Mỹ: Chết Vì Thuốc Quá Liều Tăng Cao Kỷ Lục

Chết do dùng thuốc quá liều đang gia tăng nhanh nhất từ trước tới nay trong lịch sử Hoa Kỳ, theo một bản tin mới cho biết.Khoảng 59,000 người Mỹ chết do dùng thuốc quá liều trong năm 2016, theo tài liệu sơ bộ, theo báo New York Times cho biết.Điều này làm cho việc dùng thuốc quá liều hiện đang là nguyên nhân dẫn đầu tử vong trong số người Mỹ dưới 50 tuổi, theo báo NYT cho biết.Sự gia tăng số người chết do dùng thuốc quá liều đã góp phần gia tăng việc nghiện ma túy tại Mỹ, làm cho ngày càng có nhiều người chết do lượng xâm nhập thuốc fentanyl và các loại thuốc tương tự chế tạo bất hợp pháp, theo bài báo nói trên cho biết.Tử vong gia tăng 19% với hơn 52,404 trường hợp được báo cáo trong năm 2015, và tất cả chứng cứ cho thấy vấn đề đang tiếp tục trở nên tồi tệ hơn trong năm nay, theo báo cho biết.Số tử vong cao nhất được ghi nhận tại các tiểu bang dọc theo Bờ Biển Miền Đông, đặc biệt tại Maryland, Florida, Pennsylvania, và Maine. Tại Ohio, số tử vong do dùng thuốc quá liều tăng hơn 25%, theo bài báo nói trên cho biết.Sự gia tăng số người chết do thuốc quá liều không xảy ra đồng điều trên toàn quốc, và tại một số tiểu bang ở một nửa Miền Tây của nước Mỹ, số tử vong có vẻ đã giảm, cũng theo bài báo cho biết.