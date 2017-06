Thị Trấn Tuyệt Vời Nhất Nước Mỹ: Asbury Park, New Jersey, Đa Dạng Văn Hóa, Sắc Tộc, Bờ Biển Đẹp, Ẩm Thực Ngon, Giá Cả Rẻ

Bạn có thể muốn kiểm tra một trong những thị trấn “tuyệt vời nhất” của trang mạng Budget Travel trong mùa hè năm nay. Với những đề nghị từ độc giả, trang mạng đã tạo ra một danh sách các thị trấn sáng chói qua “sự đang dạng văn hóa và sắc tộc,” các bãi biển, ẩm thực, “năng lượng sáng tạo, và vẻ đẹp tự nhiên vô song.”Điều đó có nghĩa là những chuyến đi đường bộ, những công viên quốc gia và tiểu bang, những bãi biển tuyệt vời, ẩm thực ngon miệng mà không tốn kém, và khách sạn chỉ dưới $200 một đêm.Và điều đó có nghĩa việc khám phá những nơi đến ít được biết đến thì đang chờ đợi chuyến đi kế tiếp. Và điều đó có nghĩa là sự mở rộng đối với sự đa dạng văn hóa và sắc tộc, năng lượng sáng tạo, và vẻ đẹp tự nhiên vô song mà đã định danh nước Mỹ trong hơn hai thế kỷ.Dẫn đầu gói là Thị Trấn Tuyệt Vời Nhất Tại Mỹ năm 2017, Asbury Park thuộc tiểu bang New Jersey, một chuyến đi đường bộ dễ dàng từ New York hay Philadelphia. Thị trấn tuyệt vời nhất trở lại nước Mỹ có thể ở ngay đây tại Asbury Park – nơi mua sắm, ăn tối tuyệt vời, và phong cảnh của một trong những bãi biển đẹp nhất của Bờ Biển Miền Đông.Sau đây là danh sách 10 Thị Trấn Tuyệt Vời Nhất của Nước Mỹ năm 2017.1- Asbury Park, New Jersey2- Bisbee, Arizona3- Nevada City, California4- Chatham, Massachusetts5- Mountain View, Arkansas6- Cannon Beach, Oregon7- Philipsburg, Montana8- Milford, Pennsylvania9- Glens Falls, New York10- Indianola, Mississippi.