặc biệt còn có nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt với giọng ca và tiếng đàn độc đáo của anh, qua ca khúc do chính anh sáng tác.Mọi chi tiết liên lạc: Phật Quan Âm Thiền Tự tọa lạc tại số 7922 Santa Catalina Ave, Stanton, CA 90680, điện thoại: (714) 488-1178, hay email: thichtamthanh@gmail.com