Tiệc Chay Gây Quỹ Chùa Phước Huệ Tacoma

Trong buổi tiệc. (Photo: Đường Bình và VBMN)

Nhằm mục đích thực hiện hoàn tất công tác xây dựngTháp Tâm Linh & Tượng Đài Văn hóa Việt Nam, Đài Tưởng Niệm vượt biên, vượt biển, Phước Huệ Thiền Tự đã long trọng tổ chức buổi tiệc chay Gây quỹ vào lúc 6 giở30 chiều Thư Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2017 trong Hội trường, trụ sở chùa số 2625 72ND Street E, Tacoma, WA 98404.Thành phần tham dự thật đông đảo gồm có quý quan khách, quý phật tử, quy đồng hương thâp phương, ngồi chật ních cả hội trường, về cơ quan truyền thông báo chí: Việt Báo Miền NamMở đầu buổi gây quỹ, hai Ca sĩ MC trẻ đẹp duyên dáng Giáng Ngọc và Trúc Mai cùng lên giới thiệu về ý nghĩa và mục đích chương trình văn nghệ giúp vui gây quỹ cho chùa Phước Huệ ngày hôm nay trong công tác làm việc thiện. Các ca sĩ MC vừa điều khiển chương trình gây quỹ thât linh động và hoạt bát như là các hoạt náo viên của chương trình lại vừa ca hát xuất sắc những bản nhạc hay và ý nghĩa như: Ca si MC Giáng Ngọc với bản: Yêu anh dài lâu, Mẹ hiền yêu dấu...và ca si MC TRÚC MAI. với bản: Nhớ anh, Bóng dáng mẹ hiền, em đi chùa hương...Nhất là các Em Phật Tử chùa Phước Huệ đã biểu diễn vũ khúc múa nón: Gieo hạt Từ Bi, thật uyển chuyển va đẹp mắt khiến mọi người hiện diện vỗ tay hoan nghênh tán thưởng nhiệt liệtThầy Thích Liễu Nguyên, từ Chùa Việt Nam ở Los Angeless đến tham dự cũng hoan hỷ giúp vui, với giong ca ngân vang, trầm bổng qua 2 bản nhạc đậm nét ý nghĩa sâu sa; Phật Quán Thế Âm Bồ Tát và Tình Cha.Tiếp theo Thượng Tọa Viện Chủ Thích Phước Toàn lên ngỏ lời tri ân và cám ơn quý quan khách hiện diện đồng thời ban đạo từ diễn trình đầy đủ về ý nghĩa buổi gây quỹ nhằm hoàn tất 2 công trình xây dựng Phật sự còn đang dang dở:1/- Xây dựng Tháp Tâm Linh để tưởng nhớ người quá cố. Ở đó không chỉ cho việc thờ cốt, mà còn mang một ý nghĩa sâu sa và cao cả hơn, bởi cố nhân có dạy: Sự tử như sự sanh. Lời dạy này đã trở thành nếp truyền thống Văn Hóa Đạo Đức cao đẹp nướng con người nhớ nghĩ đến cội nguồn, do đó, thờ phụng các bậc quá vãng cũng la việc tăng thêm phước lành cho chính bản thân, gia đình và cũng là một sự liên đới huyết thống tâm linh với cha mẹ, ông bà, tổ tiên và nòi giống.2/- Xây dựng Tượng Đài Văn Hóa Phật GiáoViệt Nam để kỷ niệm & tưởng niệm giai đoạn vượt biên, vượt biển. Bởi Văn Hoá Việt Nam nói chung vàVăn Hóa Phật Giáo nói riêng được phát triển và bắt rễ tại các nước Tây Phương phần lớn theo đoàn người vượt biên, vượt biển những giai đoạn thập niên 1980 va 1990. Trong tương qua,tương duyên thật thiết thân và tình tự Văn Hóa Dân Tộc và Đạo Pháp đó, Chùa Phước Huệ đang xây dựng một Tượng Đài bằng hình Chiếc Thuyền, trên thuyền có Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để tưởng nhớ sự linh diệu trong giây phút thật