Trump Hại Ngành Du Lịch Mỹ: 4,200 Việc Làm Mất Năm 2017

NEW YORK – Ngành du lịch Hoa Kỳ đang bị thiệt hại… trong tình hình thế giới căng thẳng hơn, trong khi Tổng Thống Trump liên tuc đưa ra các chính sách siết kỹ du hành từ các nước Trung Đông.Đó là nhận xét của David Tarsh, phát ngôn nhân của ForwardKeys, công ty nghiên cứu theo dõi 16 triệu giao dịch đặt chỗ trên các chuyến bay hàng ngày.Ngôn ngữ của Trump lại cho cảm giác rằng Hoa Kỳ đang khép cửa, và như thế là nan đề cho du lịch, vì du khách quốc tế mang tới cho Mỹ hàng trăm tỷ đôla mỗi năm.Hội Global Business Travel Association ước tính rằng Mỹ sẽ mất 1.3 tỷ đôla tiền tiêu xài liên hệ du lịch trong năm 2017, trong đó bao gồm tiêu xài cho khách sạn thực phẩm, thuê xe va mua sắm.Kết quả dự đoán là hơn 4,200 việc làm sẽ mất.Trong nghiên cứu đưa ra tuần qua, ForwardKeys nói rằng Mỹ là quốc gia lớn duy nhất mà đặt chỗ du lịch mùa hè suy giảm, so với năm trước. Đặt chỗ trên các chuyến bay cho tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2017 đã giảm 3.5% so với năm 2016.Comptoir des Voyages, công ty du hành Pháp quốc, cũng nhận thấy suy giảm số lượng đặt chỗ của người dân Pháp bay sang Hoa Kỳ, theo lời Alain Capestan, chủ tịch công ty này.