Kinh Tế California Tăng Tốc Nhanh Hơn Texas, Nhưng Chính Khách CH Ở Texas Chê DC Sẽ Làm Hại Cali

Công kích California là quyền lợi bẩm sinh của chính trị gia Texas. Những cách tiếp cận tương ứng của các tiểu bang cho sự phát triển kinh tế là sự đánh bại hoàn toàn đối với tiểu bang khác; các nhà Cộng Hòa Texas tự hãnh diện về sự cho phép các công ty tự do quản trị, trong khi các nhà Dân Chủ California thì vui vẻ với thuế và luật lệ lên cao.Đó là lý do tại sao California là cú đấm tiện lợi cho Thống Đốc Greg Abbott trong bài diễn văn giống như điều mà ông tuyên bố trong phiên họp đặc biệt mới hôm Thứ Ba, trong đó ông cam kết triệt hạ những thành phố cấp tiến muốn áp đặt luật lệ địa phương lên những thứ như dịch vụ chuyên chở bằng taxi không giấy phép, Uber hay Lyft và thuê mướn nhà.Sự mỉa mai của một ông thống đốc là người bảo vệ quyền của các tiểu bang xoay chuyển và chống lại tham muốn của các chính quyền địa phương để tự điều hành. Có phải điều đó thực sự là xấu để Texas trở nên nhỏ hơn giống như California?Nhưng gần đây, những khuynh hướng đó đã đảo ngược. Thành phố New York theo chân California hồi phục sức khỏe nền kinh tế trở lại vào năm 2015, sau khi Thống Đốc Jerry Brown quân bình ngân sách và kỹ thuật mới bùng nổ. Đó là trước khi dầu hỏa ở Texas bùng nổ, xua đẩy những trận gió lốc ra khỏi nền kinh tế tiểu bang, ngay cả ra khỏi lối hẹp suy thoái.Và bây giờ? Lương trung bình tại California, đã nhiều hơn lương ở Texas vài đô la, gia tăng nhanh hơn là Tiểu Bang Một Ngôi Sao đã gia tăng trong năm vừa rồi.Tỉ lệ thất nghiệp của Texas đã tăng cao hơn California trong tháng 3.Và nền kinh tế của California gia tăng nhanh hơn Texas trong năm 2016, 2.9% so với 0.4%.