tử nhất sanh của những thuyền nhân giữa lòng biển cả và ngôi Chùa Một Cột là để nói lên Văn Hoá Tâm Linh của Đạo Phật Việt Nam phát triển và hưng thịnh từ thời nhà Lý, đã và đang truyền bá và bắt rễ vào các nước Tây Phương cũng đã chở theo trong tâm thức của đoàn người trên những chuyến thuyền vượt biển từ những giai đoạn này. Hai bên mạn thuyền sẽ khắc hai câu thơ đối song ngữ Anh-Việt:PHƯỚC ĐỨC TRANG NGHIÊM MÁI CHÙA HỒN DĂN TỘC VIỆTHUỆ QUANG TỎA RẠNG THIÊN CẢNH ĐẤT NƯỚC TÂY PHƯƠNGVới ý nghĩa PHƯỚC HUỆ song tu dưới mái chùa mang hồn dân tộc, đã và đang mang đến sự bình yên, trang nghiêm, rạng rỡ và thiền vị thêm cho cuộc sống và quang cảnh tại các nước Tây Phương và cũng là tên hiêu Chùa Phước HuệBên cạnh Thuyền-Tượng Đài Tưởng Niệm này sẽ có 2 bia đá, một là để Kỷ niệm giai đoạn vượt biên, vuợt biển của những đoàn người đã đánh đổi mạng sống, đã vượt qua những đau khổ, những nhục nhã ê chề, cuối cùng cũng tìm được đến bến bờ tư do để Văn Hóa Việt Nam và Đạo Pháp cùng có cơ hội truyền bá và trổi dậy khắp nơi trên các đất nước Tây Phương. Và một bia đá thứ hai là để Tưởng Niệm và San Sẻnỗi niềm thương tâm của những đồng bào Việt xấu số đã bỏ mình giữa lòng biển cả, trong rừng sâu nước độc trên con đường tìm tự do, mà những ước mơ tự do ấy đã không bao giờ hiện thực.Kết thúc đạo từ, Viên chủ chùa Phước Huệ ngỏ lời thành kính tri ân và cám ơn Chư Tôn Đức Tăng Ni quan tâm hỗ trợ, quý mạnh thường quân, quý Phật Tử và quý đồng hương có thiện tâm nhiệt tình ủng hộ đóng góp khả năng, tịnh tài tịnh vật hầu công tác xây dựng phật sự nói trên sớm hoàn thành viên mãn.Đặc biệt buổi gây quỹ sôi nổi và thành công nhất là chương trình bán đấu giá các kỷ vật của chùa do MC Giáng Ngọc và MC Trúc Mai đảm trách phần hành giới thiệu những kỷ vật quý giá như; những bức tranh thêu tay khổ công điêu luyện các bông hoa tuyệt đẹp, các vòng tay, trạm trổ tinh vi,bằng ngà voi hiếm có, những chiếu dù màu xanh lam, hồng với bút pháp đề thơ đầy ý nghĩa,vàsổ xố như ghi trong chương trình.Nhất là dôi ca si MC trẻ đẹp, duyên dáng và dí dỏm Giáng Ngọc và Trúc Mai qua lời ca tiếng hát với lời giới thiệu đấu giá thật sôi nổi, vui tươi và hấp dẫn đã khiến mọi người hiện diện có thiện tâm hoan hỷ nhiệt tình đua nhau ủng hộ, mua hết các kỷ vật.đấu gíá gây quỹ nói trên của Phước Huệ Thiền Tự.Ngoài ra còn có sự đóng góp giúp vui văn nghệ gần cuối chương trình của anh Tony, thành viên ban xây dựng chùa, với giọng ca chuyên nghiệp, truyền cảm qua bản Bao giờ anh quên khiến không khí buổi gây quỹ càng tăng thêm phần vui tươi và sông động.từ đầu đến cuối chương trình.Buổi tiệc chay gây quỹ thành công tốt đẹp và chấm dưt lúc 9 giờ 30 tối cùng ngày sau khi mọi người thưởng thức buổi tiệc chay thịnh soạn, ngon miệng do Ban trai soạn chùa Phước Huệ khoản đãi.Tường trình từ TacomaBUIPHU/VBMN