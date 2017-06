Bị Ung Thư, Tập Thể Dục Giảm 1/2 Tử Vong

WASHINGTON – Tập thể dục sẽ giảm rủi ro ung thư tới phân nửa, theo một cuộc nghiên cứu mới.Nghiên cứu này phân tích hồ sơ y tế của khoảng 70,000 bệnh nhân ung thư, cho thấy chứng cớ tập thể dục sẽ giảm cơ nguy tử vong vì bệnh nguy hiểm này.Kết quả cho thấy bệnh nhân ung thư tâp thể dục thường xuyên có gần phân nửa tử vong so với bệnh nhân không thể dục tử vong vì ung thư.Hướng dẫn nghiên cứu này là Tiến sĩ Prue Cormie, nói rằng nghiên cứu cho thấy người thể dục nhiều hơn có sức khỏe nhiều hơn, sức chịu đựng nhiều hơn và rồi tuổi thọ nhiều hơn.Cormie, nhà nghiên cứu ở đại học Australian Catholic University, thuộc viện Institute for Health and Aging tại Melbourne, Úc châu, thực hiện nghiên cứu chung với Tiến sĩ Kathryn H. Schmitz.tại đại học University of Pennsylvania trong trường y khoa Perelman School of Medicine.Kết quả nghiên cứu này ấn hành trong tạp chí Epidemiologic Reviews, cũng khuyến khích các bác sĩ thúc giục bệnh nhân tập thể dục như một phương thuốc chữa trị ung thư.Cormie nói rằng bất kể loại thể dục nào cũng tốt, dù là đi bộ hay cử tạ, hay thể dục hình thức khác.Nhóm của Cormie đã phân tích dữ kiện từ 100 cuộc nghiên cứu trên toàn cầu để đối chiếu tỷ lệ chết trong các bệnh nhân ung thư, cho thấy những người thể dục thường xuyên tử vong chỉ bằng gần phân nửa – khoảng 44%, so với người bệnh không thể dục.Nhóm nghiên cứu này loại trừ các cuộc nghiên cứu không phân biệt giữa chết vì ung thư và các bệnh khác. Họ cũng xem các yếu tố khác có thể ảnh hưởng dị biệt.Trong những trường hợp ung thư tái phát, người thể dục có rủi ro ít hơn, chỉ 35% bị ung thư tái phát, so với người không thể dục.Vận động cơ thể cũng giảm hiệu ứng phụ đối với người hóa trị vá các trị liệu khác.