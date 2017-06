Dân Mỹ Mua Sắm Quá Lố: Nợ 12.73 Ngàn Tỉ

Sau khi xài thẻ tín dụng quá độ qua một nửa thập niên, khách tiêu thụ tại Hoa Kỳ cuối cùng có thể cảm thấy rất nhức đầu.Người dân Mỹ đối diện với sự không gia tăng lương bổng đã làm cho chi tiêu của họ thành nợ nần. Có dấu hiệu mới chớm cho thấy gánh nặng vay tiền đang gia tăng lớn đối với những người vay mượn với mức thu nhập thấp.Các món nợ vay mượn của chủ gia đình đã gia tăng tới mức kỷ lục 12.73 ngàn tỉ đô la, và phần trăm nợ đã quá hạn trả gia tăng 2 quý liên tiếp. Và với sự lạc quan kinh tế đã nâng cao tỉ lệ vay mượn kể từ cuộc bầu cử và Quỹ Dự Trữ Liên Bang được dự đoán sẽ tăng lãi suất thêm nữa, nó sẽ mắc hơn với những người vay tiền để tái tài trợ.Một vài công ty đang gia tăng lo ngại về khách hàng của họ. Công Ty Public Storage cho biết trong tháng 4 rằng ngày càng có nhiều khách hàng thuê kho dường như đang bị căng thẳng. Những công ty thẻ tín dụng gồm Synchrony Financial và Capital One Financial Corp. đang để dành tiền để trả cho các món vay mượn xấu. Những công ty chế tạo các sản phẩm tiêu thụ gồm Nestle SA công bố gia tăng thương vụ chậm hơn trong quý vừa rồi, đặc biệt tại Hoa Kỳ.Các công ty có thể có lý do thể quan ngại. Chi tiêu của khách hàng dừng lại ở mức gia tăng yếu kém nhất trong quý đầu kể từ cuối năm 2009, là vấn đề trong nền kinh tế nơi mà khách hàng tiêu thụ chiếm 70% chi tiêu, dù các nhà phân tích tiên đoán sự xuống giốc chỉ là tạm thời. Và việc trả trễ nợ đang gia tăng dù thị trường việc làm cho thấy có nhiều dấu hiệu vững mạnh.